Давайте упростим бизнес в России

Агентство Стратегических Инициатив (АСИ) – существует чуть больше полугода. Агентство ориентируется на поддержку бизнеса и перспективных лидеров, используя при этом принципиально новые методы поиска инноваций. В чём особенность этих методов и насколько близок к АСИ В. Путин, «Аргументы неделi» попросили рассказать директора направления «Новый бизнес» Артёма АВЕТИСЯНА.

- Чем занимается направление АСИ «Новый бизнес»?

– Агентство Стратегических Инициатив было создано по инициативе В. Путина чуть более семи месяцев назад и основной его целью является выстраивание коммуникаций между бизнесом и властью. Двум бизнесменам не всегда просто выстраивать коммуникацию, у них возникает много вопросов при взаимоотношениях с властью. Для того чтобы предприниматели могли самореализовываться, развивался и работал социальный лифт, очень важно, чтобы был институт, организация, которая поддерживала бы предпринимателей. Поддержка предпринимателей за счёт поддержки проектов – это одна из задач Агентства.

Каким образом это происходит: предприниматель в своей работе каждодневно сталкивается с разными проблемами, коммерческими административными барьерами, и устранение этих барьеров является задачей Агентства. Получение разрешения на строительство, подключение к сетям, получение участков земли – это наиболее часто встречающиеся проблемы предпринимателя. И здесь Агентство готово оказывать поддержку. Такой механизм существует. Есть распоряжение правительства, где каждое федеральное министерство выделяет на уровне заместителя министра человека, ответственного за коммуникацию с Агентством. У нас есть все возможности, чтобы решать существующие проблемы.

Существует представительный наблюдательный совет, который возглавляет В. Путин, туда входит Э. Набиуллина, несколько губернаторов, директора ряда банков. Мы выносим в наблюдательный совет определённые для проекта меры поддержки, принимается решение, поручение отпускается министерством, ведомством.

Много было вопросов, связанных с изменением законодательства. Есть системные проблемы, например, необходимость изменения старых ГОСТов и т.д. И вообще, мы прекрасно понимаем, что в рамках направления «новый бизнес» мы можем поддерживать порядка 100 проектов в год. Наша задача не просто поддержать отдельный проект, а ещё и по возможности выявить эти системные проблемы с тем, чтобы их решение позволило ещё десяткам других предпринимателей с похожими проектами их тиражировать и продвигать.

С точки зрения финансовой составляющей – очень многим проектам требуется и кредитный и стратегический инвестор – здесь Агентство может быть очень хорошим и эффективным коммуникатором. У нас уже подписаны соглашения с ведущими банками: и Сбербанк, и Россельхозбанк и Внешэкономбанк, и западные: Райффайзен, Абсолют банк. Мы можем подсказать предпринимателям, в какой банк им обратиться. В каждом банке есть контактные лица, которые взаимодействуют с Агентством. Помимо этого Агентство подписало несколько соглашений с фондами. Например, с Российским Фондом прямых инвестиций.

У нас в стране создано достаточно много институтов развития, и зачастую предприниматель не знает, куда обратиться. Много разных предложений, а не все в этом ориентируются. Агентство сейчас завершает работу над созданием единого свода всех мер поддержки, которые в государстве для бизнеса существуют. Это всё, что могут предложить институты развития и федерально-целевые программы различных министерств и ведомств.

Очень многие боятся рисковать, вкладывать в новые проекты. Мы хотим, чтобы этот страх был изжит. Мы ориентируемся на поддержку именно тех, у кого нет связей, возможностей. Крупные олигархические структуры имеют возможности, связи, а средний бизнес нет. Именно здесь нужно Агентство, которое поможет все их проблемы выдернуть и довести до руководства страны. Вот, собственно, в этом и есть механизм работы Агентства.

– Вы упомянули, что Агентство может поддерживать одновременно до ста предприятий. Каков критерий отбора этих предприятий: кому помогать, кому нет?

– Основной критерий – это сам лидер, инициатор проекта. Это должен быть предприниматель, не обязательно представитель крупного бизнеса, но предприниматель уже состоявшийся, который уже реализовал какой-то проект, достаточно успешный. Пусть не очень крупный. И у него есть интересный проект, который хочется реализовать либо в рамках расширения того бизнеса, что у него есть, например тиражирования его в тех регионах страны, которые предпринимателю интересны, либо новый бизнес.

Дальше мы смотрим критерии самого проекта. Он должен быть в первую очередь окупаемым, пусть и не за короткий срок. Это должен быть рентабельный проект. Во-вторых, проект должен быть инновационный, но не обязательно уникальная разработка – это может быть трансфер технологий из-за рубежа. Проект может быть социально значимый. Это может быть импортно-замещения или экспортно-ориентированный проект.

До того, как мы начинаем комплексную экспертизу проекта, мы организовываем экспертный совет, который регулярно собирается в Агентстве. Несмотря на то что лично я не всегда согласен с мнением экспертов, менеджмент не влияет на принятие ими решений. После того как экспертный совет отобрал проект, мы делаем его комплексную экспертизу – более подробно делаем техническую, если требуется, маркетинговую экспертизы. Во Внешэкономбанке создан специальный департамент, который в этом помогает.

После этого проект выносится ещё раз на экспертный совет, мы определяем меры поддержки.

– Ещё примеры результатов работы Агентства?

– Есть примеры, где просто штамп Агентства уже позволил предпринимателям решить проблемы. Например, есть предприятие по выпуску современного электроинструмента – их заводы раскинуты и в Европе, и в Китае. Они решили увеличить производство и перенести на российскую площадку. Им было сложно наладить коммуникацию с крупной государственной компанией, которая владела заводом. Как только они начали работать с Агентством – диалог пошёл СУЩЕСТВЕННО БЫСТРЕЕ.

– Может ли Агентство лоббировать тот или иной проект?

– После механизма экспертного и наблюдательного совета Агентство, безусловно, поддерживает проект, но поддерживает не просто ради одного этого проекта, а в том числе для выявления системных проблем, решение которых откроет дорогу другим предпринимателям. Например, к нам обратилась российско-норвежская компания, которая решила выпускать у нас прозрачные газовые баллоны. В сравнении со старыми, металлическими, у них много преимуществ: в четыре раза меньше весят и, главное – не взрываются даже в огне. Они столкнулись с тем, что в старом ГОСТе указано, что баллон должен быть из металла. Они обратились в Агентство с просьбой изменить этот ГОСТ. Естественно, мы вынесли проект на экспертный совет и в ближайшее время планируем разработать новый ГОСТ.

– В. Путин заявил, что АСИ будет штабом по координации работы в рамках НПИ. Что такое НПИ? И как Агентство планирует улучшать инвестиционный климат в стране?

– НПИ – это национальная предпринимательская инициатива. Это улучшение инвестиционного климата в России, грубо говоря, упрощение процедур ведения бизнеса в стране. Упрощение, ускорение, удешевление. В рейтинге всемирного банка Doing Business Россия по инвестиционному климату пока на 120-м месте. Поставлена задача за срок пять, семь, десять лет вывести Россию в двадцатку ведущих стран.

Если разобраться, там очень простые патентные вещи. Например, по процессу получения разрешения на строительство мы на 178-м месте. Это значит, что у нас в три раза больше, чем в среднем по миру, процедур для получения разрешения на строительство – около 50. Сейчас Агентство системным образом этой проблемой занимается. Но у нас есть совершенно новый подход: если раньше этим занимались чиновники, то сейчас эту работу курируют и ведут предприниматели, и Агентство лишь координирует их работу. Создана уже рабочая группа, куда входят представители министерств, федеральных ведомств, отвечающих и за строительство, и за поддержку экспорта, и подключение к энергосетям, и коммуникацию с властью, и оптимизацию фискальной нагрузки.

К концу апреля по двум проблематикам – доступ к сетям и по строительству – мы получим чёткие дорожные карты, которые хотим вынести в наблюдательный совет, получить поддержку президента, и все эти инициативы внедрить и дальше мониторить, чтобы это уже были не просто слова, а конкретные задачи.

– Агентство создано относительно недавно – в августе 2011 года, многие полагают, что это предвыборный проект В. Путина. Как вы можете это прокомментировать?

– Агентство по определению не может быть предвыборным проектом. Национальная предпринимательская инициатива – это работа с инвест-климатом, работа на 5–10 лет вперёд, не то, что можно сделать за раз, за полгода. Работа с регионами и региональный стандарт, которые мы начали внедрять с сентября, – это тоже проект не на один год. Агентство только начало работать – семь месяцев для него вообще не срок.

– Но именно на это и упирают так называемые злые языки, они говорят, что многие инициативы могут остаться без реализации, продолжения в будущем?

– Пожалуйста. Но в то же время есть конкретика. И она заключается как раз в поддержке реальных проектов, которых уже в районе 60. Регулярно работает экспертный совет, каждый месяц порядка 10–15 проектов мы отбираем вместе с экспертами; есть проект, по которому поддержка принесла определённые успехи, и предприниматели уже довольны. С одной стороны – системные долгоиграющие вещи, а с другой – конкретные вещи, связанные с поддержкой каждого конкретного проекта и предпринимателя.

– Лично ваше мнение: люди, занятые во власти, и простые предприниматели готовы ли к такому системному обновлению? Как часто бывает в нашей стране, многие подобные инициативы могут уйти в песок.

– Кто, как не предприниматели, заинтересованы в том, чтобы было проще реализовывать проект, получать разрешения. Ведь в нашей стране бывает так, что, даже чтобы иногда перенести оборудование на предприятии из одного цеха в другой, зачастую на это получают разрешение по пять месяцев. Кто, как не предприниматель, в этом заинтересован? Кто, как не предприниматель, заинтересован в подключении к сетям? Кто, как не предприниматель, заинтересован в том, чтобы фура проходила таможню быстрее? Мы приглашаем всех предпринимателей включаться в нашу работу.

И главное – власть готова помочь. Ведь не было такого раньше, чтобы рабочие группы, куда входят чиновники, возглавляли предприниматели. Это системный подход. А параллельно, как я уже говорил, мы поддерживаем отдельные проекты.

Чем больше будет хороших инновационных проектов, тем больше будет рабочих мест, тем больше будет высококонкурентной российской продукции.