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Тени в потребительском раю

№ 13(305) от 05.04.2012 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Тени в потребительском раю

Россия поставила технический рекорд. В 2011 г. на покупку всяческой электроники и бытовой техники население потратило 1,193 трлн. рублей. Сумма равна восьмой части годового дохода бюджета Российской Федерации! Поразительнее всего – потребительский рай у нас расцвёл в то время, как в мире продажи идут на спад. В 2011 г. мировой спрос на технику сократился на 5%. У нас – подскочил на 22% и превзошёл показатели золотого для продавцов 2008 года. В результате Россия превратилась в крупнейший «бытовой» рынок Европы.

Западный уклон

Правда, не знаешь, радоваться тут или грустить. Российский триллион с хвостиком рублей расходов на бытовую технику – солидная денежная опора для транснациональных корпораций. РФ обеспечивает примерно тридцатую часть мировых продаж, которые аналитики оценивают в 1 трлн. долларов. За такой рынок стоит побороться!

Проблема в другом. Прежде всего возникает ощущение: в трудные времена население РФ решило в одиночку поддержать тонущих производителей электроники. Вот пример. Мировой рынок телевизоров без остановки шёл в гору последние восемь лет. Добрался до впечатляющей цифры: 250 млн. проданных новых телевизоров в 2010 году. Но в 2011 г. рост внезапно запнулся, дела пошли под уклон.

Крупнейшие производители оказались к этому не готовы. В результате – угодили в финансовую яму. Хуже всего пришлось японцам. Например, корпорация «Панасоник» в 2011 г. потеряла 10 млрд. долл., компания «Шарп» ушла в минус на 3,5 миллиарда. Причина – товар не берут! В результате с осени простаивают 40% линий японских телевизионных предприятий, идут переговоры о продаже части заводов китайцам!

На этой поляне неприятности – у всех поголовно. Компания «Сони» отказалась от собственного производства и разработки ТВ. Весь процесс передали тайваньскому подрядчику. Голландский «Филипс» в 2011 г. потерял 1,1 млрд. долл., в итоге – полностью продал бизнес по выпуску телевизоров китайцам. От себя – оставил только имя на корпусах. Даже корейский «Самсунг», успевший обскакать японцев и в 2010 г. примеривший лавры мирового производителя ТВ номер один, и тот – в прошлом году превзошёл худшие прогнозы, показав убыток в 1 млрд. долларов.

В РФ этого бурного мирового шторма и передела – будто не заметили. У нас тишь да гладь. Продажи ТВ в прошлом году подскочили на 15% – до 8,1 млн. штук. Для сравнения: самый большой в мире китайский рынок в 2011 г. поглотил 50 млн. телевизоров. Аналогичная ситуация – на всех бытовых фронтах. Производители холодильников, телефонов, газовых плит и т.д. – дружно рапортуют о росте доходов и строят радужные прогнозы.

Страшная тайна

Несмотря на кризис, техники в РФ покупают всё больше. Но удивляет другое. Переплачивают часто втридорога. Не секрет: цены на бытовую технику в России гораздо выше, чем в странах ЕС. Некоторые, особо выдающиеся марки, пересекая границу, дорожают на 100–200%! Эксперты объясняют: экономически этому нет никаких оправданий. Доходы населения в Европе – заметно выше. Налоги в целом такие же. Откуда берётся огромная разница в цене?

Обычно в диких ценах винят таможню и продавцов. Тут есть доля правды. Например, наценки в крупных торговых сетях очень далеки от цивилизованных норм. Накрутка в 25% считается божеской, 50% – норма, доходит до 80–100%. Что характерно, крупные европейские сети электроники, вовсю осваивающие нашу страну, по части диких наценок ведут себя не лучше, часто – хуже других.

Но это не единственная разгадка. «Причина очень высоких российских цен на бытовую технику не только в таможне и жадном розничном продавце. Ещё – в огромной наценке местных торговых представительств. То есть – официальных офисов зарубежных компаний-производителей. Для РФ они часто назначают особые, запредельные цены. В Европе их наценка не превышает 5%, у нас – от 20%. Вот и считайте. Таможня добавляет ещё 10–15%, в итоге разница с европейским ценником на тот же товар достигает
40–50% и больше», – рассказывает представитель крупной торговой сети.

Примеров достаточно. Продавцы электроники охотно делятся внутренней информацией. Скажем, некоторые азиатские производители бытовой техники поступают так. Обычно сначала огромные партии товара приходят на склады в Европе. С них – растекаются по разным странам. В том числе в РФ. Тут в силу вступает двойной стандарт. Для государств – членов ЕС назначают одну цену. Для стран бывшего СССР, включая Россию, Украину, Белоруссию и Казахстан, действуют совсем другие оптовые расценки. Они на 30–80% выше европейских.

Российским торговцам такая практика – поперёк горла. Им это не выгодно! Чем дороже техника, тем хуже её покупают. В своё время по этому поводу даже разразился скандал. Известный предприниматель Е. Чичваркин, в то время управлявший крупной торговой сетью, сделал такое заявление. По его словам, верхушка российского офиса одной из японских компаний развернула свой маленький частный бизнес. По сути, организовала фирмы-прослойки. Они – монопольные поставщики продукции в РФ. Эти перекупщики получают товар из-за границы по разумной цене, накручивают 30% на европейский опт и состригают эту треть в карман. Разумеется, не забывая делиться лично с руководством японского представительства в России. Оплачивают всё – потребители.

Новые времена

Надо сказать, к таким трюкам прибегают не только азиаты. Например, в установлении специальных, особо завышенных цен для России замечены некоторые германские компании – производители бытовой техники.

К счастью, скоро этой практике придёт конец. Тут поможет пресловутое вступление в ВТО. «Дело в том, что после вступления исчезнет понятие «белого» и «серого» импорта бытовой техники. Появится легальная возможность покупать товар у любого оптовика в Европе, минуя официальных представителей в России. Желающих воспользоваться шансом будет много. Почему, например, техника некоторых компаний в РФ обходится клиенту в два раза дороже, чем в Европе? Представительства этих фирм зарабатывают сумасшедшие проценты. Со вступлением в ВТО цена на подобные товары должна значительно снизиться», – объясняет руководитель торговой компании «Моллстрит» Д. Шашкин.

С другой стороны, вступление в ВТО может нанести серьёзный удар по добросовестным производителям. Особенно – тем компаниям, которые развернули собственное производство техники на территории РФ, стараясь максимально сбить цены. Таких заводов немало. Например, в России 10 заводов – производителей холодильников. Среди них «Бош» в Петербурге, «ЭлДжи» – в Подмосковье, «Индезит» – в Липецке, «Атлант» – в Смоленске. Предприятий – производителей стиральных машин в России шесть. В том числе – «Кэнди» в Кирове, «Вестел» – во Владимирской области. Также – две компании, выпускающие газовые плиты и один завод по производству масляных радиаторов. Кроме того, в РФ работают два крупных телевизионных завода, построенных корейскими компаниями. Объём производства там настолько велик, что телевизоров хватает не только для внутренних нужд РФ, но и для всех стран – соседей по ближайшему зарубежью.

Сейчас все эти десятки предприятий оказались в подвешенном состоянии. После вступления в ВТО Россия обязалась резко снизить таможенные пошлины на готовую технику. При этом – забыли про комплектующие! Например, пошлина на готовые газовые плиты и стиральные машины упадёт с нынешних 15% до 10%. Но пошлина на детали для этой техники останется на нынешнем уровне – 13%!

В результате импорт опять станет выгоднее внутреннего производства. «Ситуация выглядит абсурдно. В последние годы государство стимулировало местные производства, инвестиции и создание рабочих мест. Например, наша компания построила несколько заводов по выпуску бытовой техники, вложив более 3 миллиардов рублей. И что теперь?», – удивляется генеральный директор крупного международного концерна.

Подведя итоги, хотелось бы отметить, что постоянным спросом пользуются холодильники сай-бай-сайд. Если вы решили купить холодильник side by side, то вы сделали правильный выбор! Хранение продуктов в таких моделях обеспечит сохранность быстро портящимися продуктам и запахи никогда не распространяются.

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