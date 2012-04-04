Перспективы рынков в новом квартале

Не так просто приспосабливаться к столь быстрой смене рыночных настроений. Хотя вполне можно пройти «краткий курс моральной подготовки», изучив труды профессора Павлова, чтобы не удивляться подобным вещам.

Лёгкое удивление вызывает тот факт, что меняются не только настроения, но и идеи со стороны всевозможных инвестиционных стратегов. Ещё недавно они в восторженных тонах оценивали перспективы рискованных активов. А уже сегодня столь же «убедительно» пытаются доказать наличие жутких проблем в американской экономике и крушение «китайской джонки».

Естественно, подобные выводы эти люди делают на основании каких-то своих «гениальных» изысканий. Мол, экономическое замедление в Америке окончательно «размажет» китайцев, а те в свою очередь начнут «добивать» рынок сырья. Соответственно, ударят и по российскому финансовому рынку.

Такие «стратегические изыскания» приобретают форму хорошо оформленных аналитических материалов, которые пересылаются клиентам. Затем на рынках вступают в силу сразу все факторы, связанные и с рефлексами, и с психологией.

На сегодняшний день в качестве базовой идеи брошен лозунг о том, что фондовые активы исчерпали свой потенциал роста. А бычий рынок по сырьевым активам вообще завершён, и инвесторам тут «ловить» больше нечего.

Несмотря на очень шаткие аргументы подобных «изысканий», нельзя сказать, что в них нет логики, поскольку рынки в последние годы торгуют только на основании своих настроений и ожиданий. Тут, как говорится, дело не в том, чтобы «быстро бегать». А в том, чтобы «выбежать пораньше». Тем более что некоторые, даже долгосрочные, инвесторы всё ещё находятся под впечатлением прошлогодних драматичных колебаний цен на активы.

Несмотря на наличие подобных настроений, пока рано говорить о том, что рискованные активы вступают в коррекционную фазу. Фундаментальные условия на денежном рынке всё ещё остаются стабильными с точки зрения стоимости заёмных ресурсов и показателей ликвидности. Инвесторов сегодня беспокоят три основных фактора.

Во-первых, китайская экономика. Последние цифры по официальному индексу производственной активности в Китае немного успокоили рынки. Однако теперь инвесторы ждут дальнейших подтверждений того, что темпы снижения китайской экономики не будут существенными.

Второй фактор связан с европейской историей. В частности, с Испанией. Вопрос о том, удастся ли новым властям страны выполнить поставленные цели по сокращению дефицита бюджета, остаётся открытым.

И третий момент – это цены на нефть. Международные инвесторы хотели бы видеть снижение нефтяных котировок, с нынешнего уровня в 125 долларов хотя бы процентов на десять. И этот момент был бы позитивным для всех рынков, даже российского.