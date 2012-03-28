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Стригун и королевский – прощайте…

№ 12(304) от 29.03.2012 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Стригун и королевский – прощайте…

На Дальнем Востоке в разгаре новый сезон добычи краба. Синий и королевский, стригун и красный краб – наполняют глубинные садки. Известно выражение «золото – дело исконно воровское». На Сахалине и Камчатке ровно то же говорят про краба. Вокруг ракообразных деликатесов образовалась огромная пиратская индустрия, которую надёжно охраняет стена чиновничьего молчания.

Аляска в пролёте

Недавно пришла такая новость. РФ и Южная Корея подписали соглашение с потрясающим названием: «О нерегулируемом, несообщаемом и неконтролируемом промысле морепродукции». Увидишь и вздрогнешь. Особенно если знать. Корея – третий по величине после Японии и США потребитель российского краба. Самого ценного в мире! Даже по сильно заниженным официальным данным этот деликатес приносит доход 600 млн. долл. в год.

По счастью, речь в российско-корейском договоре идёт не о полной и окончательной победе пиратской крабовой анархии в Дальневосточном бассейне. Напротив – страны обязались сообщать друг другу о поставщиках нелегальных даров морей. Поможет ли это – бог весть. Слишком запущена болезнь! На публике давно идёт один крабовый спектакль, за кулисами – другой.

Рыбные власти регулярно распределяют крабовые квоты и отчитываются о промысле. В действительности – понятия не имеют, сколько и какого краба, когда и кем было поднято с океанского дна. Есть официальные цифры, есть – реальность. Государственные данные таковы. В 2011 г. в РФ выловили 40 тыс. т краба. Из них 23 тыс. т – приняла Япония, 9 тыс. т – ушли в США, 6,2 тыс. т – в Южную Корею. Наконец, 1,66 тыс. т отправились в Китай. Легко подсчитать: для внутреннего, российского, рынка краба просто не осталось. Так и есть: 98% деликатеса уходит на экспорт.

Велик ли улов по мировым меркам? Даже официальная цифра годовой добычи – выводит РФ в лидеры мировой крабовой индустрии. Больше ловят только в водах Ньюфаундленда – 50 тыс. т в год. На одном уровне с РФ – крабовый урожай, который снимают в атлантических водах Канады. Воды Аляски, ещё в 1999 г. выдававшие на-гора до 100 тыс. т краба, резко сдали, улов упал в 10 раз. Невелик и крабовый улов Гренландии –
10 тыс. т ракообразных.

Другое дело – качество иностранной продукции. Существует порядка 7 тыс. видов крабов. Но ценных промысловых пород, мясо которых подают в ресторанах, – только девять. Самый деликатесный и дорогой – королевский (он же – «равношипый») краб. В Японии оптовая стоимость варёной секции этого деликатеса доходит до 45 долл. за килограмм. Проще говоря: 45 тыс. долл. тонна. При этом обычный улов судна – несколько десятков тонн. Значит, каждый крабовый рейс приносит миллионы долларов!

Цена на мясо «равношипого» краба (размах клешней – до двух метров) – постоянно растёт! Ради него гурманы готовы на всё. Вкус этого обитателя 50-метровых глубин обычно описывают словом «бесподобный». Поскольку он водится только в северной части Тихого океана – Канада и Гренландия с этим крабом в пролёте. Раньше крупнейшим поставщиком королевского была Аляска. Но в результате бесконтрольной добычи за последние четверть века американцы истребили всё некогда богатейшее в мире поголовье. Последняя крупная популяция – у РФ.

Дело четырёх капитанов

История поучительная: краба надо беречь. Но когда на кону такие суммы, некоторым рыболовам становится не до защиты природы. Крабовое пиратство на Дальнем Востоке разрослось до невероятных масштабов. Контроль над ним такой же надёжный, как над водой, проходящей сквозь решето.

Достаточно сопоставить цифры. По данным японской таможни, порты этой страны принимают в четыре раза больше российского краба, чем официально отгружается из РФ! Надо сказать, в отличие от соседей из Южной Кореи, японцы откровенно закрывают глаза на браконьерское происхождение крабового мяса. Помимо прочего – всячески затягивают подписание ННН-соглашения («о нерегулируемом, несообщаемом и неконтролируемом промысле»). Оно и понятно. Пока между нашими странами действует ни к чему не обязывающий меморандум, у пиратов остаётся огромный рынок сбыта. Эксперты приводят такую цифру: только за первую половину 2011 г. нелегальные поставки российского краба в Японию превысили 800 млн. долларов.

Разумеется, на российской стороне также хватает желающих затянуть подписание договора. Торможение лоббирует рыбная мафия. Это великолепно организованные структуры с легальным прикрытием и флотилиями в десятки судов. Для перевалки груза часто используют порты в закрытых военных городках. Разумеется, крупные крабовые пираты давно обзавелись бумагами, дающими право на законный вылов (на деле квоты превышают во много раз). Мало того: мафия даже нашла научное обоснование своей работе. Мол, краба надо добывать в неограниченных количествах. Иначе он расплодится и сожрёт всю икру ценных рыбных пород!

С другой стороны, время от времени с Дальнего Востока всё же приходят новости о поимке очередного пиратского транспортника или траулера. Как правило, за сезон из многих сотен промысловиков задерживают не более семи-восьми судов. Чаще всего для пиратов дело заканчивается поразительно лёгкими наказаниями. Например, капитан судна «Флинт», задержанного при очередном незаконном пересечении границы с 32 т нелегального королевского краба и 8 т редкого краба-стригуна, отделался административным предупреждением. Для сравнения. Двое грабителей, вломившихся в октябре 2011 г. в лососёвый питомник на Сахалине и уничтоживших ради икры 318 особей кеты, 23 марта 2012 г. предстали перед судом. Получили – по 1,5 года колонии.

Как показывает судебная практика, если бы, вместо того чтобы потрошить 318 рыб, они выловили 318 т краба – отделались бы испугом. Например, в Петропавловск-Камчатском городском суде с сентября 2011 г. висит громкое «дело четырёх капитанов». Суда «Наука», «Меркурий», «Святой Пётр» и «Камчатский лосось» попались на незаконном вылове 758 т королевского краба и 1,1 тыс. т синего краба. Прокуратура оценила ущерб в 794 млн. рублей. Семь месяцев назад материалы передали в суд. Где они лежат до сих пор. В любом случае всё, что грозит нарушителям, – статья «злоупотребление полномочиями».

Развалился и самый громкий крабовый процесс в российской истории. Прокуратура обвинила президента компании «Глобал Фишинг» гражданина США А. Гонтмахера в незаконной добыче 90 тыс. т (!) краба на сумму 1,74 млрд. рублей. То есть речь шла о незаконной добыче, сопоставимой с двухлетним легальным крабовым уловом Российской Федерации! Дело тянулось три года, в суде обвиняемого полностью оправдали.

Что в итоге? Похоже, на Камчатке и Сахалине давно и прочно установилось что-то вроде «краболовецкого строя». Деликатес приносит такие деньги, что о федеральных законах можно забыть. Правда, ненадолго. С нынешними темпами пиратского лова – дальневосточного краба ждёт судьба его побратима с Аляски. После чего краболовецкий строй рухнет сам собой.

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