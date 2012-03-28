У правительства растёт чувство долга

Россия наращивает госдолг. Всего в долговом портфеле правительства накоплено 3,6 трлн. рублей – «рекордный» для страны показатель внутренних заимствований. Вдобавок власти планируют масштабные зарубежные займы. Зачем стране присоединяться к обширному клубу государств-должников, рассказывает замминистра финансов РФ Сергей СТОРЧАК.

Деньги любят рост

– Почему Россия наращивает государственный долг?

– Начинать нужно не с того, сколько страна занимает, а с того, какую экономическую политику она проводит. Если политика ориентирована на стимулирование экономического роста – а он нужен прежде всего для создания новых рабочих мест, – возникает проблема источников финансирования этого роста. Если средств не хватает, у государства два варианта: повышать налоги или брать в долг.

В 2000-е гг. Россия оказалась в благоприятных условиях, связанных с высокими и относительно стабильными ценами на нефть. Мы очень осторожно заимствовали. Но начиная с 2009 года ситуация изменилась. Правительство скорректировало цели экономической, социальной, оборонной политики. После чего потребовался дополнительный источник финансирования расходных обязательств государства.

– Стоило ли корректировать? К примеру, зачем тратить 20 триллионов на оборонку?

– Вопрос не ко мне. Моя должность встроена в вертикаль власти. Получив поручение правительства, мы среагировали. Сначала в форме корректировки программы государственных заимствований, а затем и путём операций на рынке. В прошлом году только внутренние займы составили 1,3 триллиона рублей. Это – абсолютный рекорд за весь постсоветский период. В этом году у нас планы занять ещё больше. Рассчитываем, что сумеем продать государственных долговых обязательств на 1,8 триллиона рублей.

Поскольку долговая устойчивость государства остаётся очень хорошей, нам не составляет большого труда строить амбициозные планы. Речь идёт и о внешних рынках, хотя в приоритетах по-прежнему внутренние заимствования. Разумеется, если есть возможность сократить присутствие на долговом рынке – мы это делаем. К примеру, в прошлом году руководством было принято решение снизить заимствования на 300 миллиардов рублей – конъюнктура обеспечила хорошие нефтегазовые доходы. Минфин просто скорректировал программу заимствований. При этом бюджетные обязательства были исполнены в полном объёме.

– Наряду с заимствованиями в правительстве подумывают о повышении налогов.

– Я бы сказал, речь идёт не о повышении, а о налоговом маневре. На мой взгляд, власти хорошо понимают, что налоги не должны дестимулировать создание рабочих мест и мешать экономическому росту. Есть проблемы с налогообложением отдельных отраслей, отдельных предприятий… Но это не моя зона ответственности, темой занимаются другие сотрудники Минфина.

Греческое чудо

– Получается, Россия присоединяется к странам, живущим в долг. На ваш взгляд, безудержный рост госзаймов в США и некоторых других государствах – нормальная ситуация?

– Рост долгов – один из системных вызовов развития мировой экономики. Проблема в том, что при выборе способа стимулировать экономический рост политики всегда ориентируются на электоральные перспективы. Увеличивая налоги, можно потерять часть избирателей, особенно если рост налоговой нагрузки сказывается на всём населении, как, к примеру, в случае с НДС. Поэтому власти часто предпочитают опираться на привлечение заёмного капитала.

В результате, если в начале века госдолг США составлял меньше 4 триллионов долларов, то сейчас достиг 15 триллионов. И это за 10 лет! Более того, когда в кризис 2008 года экономисты оглянулись назад, обнаружилось, что увеличение долгов – явление, характерное для многих экономик. Причём кризис в этом смысле сработал катализатором – вместо того чтобы сдержать рост заимствований, ускорил его.

Но, вообще говоря, для устойчивого развития страны важна не абсолютная сумма долга, а способность выплачивать по нему проценты. Взять, к примеру, японский опыт. В этой стране соотношение госдолга к ВВП давно превысило 200%. Мы задаём японским коллегам вопрос: как же так? Вроде бы соотношение в 60–80% – это предел, занимать дальше слишком рискованно. Нам отвечают: у японцев особенный менталитет, мы бесконечно доверяем государству. Поэтому применительно к Японии трудно предположить, что возможна ситуация, когда население откажется одолжить властям деньги, о которых оно просит.

– У Японии как раз многолетние проблемы с экономическим ростом.

– С точки зрения голых цифр – его практически нет. Но темпы экономического роста – показатель, важный в основном для бедных и развивающихся стран. Для развитых гораздо актуальнее поддерживать качество жизни, к которому привыкло население. На наших глазах при низких темпах роста Япония преобразовала автомобильный парк, его технические характеристики стали совершенно другими. Обновила электронику – телевизоры, телефоны. Качество жизни там выросло колоссально! Но это не российский случай, для нас высокие темпы экономического роста по-прежнему очень важны.

– Иногда странам всё-таки приходится расплачиваться по займам. К примеру – Греции. Правительство там вынуждено урезать госрасходы. При этом велика вероятность, что, когда их снизят, экономика окончательно уйдёт в пике.

– К сожалению, на уровне макроэкономической теории пока не существует универсального рецепта, как выбраться из долгов, сохранив высокий экономический рост. Применительно к Греции ситуация осложняется тем, что у неё нет национальной валюты. Страна не может дать законному платёжному средству обесцениться, в том числе по своим обязательствам, и тем самым сделать обслуживание долга дешевле. Греческим властям придётся балансировать в своей финансовой политике: где-то сокращать расходы, где-то избавляться от обременяющей госсобственности.

– Разве США с их госдолгом не оказались в том же порочном круге, что и Греция?

– США не повторят судьбу Греции уже хотя бы потому, что у них есть национальная валюта. А вариант обслуживания долга с помощью изрядно обесценившегося доллара, по крайней мере теоретически, всегда существует. Выбор – за приоритетами национальной политики.

Советчики из-за океана

– Насколько после кризиса выросла роль Всемирного банка, Международного валютного фонда?

– Десять лет назад руководители МВФ хватались за головы: «клиенты уходят», рекомендации и кредиты больше никому не нужны. А раз нет кредитов – нет и процентных доходов. Непонятно, на какие средства содержать аппарат. Но как только случился кризис 2008 года, снова возник колоссальный спрос на ресурсы, причём не только фонда, но и банка, причём совершенно уникальный спрос, исходящий от промышленно развитых стран. Теперь, наоборот, кажется, без МВФ невозможно обойтись. Лидеры «Большой двадцатки» даже поставили задачу найти способы увеличить финансовые возможности фонда.

– Сколько же сейчас зарабатывает МВФ?

– Честно говоря, никогда не интересовался точной цифрой. В любом случае все деньги идут на содержание фонда. Страны-акционеры не получают дивидендов. Так что, образно говоря, России заработать на операциях МВФ не удастся.

– Рекомендации МВФ и Всемирного банка часто критикуют.

– В фонде тоже работают живые люди, с собственной точкой зрения. Помню эпизод, когда одна из рекомендаций МВФ в отношении политики России оказалась, мягко говоря, неудачной. 1 января 1998 года правительство провело деноминацию рубля. На купюрах убрали три нуля – после чего 1 рубль неожиданно стал равен (через кросс-курс к доллару, прямых котировок не было) 1 французскому франку. Это выглядело странно, смешно, чудно. Что можно было купить на франк, а что – на рубль? Плюс различные курсы валют так или иначе отображают соотношение производительности труда в национальных экономиках. Было весьма странно предполагать, что в середине 90-х российская экономика работала также эффективно, как французская. Что-то было явно не так. И действительно, прошло немного времени – рубль подешевел почти в 4 раза.

– Тогда дело закончилось масштабным банковским кризисом.

– В 1998 году рубль упал очень жёстко. Но власти учли этот опыт. Уже в 2008 году Банк России обеспечил защиту его курса, потратив на это 200 миллиардов долларов. За что подвергся огромной критике. Как же так? ЦБ потратил резервы! Да – потратил, но он их для того и накапливал, чтобы в конечном итоге население почти ничего не потеряло.

– А сколько заработали валютные спекулянты?

– Заработать на этом могли только профессионалы. Скажу честно, я бы не сумел. Что же касается МВФ – важно, что за последние 15 лет подход фонда к рекомендациям и советам существенно изменился. Судя по тому, что происходит в Греции, теперь меры «рождаются» в очень плотном диалоге с местными властями. Вероятность ошибки гораздо меньше.