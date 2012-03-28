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«Шоковый» бюджет до 2050 года

№ 12(304) от 29.03.2012 [ «Аргументы Недели » ]

«Шоковый» бюджет до 2050 года
oblast.kr.ua

В Минэкономразвития и Минфине утверждают, что В. Путин дал этим министерствам несколько экономических поручений.

Первое- – представить «шоковый» бюджет страны при цене за бочку нефти в 80 долларов. При этом г-же Набиуллиной якобы удалось доказать премьеру, что более низкой цены на нефть ждать не приходится. Ещё одно задание – начать формировать программу развития экономики страны до 2050 года включительно. Цель этой акции – показать всем заинтересованным лицам, что новое правительство и президент смотрят далеко в будущее. Впрочем, ничего необычного в этом нет. Государственное планирование, как известно, осуществляется как на короткие сроки, так и на далёкую перспективу. Особенно хорошо в последнее время это получается в Китайской Народной Республике.

 

Говорят, что на всякий случай в ведомстве Э. Набиуллиной будут подготовлены два варианта развития экономики страны на 2012–2013 годы. Один – для общего пользования на основе данных Росстата. А второй – лично для В. Путина на основе своих данных. Их в Минэкономразвития считают более надёжными.

Тем временем в самих министерствах смотрят на такие задания довольно скептически. Там говорят, что дефицит бюджета России на 2012 год может составить более 300 млрд. рублей. В регионах страны будто бы уже начал наблюдаться рост невыплат зарплат.

С большой осторожностью говорят и о так называемом Резервном фонде. В случае кризиса, аналогичного кризису 2008 года, он должен смягчить его последствия.

Но деньги этого фонда в значительной степени вложены в ценные бумаги на Западе. И, не дай бог, в случае кризисной ситуации в России западные страны могут задержать возвращение этих денег в страну. Мало того, некоторые эксперты считают, что одной из причин крушения «режима Каддафи» в Ливии стало как раз его желание вернуть из банков стран Запада золотовалютные резервы.

Впрочем, сравнивать Россию с Ливией рановато. Кремль пока имеет все возможности вернуть нажитое непосильным трудом.

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