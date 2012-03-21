Цена барреля

Сейчас на рынках снова возникли опасения по поводу состояния китайской экономики. Для российской экономики китайские риски прежде всего связаны с возможным падением импортного спроса на нефть. Пока этот показатель китайского импорта остаётся весьма стабильным, и импорт нефти в страну даже установил новые рекорды.

Естественно, что локальные риски снижения стоимости нефти сохраняются, поскольку правительства развитых стран по-прежнему пытаются искусственно сдерживать рост нефтяных котировок. Не исключено, что снова будут задействованы продажи нефти из стратегических резервов США и некоторых других стран. Другой вопрос, какой в этом смысл, учитывая, что прошлогодние нефтяные интервенции не имели особого успеха, и те 60 млн. баррелей, которые были предложены на рынок, раскупили за считаные дни.

На мой взгляд, очень сложно оценивать справедливую стоимость барреля, так как мы все понимаем, что покупательная способность и доллара, и других бумажных денег сейчас существенно ниже, чем даже лет 10 назад. Не говоря уже о 80-х и 90-х годах. Взять хотя бы бюджеты тех стран, которые активно продают нефть, – ведь на фоне увеличения цен на топливо адекватно растут их бюджетные расходы. Теперь уже не только для России стоимость барреля в 100 долларов не приносит больше изобилия. Даже арабские страны уже не шикуют, как раньше.

Те эксперты, которые постоянно предрекают обвал нефтяных цен, не вполне понимают, что мы имеем дело с тотальной переоценкой стоимости природных ресурсов. Тем более что издержки на добычу полезных ископаемых всё выше и выше, и я бы не сказал, что производители так уж стремятся наращивать инвестиции в добычу сырья. Заявления о том, что нефть в последние месяцы подорожала в основном из-за геополитических рисков, не вполне соответствуют действительности.

Если оценивать текущий уровень спроса на нефть со стороны Китая и довольно стабильное соотношение баланса между спросом и предложением, то я могу предположить, что спекулятивная составляющая в цене на европейские сорта нефти вряд ли окажется выше 20–25% с учётом пресловутой премии за геополитику.

Теперь что касается обещаний со стороны Саудовской Аравии выбросить на рынок сколько угодно нефти, чтобы опустить цены и нейтрализовать эффект от возможных военных действий против Ирана. Во-первых, пусть сначала перейдут от слов к делу. Во-вторых, подобные заявления фактически означают окончательный раскол среди стран, входящих в ОПЕК. По сути, они создают предпосылки к развалу этой организации, поскольку никак нельзя игнорировать такого крупного участника, как тот же Иран или некоторые другие государства.

А последствия развала ОПЕК могут оказаться непредсказуемыми, поскольку не станет координации действий со стороны экспортёров нефти.