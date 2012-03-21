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Почему жильё не стало доступным?

№ 11(303) от 22.03.2012 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Почему жильё не стало доступным?

Ходят упорные слухи – после инаугурации В. Путина в России могут исчезнуть несколько старых министерств. Зато появится новое – Министерство строительства. К его возрождению подталкивают печальные обстоятельства. Подходит срок окончания легендарного нацпроекта «Доступное жильё». Поневоле придётся признать: он провален со страшным треском.

Депутатский запрос

Едва ли высокопоставленные слуги народа действительно не спят ночами, переживая о доступном жилье. Во всяком случае, свои личные жилищные проблемы они решили давно. Как правило – за счёт государства. Недавно всплыл такой факт. Как известно, депутаты Госдумы имеют право на казённую квартиру в Москве. Не секрет – адрес элитного депутатского дома  – улица Улофа Пальме.

Гораздо менее охотно заинтересованные лица распространяют такую информацию. После выборов 4 декабря, перед въездом депутатов нового созыва, государство прилично потратилось на обустройство их новых жилищ. Ремонт 195 квартир обошёлся госказне в 123 млн. рублей. Не так уж и дорого, учитывая – средняя площадь депутатской квартиры – 200 кв. метров. Так что, слугам народа жильё доступно, причём – весьма комфортное. Да и министрам, а также их замам – при необходимости квартиры бесплатно даёт государство. Надо думать, расположившись в купленных за госсчёт апартаментах, рассуждать на тему доступного жилья для народа особенно вольготно.

Не зря эта тема так популярна у высокопоставленных чиновников. Вообще, если бы каждый раз, когда функционеры от замминистра и выше упоминали о доступном жилье, в РФ действительно появлялся хотя бы один квадратный метр реальных новостроек. Пожалуй, их хватило бы на всё 143-миллионное население. Но сотрясание воздуха не заменит новые стены. Как не прикроет такой факт. Россия – одна из немногих стран, где кризис сделал недоступные населению квадратные метры ещё более недоступными.

Ситуация в этой сфере давно не подчиняется ни элементарной логике, ни законам рынка. Народ беднеет, квартиры всё дорожают. Это знает каждый, но не всем попадались на глаза поразительные цифры Росстата за последние несколько лет. Его отчёты о ситуации на строительном рынке – кладезь бесценной информации.

Как правило, строительные компании объясняют непрерывный рост цен на квартиры безу­держным подорожанием техники и стройматериалов. Что на деле? Покопавшись в дебрях государственной статистики, можно найти потрясающие данные. Например, в 2007 г. мостовой электрокран в среднем стоил 1,027 млн. рублей. Нынешняя цена – 268 тысяч. Стоимость башенного крана рухнула с 7,6 до 4,6 млн. рублей. Очень подешевели экскаваторы: с 3,8 до 1,6 млн. рублей. Аналогичная картина со стройматериалами. Стоимость бетона снизилась с 4,5 до 3,5 тыс. руб. за кубометр. Цена цемента сдулась с 4,4 до 3,3 тыс. руб. за тонну. Падала отпускная цена строительных растворов, щебня и песка. Правда, кирпич почти не подешевел, сталь и краски – даже подорожали.

Но общее падение – огромное. В связи с этим возникает вопрос. Если материалы и техника в строительстве по сравнению с 2007 г. стали доступнее – где на треть, а где и в три раза. С какой стати сами квадратные метры в среднем по Российской Федерации стоят ещё больше, чем в ужасающе дорогом 2007 г., когда на рынке был надут чудовищный пузырь? Во многих регионах – квартиры и дома стали заметно дороже по сравнению с 2007 годом. Если верить Росстату, тогда в среднем по РФ квадратный метр стоил 47,5 тыс. рублей. Четыре года спустя, в 2011 г., – средняя цена достигла 48,5 тысячи.

Причём эта цифра – средняя температура по больнице. В самом дорогом из округов – Центральном – метр с 2007 г. подорожал слегка. Нынешняя цена – 62 тыс. рублей. При этом в некоторых городах скачок был изрядный. Резкий подъём цен на жильё отмечен в Воронежской области – с 29 до 34 тыс. рублей. В Орле цены поднялись с 25 до 30 тыс. руб., на Смоленщине – с 27 до 29 тыс., в Тверской области – с 40 до 45 тыс. рублей.

В других федеральных округах – свои жилищные аномалии. Например, в Ленинградской области по непонятной причине квадратный метр взлетел в цене с 30,7 до 52,6 тыс. рублей. В Астраханской области – подъём с 27 до 38,5 тыс. рублей. Бурно дорожало жильё в Дагестане и Ростове. Не повезло и жителям Дальневосточного округа. Там за годы кризиса цена квадратного метра поднялась с 36,5 до 49 тыс. рублей.

Два варианта

Разумеется, возникают вопросы. Почему цены на российские квадратные метры ведут себя так странно? Для строителей кризис всегда – не тётка. Например, в США только за последний год стоимость жилья в зависимости от города упала на 10–30%, с начала кризиса – на 40–60%. В Евросоюзе – также прошло повальное обрушение цен, в различных странах метры подешевели на 20–50%.

Тем временем по территории РФ марширует квартирное подорожание. Одно из распространённых объяснений – мол, новых домов строят так мало, что они в дефиците. В кризис темпы строительства действительно немного упали. По правительственному плану, в 2011 г. в РФ должны были появиться 80 млн. кв. м нового жилья. В действительности сдали только 58 млн. квадратов. Но это не так страшно! За последние 20 лет лучший результат был в 2008 г., когда построили 64 млн. кв. метров. Тем более нынешнюю ситуацию не сравнить с началом-серединой 1990-х гг., когда произошёл грандиозный обвал в строительстве. Отрасль едва вытягивала 35–40 млн. кв. м в год. Худший результат был в 1998 г., тогда сдали только 30,7 млн. кв. м новостроек.

К тому же в 1999–2000 гг. объёмы строительства в РФ падали, но недвижимость дешевела. Значит, дело в другом. Поэтому стоит рассмотреть второе объяснение, более вероятное. Так называемый рынок жилья в РФ давно перестал быть рынком и превратился в кормушку для чиновников различного уровня. В основном – региональных властей. Они полностью контролируют местных застройщиков, держа их в узде. По сути – назначают комфортные для своего кармана цены на квадратные метры.

Подтверждений этой теории немало. Прежде всего никуда не делись рычаги, которыми местные власти управляют так называемым строительным рынком. До 2009 г., чтобы начать возведение жилого дома, строителям приходилось собирать 120 различных разрешительных бумажек, обивать пороги 35 инстанций, вдобавок нужно было получить 15 экспертных заключений. Это выливалось в негласные дополнительные расходы. Доля которых в цене квадратного метра, по различным экспертным оценкам, составляла от 30 до 60%.

Система действовала безотказно. Но итог ударной работы надзирателей: постоянно дорожающее жильё стало недоступно практически никому, спрос сократился до минимума. Цены при этом не падали. Правительство спохватилось, пообещав освободить строительные компании от излишнего регулирования. Читайте – от чиновничьего произвола и диких поборов. Разумеется, система не пошла против себя. Во всяком случае, в цифрах результат «дерегулирования» таков. В 2012 г., чтобы построить в РФ жилой дом, в среднем надо получить более 50 согласований. На память сразу приходят странные высказывания некоторых высокопоставленных чиновников, сделанные в разгар кризиса. Они на разные лады развивали тему «жильё дешеветь не будет». С чего бы слугам народа так волноваться, что крыша над головой станет доступнее простому человеку?

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