//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Ломовые цены

№ 10(302) от 15.03.2012 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Ломовые цены
tltgorod.ru

Россия вступила в ломовой международный конфликт. Не исключено, когда-нибудь его назовут «ржавая война». Предметом спора стал металлолом.

Скандал начала организация под названием «Американская ассоциация потребителей металлолома». Ей не понравилось, что в марте 2012 г. российское правительство ввело повышенную пошлину на экспорт металлического вторсырья и запретило его отгрузку через несколько крупнейших  черноморских и дальневосточных портов. Ассоциация потребовала от правительства США надавить на Россию. Следом возбудились покупатели вторсырья в ЕС. Претензии – аналогичные. И пошло-поехало.

Ржавые миллиарды

Экспертов не удивляют ни дипломатические, ни криминальные сражения за старые железки. Металлургия крупнее, чем нефтянка. Она даёт 11% мирового ВВП. Тогда как на добычу чёрного золота приходится 7–8%. Что касается РФ, наш сталелитейный сектор – четвёртый по величине в мире. У российской экономики мощная стальная опора. Эта индустрия выпускает продукции на 1,8 трлн. руб. в год, обеспечивает 18% экспорта и даёт работу 1,065 млн. человек.

При чём тут вторсырьё? Основной закон этого бизнеса прост, как в каменных джунглях. У кого лом – у того и прибыль. Во-первых, по технологии, при производстве металла без вторсырья не обойтись. Классические мартеновские печи во всём мире массово заменили более экономичные электроплавильные агрегаты. Новым печам металлолом в работе нужен как воздух.

Во-вторых, выпускать сталь из вторсырья в два-три раза выгоднее, чем из железной руды. Ещё доходнее – переплавка цветных металлов. Например, производство алюминия из лома требует в 19 раз меньше энергии, чем по обычной технологии. Экономия по никелю – в девять раз, по меди – в шесть. 

Понятно, почему за ломом идёт охота. При этом предложение очень ограничено. Металлургические концерны наперегонки гоняются за «ржавьём»  по всему миру. Только китайские, турецкие, испанские и итальянские сталеплавильные предприятия готовы закупать 50–60 млн. т лома в год. Тогда как реально удаётся наскрести – 30 миллионов.

Основной источник металлической манны – вовсе не страны третьего мира. Где им набрать столько отработавшей своё стали? Другое  дело – территория бывшего СССР. Кое-кто делает сумасшедшие деньги на том самом «ржавеющем наследии». РФ давно и прочно – крупнейший в мире экспортёр металлолома.

Вроде бросовый бизнес. На деле – приносит доход, сопоставимый с выручкой от экспорта оружия. Вот цифры: в прошлом году вооружений продали на 9,7 млрд. долларов. Лома – на 9 млрд. долларов. Индустрия переработки стального вторсырья достигла изрядных масштабов. Каждый год в России собирают 30–32 млн. т металлолома. Что очень много! Для сравнения: годовая выплавка всех видов стали в РФ –
65–70 млн. тонн.

Вторичный бизнес очень выгодный и не сложный. Главное – добыть как можно больше сырья. На этой поляне толкаются тысячи компаний-перекупщиков. Они берут лом чёрных металлов по бросовой цене: 3–4 тыс. руб. за тонну. Затем сортируют и перепродают металлургическим комбинатам по 6–7 тыс. рублей. Уже – 100% прибыли! Если отправить товар за границу, доход зашкалит до неприличия. Потому что мировая цена чёрного лома гораздо выше, чем в РФ. В пересчёте на рубли достигает 10–12 тысяч.

Провод для беспокойства

Границу для цветного вторсырья перекрыли ещё в 2001 г. – не от хорошей жизни. Последней каплей стало заявление тогда ещё здравствовавшего РАО «ЕЭС». За два года у компании украли 8 тыс. км (!) проводов. Кроме того, охотники поживиться на вторсырье свинтили у энергетиков 43 тыс. различных металлических изделий на 3 млрд. рублей. Вскоре всплыла такая цифра. С 1992 по 2000 г. Россия экспортировала не менее 800 тыс. т цветного лома в год. Всего вывезли около 7 млн. тонн. Из них минимум половина пришлась на ворованный металл. С тех пор официально граница открыта только для чёрных металлов. Правда, продавцы краденого цветмета легко обходят ограничение. Вторсырьё переплавляют в слитки и гонят на экспорт под видом товара первой свежести.

Краж металла меньше не стало. Пожалуй, с 2001 г. масштабы явления даже выросли. Например, недавно ингушская полиция сбилась с ног, но так и не нашла украденные два  километра магистрального трубопровода. Куда делся металл? В один из множества работающих в РФ нелегальных цехов.

Разнокалиберные чёрные скупщики лома работают в любом крупном городе. Надо сказать, у них нет отбоя от желающих сдать металл. На происхождение вторсырья традиционно закрывают глаза, хотя часто всё очевидно. В чём сомневаться, когда приносят металлические крышки от уличных люков? Как это произошло в Новочеркасске, где ГУВД отловило гражданина, каждую ночь выходившего на люковый промысел, похищавшего по 2–3 крышки и немедленно сдававшего их в нелегальный пункт приёма. Всего город недосчитался полусотни люков.

Чёрные скупщики не пасуют и перед более экзотичным товаром. В ноябре 2011 г. капитан
2-го ранга, командовавший одной из приморских войсковых частей, без проблем сдал в металлолом боевую машину пехоты (БМП). Как установило следствие, при реальной цене бронетехники 90 млн. руб., в переплавке вору выдали 135 тыс. рублей.

Так что практика показывает: на чёрном рынке металлолома легко можно сбыть что хочешь и в каком угодно объёме. Летом 2011 г. в городе Новотроицк всплыло громадное хищение на заводе «Уральская сталь». Несколько работников предприятия вывозили с его территории металлолом вагонами. Группа работала слаженно: крановщики грузили, подкупленные машинисты выводили состав, свои диспетчеры закрывали на это глаза. Поезда – каждый с тысячами тонн похищенного металла – добирались до соседнего металлургического завода, где их разгружали и пускали товар в переплавку.

В общем, ломовое воровство продолжается  по всей стране. Что чёрное, что цветное. Пока перепродажа металлов приносит бешеные прибыли, а правительство смотрит на ситуацию сквозь пальцы – теневой бизнес никуда не денется.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Как Россия безнадежно отстает от Китая

Как Россия безнадежно отстает от Китая

«Одобрен проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург». Думаете это новость последних дней? Нет, это новость от 13 сентября 1991 г. В тот памятный день Б. Ельцин подписал Указ о «О создании высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург-Москва».

//В мире

Аналитик из РФ придумал способ заставить Зеленского прекратить войну в Донбассе

Аналитик из РФ придумал способ заставить Зеленского прекратить войну в Донбассе

Москва должна принудить руководство Украины к прекращению вооруженного конфликта на территории Донбасса. Такую точку зрения в телевизионном эфире озвучил отечественный военный эксперт Игорь Коротченко.

//Политика

Песков рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Песков рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что, несмотря на хорошее отношение российского президента к своему украинскому коллеге, первостепенным является реализация договоренностей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Непознанное

Выложены прогнозы астрологов о кризисе на Украине и прекращении войны в Донбассе в 2020-м

Выложены прогнозы астрологов о кризисе на Украине и прекращении войны в Донбассе в 2020-м

Российские астрологи сделали прогнозы о том, какие события будут происходить на Украине в следующем году. Об этом рассказывается в материале, опубликованном некоторое время назад в интернете.

//В мире

Раскрыт возможный план ВСУ по развязыванию активных боевых действий в Донбассе

Раскрыт возможный план ВСУ по развязыванию активных боевых действий в Донбассе

В ДНР раскрыли возможный план Украины по развязыванию активных боевых действий на территории Донбасса. По данному вопросу высказался Даниил Безсонов, спикер Народной милиции самопровозглашенной республики.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Сколько стоит достойная старость?

Сколько стоит достойная старость?

Накоплений россиян, которые были сформированы при помощи системы пенсионного страхования, хватило только на небольшую единовременную выплату. Её смогли получить в текущем году только 250 тысяч человек. Это говорит о провале системы пенсионных накоплений.

//Здоровье

Пять основных сигналов организма человека о раке желудка раскрыли специалисты

Пять основных сигналов организма человека о раке желудка раскрыли специалисты

Британские специалисты в области медицины обозначили пять основных признаков рака желудка. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах российских интернет-СМИ.

//Непознанное

Пророчество Нострадамуса о войне и гибели половины человечества вспомнили в сети

Пророчество Нострадамуса о войне и гибели половины человечества вспомнили в сети

В интернете напомнили о пророчестве французского астролога Нострадамуса о Третьей мировой войне. Новый глобальный конфликт, согласно прогнозу предсказателя, должен вспыхнуть в 2019 году и продлиться 27 лет.

//В мире

Америка призналась в пропаганде незаконных митингов в Москве

Америка призналась в пропаганде незаконных митингов в Москве

Предводитель демократов в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер заявил, что Америка солидарна с участниками незаконных акций в Москве. «Мы стремимся восстановить демократию через свободные и честные выборы», - написал он в своем Facebook. Что ж, видимо, США совсем перестали стесняться своего наглого вмешательства во внутреннюю политику Российской Федерации.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//В мире

В Великобритании политик назвал королеву-мать Елизавету курящей пьяницей

В Великобритании политик назвал королеву-мать Елизавету курящей пьяницей

Политик из Великобритании Найджел Фарадж во всеуслышание раскритиковал королевскую семью. Он заявил, что единственным нормальным членом монаршей династии была королева-мать Елизавета, которая оказалась «настоящей пьяницей, курила как паровоз», но умудрилась дожить до 101 года.

//Новости СМИ2

//Общество

Замминистра обороны Андрей Картаполов наградил победителей конкурса «Воин Мира»

Замминистра обороны Андрей Картаполов наградил победителей конкурса «Воин Мира»

Церемония награждения победителей международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих «Воин Мира» состоялась в военно-спортивном лицее имени Героя Армении Монте Мелконяна в г. Дилижан.

//В мире

Сын Порошенко признался, что предпочитает говорить по-русски

Сын Порошенко признался, что предпочитает говорить по-русски

Михаил Порошенко, сын бывшего президента Украины Петра Порошенко рассказал журналистам, что предпочитает разговаривать не на украинском, а на русском языке.

//Общество

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

В селе Дипкун Тындинского района Амурской области после ремонта на памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, оказалось изображение солдат НАТО. Об этом сообщили местные СМИ.

//В мире

В СМИ озвучили причину неизбежности скорого экономического коллапса Украины

В СМИ озвучили причину неизбежности скорого экономического коллапса Украины

Скорый экономический коллапс украинского государства неизбежен. Соответствующий прогноз содержится в материале, который появился некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Происшествия

В томской школе рухнул потолок

В томской школе рухнул потолок

В Томске обрушилась крыша недавно построенной школы, которая была открыта в прошлом году. Сообщается, что школа «Перспектива» находится на улице Никитина, дом 6.

//Общество

Замминистра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко вручил награды победителям международного конкурса «Десантный взвод»

Замминистра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко вручил награды победителям международного конкурса «Десантный взвод»

Сегодня на полигоне Завеличье в Псковской области состоялось торжественное закрытие международного конкурса «Десантный взвод», проходящего в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2019).

//Новости партнеров

//Здоровье

Эксперты рассказали, как вовремя обнаружить и вылечить рак

Эксперты рассказали, как вовремя обнаружить и вылечить рак

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из самых больших статей расходов на российские национальные проекты ближайших 6 лет. Только в текущем году на лечение этого заболевания будет потрачено более 100 млрд рублей.

//Здоровье

Заболевания сердца будут диагностировать по выдыхаемому пациентом воздуху

Заболевания сердца будут диагностировать по выдыхаемому пациентом воздуху

В России создан уникальный аппарат, позволяющий выявить заболевания сердца необычным способом. Данное устройство имеет более простую форму по сравнению с существующим диагностическим оборудованием. Учёные научились определять заболевания по выдыхаемому воздуху.

//Общество

Специалисты МЧС обнаружили на территории крепости Керчь 3525 снарядов времен ВОВ

Специалисты МЧС обнаружили на территории крепости Керчь 3525 снарядов времен ВОВ

За два месяца, с 12 июня, специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» обнаружили на территории крепости Керчь 3525 взрывоопасных предметов времен ВОВ

//Шоу-бизнес

Актриса Ирина Медведева рассказала, как ей удалось быстро похудеть после родов

Актриса Ирина Медведева рассказала, как ей удалось быстро похудеть после родов

Звезда сериала "6 кадров", актриса Ирина Медведева рассказала, как ей удалось похудеть меньше, чем за два месяца после родов. Согласно последней информации, у артистки действительно есть секрет.

//В мире

Иран угрожает Израилю войной в случае создания коалиции с США

Иран угрожает Израилю войной в случае создания коалиции с США

В Тегеране предупредили, что появление в Ормузском проливе вооружённых сил израильского государства будет расценено как повод для начала войны.

//Общество

В Госдуме рассказали о плюсах и минусах четырехдневной рабочей недели

В Госдуме рассказали о плюсах и минусах четырехдневной рабочей недели

В Госдуме оценили инициативу Федерации независимых профсоюзов России сократить в стране трудовую неделю до четырёх рабочих дней. О плюсах и минусах подобного предложения порассуждал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Чубайс нанёс очередной ущерб российскому народу
2

Двухлетний ребенок утонул в искусственном пруду на даче в Подмосковье
3

В Хабаровском крае рыба и красная икра поражены ртутью
4

«Не дай-то бог, если начнутся проблемы у бойцов и их семей!»
5

В Подмосковье дворник задолжала почти 2 млрд рублей

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры