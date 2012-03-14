Ломовые цены

Россия вступила в ломовой международный конфликт. Не исключено, когда-нибудь его назовут «ржавая война». Предметом спора стал металлолом.

Скандал начала организация под названием «Американская ассоциация потребителей металлолома». Ей не понравилось, что в марте 2012 г. российское правительство ввело повышенную пошлину на экспорт металлического вторсырья и запретило его отгрузку через несколько крупнейших черноморских и дальневосточных портов. Ассоциация потребовала от правительства США надавить на Россию. Следом возбудились покупатели вторсырья в ЕС. Претензии – аналогичные. И пошло-поехало.

Ржавые миллиарды

Экспертов не удивляют ни дипломатические, ни криминальные сражения за старые железки. Металлургия крупнее, чем нефтянка. Она даёт 11% мирового ВВП. Тогда как на добычу чёрного золота приходится 7–8%. Что касается РФ, наш сталелитейный сектор – четвёртый по величине в мире. У российской экономики мощная стальная опора. Эта индустрия выпускает продукции на 1,8 трлн. руб. в год, обеспечивает 18% экспорта и даёт работу 1,065 млн. человек.

При чём тут вторсырьё? Основной закон этого бизнеса прост, как в каменных джунглях. У кого лом – у того и прибыль. Во-первых, по технологии, при производстве металла без вторсырья не обойтись. Классические мартеновские печи во всём мире массово заменили более экономичные электроплавильные агрегаты. Новым печам металлолом в работе нужен как воздух.

Во-вторых, выпускать сталь из вторсырья в два-три раза выгоднее, чем из железной руды. Ещё доходнее – переплавка цветных металлов. Например, производство алюминия из лома требует в 19 раз меньше энергии, чем по обычной технологии. Экономия по никелю – в девять раз, по меди – в шесть.

Понятно, почему за ломом идёт охота. При этом предложение очень ограничено. Металлургические концерны наперегонки гоняются за «ржавьём» по всему миру. Только китайские, турецкие, испанские и итальянские сталеплавильные предприятия готовы закупать 50–60 млн. т лома в год. Тогда как реально удаётся наскрести – 30 миллионов.

Основной источник металлической манны – вовсе не страны третьего мира. Где им набрать столько отработавшей своё стали? Другое дело – территория бывшего СССР. Кое-кто делает сумасшедшие деньги на том самом «ржавеющем наследии». РФ давно и прочно – крупнейший в мире экспортёр металлолома.

Вроде бросовый бизнес. На деле – приносит доход, сопоставимый с выручкой от экспорта оружия. Вот цифры: в прошлом году вооружений продали на 9,7 млрд. долларов. Лома – на 9 млрд. долларов. Индустрия переработки стального вторсырья достигла изрядных масштабов. Каждый год в России собирают 30–32 млн. т металлолома. Что очень много! Для сравнения: годовая выплавка всех видов стали в РФ –

65–70 млн. тонн.

Вторичный бизнес очень выгодный и не сложный. Главное – добыть как можно больше сырья. На этой поляне толкаются тысячи компаний-перекупщиков. Они берут лом чёрных металлов по бросовой цене: 3–4 тыс. руб. за тонну. Затем сортируют и перепродают металлургическим комбинатам по 6–7 тыс. рублей. Уже – 100% прибыли! Если отправить товар за границу, доход зашкалит до неприличия. Потому что мировая цена чёрного лома гораздо выше, чем в РФ. В пересчёте на рубли достигает 10–12 тысяч.

Провод для беспокойства

Границу для цветного вторсырья перекрыли ещё в 2001 г. – не от хорошей жизни. Последней каплей стало заявление тогда ещё здравствовавшего РАО «ЕЭС». За два года у компании украли 8 тыс. км (!) проводов. Кроме того, охотники поживиться на вторсырье свинтили у энергетиков 43 тыс. различных металлических изделий на 3 млрд. рублей. Вскоре всплыла такая цифра. С 1992 по 2000 г. Россия экспортировала не менее 800 тыс. т цветного лома в год. Всего вывезли около 7 млн. тонн. Из них минимум половина пришлась на ворованный металл. С тех пор официально граница открыта только для чёрных металлов. Правда, продавцы краденого цветмета легко обходят ограничение. Вторсырьё переплавляют в слитки и гонят на экспорт под видом товара первой свежести.

Краж металла меньше не стало. Пожалуй, с 2001 г. масштабы явления даже выросли. Например, недавно ингушская полиция сбилась с ног, но так и не нашла украденные два километра магистрального трубопровода. Куда делся металл? В один из множества работающих в РФ нелегальных цехов.

Разнокалиберные чёрные скупщики лома работают в любом крупном городе. Надо сказать, у них нет отбоя от желающих сдать металл. На происхождение вторсырья традиционно закрывают глаза, хотя часто всё очевидно. В чём сомневаться, когда приносят металлические крышки от уличных люков? Как это произошло в Новочеркасске, где ГУВД отловило гражданина, каждую ночь выходившего на люковый промысел, похищавшего по 2–3 крышки и немедленно сдававшего их в нелегальный пункт приёма. Всего город недосчитался полусотни люков.

Чёрные скупщики не пасуют и перед более экзотичным товаром. В ноябре 2011 г. капитан

2-го ранга, командовавший одной из приморских войсковых частей, без проблем сдал в металлолом боевую машину пехоты (БМП). Как установило следствие, при реальной цене бронетехники 90 млн. руб., в переплавке вору выдали 135 тыс. рублей.

Так что практика показывает: на чёрном рынке металлолома легко можно сбыть что хочешь и в каком угодно объёме. Летом 2011 г. в городе Новотроицк всплыло громадное хищение на заводе «Уральская сталь». Несколько работников предприятия вывозили с его территории металлолом вагонами. Группа работала слаженно: крановщики грузили, подкупленные машинисты выводили состав, свои диспетчеры закрывали на это глаза. Поезда – каждый с тысячами тонн похищенного металла – добирались до соседнего металлургического завода, где их разгружали и пускали товар в переплавку.

В общем, ломовое воровство продолжается по всей стране. Что чёрное, что цветное. Пока перепродажа металлов приносит бешеные прибыли, а правительство смотрит на ситуацию сквозь пальцы – теневой бизнес никуда не денется.