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СМАОстоятельная оценка

В деле по кредиту Сбербанка Павловскому ГОКу всплывает всё больше обмана и подтасовки фактов

№ 10(302) от 15.03.2012 [«Аргументы Недели », Виталий СКОКОВ ]

СМАОстоятельная оценка

По итогам 2011 г. лидером российского рынка нерудных материалов является компания ОАО «Павловскгранит» (Воронежская обл.) с объёмом производства около 11 млн. тонн нерудных материалов. Как сообщает интернет-издание The Moscow Post, последние три года акционеры ­ГОКа борются за целостность предприятия, пытаясь не допустить его захвата структурами Сбербанка и близким к Сбербанку бизнесменом Юрием Жуковым (ОАО «Национальная нерудная компания»). С каждым днём «захватчики» обнаруживают всё большую неприкрытость своих намерений.

Всё и сразу

Сбербанк – пожалуй, самый консервативный кредитор в российском банковском секторе. Он всегда страхует свои риски залогами, намного превосходящими по стоимости сам кредит. То есть, если ты берёшь в кредит рубль, у тебя должно быть имущества как минимум на два, а то и на три. Соответственно, если заёмщик попадёт в сложную ситуацию, то и Сбербанк возвращает свои деньги сторицей.

 

Но так бывает обычно. В истории же с «Павловскгранитом» Сбербанк с самого начала интересовал не возврат долга, а возможность воспользоваться ситуацией и поживиться имуществом предприятия. Причём не какой-то его частью, соотносимой с суммой выданного кредита, а всем и сразу. Судите сами: при выдаче займа в 5,1 млрд. руб. компания-оценщик, аккредитованная при Сбербанке, ещё в 2008 г. оценила закладываемое имущество в 11 млрд. рублей. То есть, условно говоря, сумма кредита соотносится со стоимостью половины компании. Теперь же, когда «коллекторская дочка» банка – «Сбербанк-Капитал» – в течение почти двух лет атакует один за другим пакеты акций предприятия, его «независимые оценщики» пытаются представить дело так, словно не только Павловского ГОКа, но всех богатств мира не хватит для того, чтобы расплатиться за полученный кредит.

Откуда растут «ноги»

Вернёмся к событиям прошлого года. 8 апреля 2011 г. «Сбербанк-Капитал» поручает провести оценку пакета акций «Павловскгранита», принадлежавших ООО «ВИТЭРА», компании «НЕО-Центр». И та оценивает стоимость в 1,144 млрд. рублей. В то же время, по оценке независимой консалтинговой группы, пакет «ВИТЭРЫ» объёмом в 36,37% стоит 4,6 млрд. рублей. То, что реальной является именно вторая цифра, нетрудно понять хотя бы из того, что она соотносима с той оценкой, которую проводил накануне выдачи кредита сам Сбербанк. Но каким же образом стоимость акций по мановению волшебной палочки упала в четыре раза? Оказывается, всё очень просто: одним из руководителей компании «НЕО-Центр» работает Олег Германович Греф – не кто иной, как сын Германа Грефа, возглавляющего Сбербанк России.

Явно занизив реальную стоимость акций «ВИТЭРА», «Сбербанк-Капитал» смог ещё и без труда списать их на свои счета во внесудебном порядке: ведь по очередному совпадению реестродержателем акций «Павловскгранита» является регистраторское общество «Статус», в числе соучредителей которого значится ОАО «Сбербанк России».

Здесь стоит обратить внимание на то, что «НЕО-Центр» как юридическое лицо лишь заверяет документы по оценке. Процедура такова, что непосредственно оценку производит физическое лицо – привлечённый специалист-оценщик. В случае с «­ВИТЭРОЙ» им оказалась состоящая в СРО «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО» А.С. Кагановская. Как показали дальнейшие события, пресловутое «СМАО», всплыв однажды, в истории с Павловскгранитом задержится всерьёз и надолго.

Эти – не подведут!

Итак, на этом «совпадения» в истории с Павловским ГОКом не заканчиваются! 23 ноября Росимущество в лице ООО «Таск Квадро Секьюритиз» объявляет о предстоящем проведении торгов на 217 913 акций компании «Павловскгранит», принадлежавших её владельцу Сергею Пойманову. Соответственно, перед началом аукциона эти акции тоже надо оценить. Формально «Таск Квадро Секьюритиз» просит сделать это «Первую Оценочную Компанию 1Primula». Но хотя на окончательных документах и стоит печать 1Primula, на самом деле, как и в случае с «НЕО-Центром», реальную работу вновь выполняют привлечённые оценщики. По некому «волшебному» совпадению они также оказались членами СРО «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»! Стоит ли удивляться, что столь полюбившиеся заказчикам «смаоисты» и на этот раз их не разочаровали: оценили пакет акций лишь в 496 174 826 рублей, – или в 4,5 раза меньше, чем компания, которую привлёк для оценки должник!

Под шум бокалов

Кстати, с самими торгами вышла история совсем уж некрасивая. 8 декабря Верховный суд Российской Федерации вынес определение, которым приостановил производство по взысканию долгов «Павловскгранита» с Сергея Пойманова – гендиректора и владельца компании. Логично, что проведение аукциона по реализации принадлежавших ему акций, намечавшееся на 23 декабря, было приостановлено. Объявление о проведении торгов было снято с сайта Росимущества и больше там не появлялось.

Но когда 29 декабря Верховный суд РФ отменил своё определение по приостановлению исполнительных действий в отношении Пойманова, то уже на следующий день, 30 декабря, «Таск Квадро Секьюритиз» без оповещения потенциальных участников, без публикации объявления и обязательного месячного ожидания – провело торги по продаже акций «Павловскгранита». Такое впечатление, что всё это время дружная компания рейдеров стояла перед чертой на беговой дорожке, и не успел прозвучать «выстрел» арбитра в виде отмены определения, она тут же взяла низкий старт. На то, чтобы придать действу видимость законности, времени не осталось. Хотелось акций, мандаринов, шампанского и новых ощущений от обладания чем-то большим вроде Павловского ГОКа. Таким образом, благодаря «беспристрастности» членов «СМАО» акции Пойманова стоимостью порядка 1,25 млрд. руб. ушли миллионов на 800 дешевле.

Чем не отличный подарок на Новый год?

Сам себе оценщик

Да, и ещё об одном совпадении. Естественно, Сергей Пойманов обратился в Красногорский суд Московской области, чтобы опротестовать явно заниженную оценку акций Павловскгранита. Соответственно, судье Беловой, которой поручили разбирательство по делу, было необходимо произвести независимую экспертную оценку по вопросу – сколько же на самом деле стоят проданные акции. И вот тут снова «навалилось» волшебство: в качестве конечно же независимых экспертов судья вызвала в суд не кого-нибудь, а представителей всё того же СРО «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»! То есть уважаемая судья Белова, по сути, предложила оценщикам оценить работу их собственных коллег! Не знаю, как судья, но любой здравомыслящий человек может предугадать результаты подобной экспертизы, не посещая астролога. Возможно, судейской коллегии стоит всё-таки выяснить: чем руководствовалась судья, принимая столь неоднозначное решение?

...Впрочем, от всех этих перегибов и «случайных совпадений» есть только один плюс – они окончательно расставили точки над «i». Организаторам кампании против «Павловскгранита» уже нет смысла прикрываться разговорами о «необходимости возврата долга». Навязчивая повторяемость лиц и приёмов в этой истории однозначно свидетельствует о характере происходящих действий – о том, что мы имеем дело с жёстким и неприкрытым рейдерством!

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