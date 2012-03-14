Кудрин озвучил приговор

Речь идёт о состоянии российской экономики. По слухам из окружения экс-министра финансов и от него самого, как всегда, наше будущее зависит от мировой цены на нефть.

При её нынешнем уровне в районе 110–120 долларов за бочку наша экономика продержится и не рухнет года полтора.

Если мировая цена на нефть пойдёт вниз, ниже 80–100 долларов за бочку, то мы не продержимся и года. А если пойдёт вверх – выше 130 долларов, то экономика продержится более полутора лет, но протянет ли 2–3 года – большой вопрос.

Сам А. Кудрин уже не предлагает себя в каком-либо качестве для работы в правительстве. Его желание – создать некую «трибуну» для дискуссий о разного рода сценариях по развитию ситуации. Так будут вырабатываться новые тактика и стратегия на случай неминуемого мирового экономического кризиса. Тогда он и понадобится.