Ароматы кризиса

Трудно представить 8 Марта без подарков в виде духов, кремов, помад и другой косметики. Это хороший повод посмотреть: что творится в РФ на этом высокоприбыльном рынке. Кто делит ароматный пирог, какие суммы индустрия вытягивает из карманов населения?

Вторая Франция

Главный секрет производителей дорогущих духов и кремов: выпускать косметику с парфюмерией дело на редкость нехитрое. Например, смешивать кремы в чане можно даже в домашних условиях. При умении выйдет не хуже заводских, но гораздо дешевле. Что до всемирно известных туалетных вод с ценой, близкой к биржевой стоимости грамма золота, – все они делаются из одних и тех же стандартных компонентов.

Эксперты приоткрывают завесу: в парфюмерии существует всего несколько сотен стандартных веществ-запахов. Их выпускают вовсе не «шанели, герлены и диоры», а ряд малоизвестных широкой публике компаний. Производители вод и духов очень дёшево закупают у них эти полуфабрикаты. Все берут – одни и те же. Всемирно известные духи с уникальными ароматами получают, смешивая эти стандартные запахи.

Выпустить продукт нетрудно. Другое дело – выжить на рынке, растолкав локтями мириады компаний, заполонивших прилавки своими парфюмерными изысками. На мировом рынке косметики – хуже, чем в коммуналке. Хотя продажи индустрии в 2011 г. составили 265 млрд. евро (более 10 трлн. руб.), это меньше, чем до кризиса. В поисках новых источников прибыли капитаны косметического бизнеса наперегонки ринулись прокладывать пути на рынки развивающихся стран. Россия стала одной из первых столбовых вёрст.

За что идёт борьба? По экспертным оценкам, в 2011 г. российский рынок парфюмерии и косметики дорос до 360 млрд. рублей. Удивительно, но экономический спад не помешал подъёму продаж этой продукции. Забавная цифра: объём спирта, ежегодно употребляемого в РФ в виде одеколонов и прочей высокоградусной косметики, достигает 1 млн. декалитров.

Надо сказать, львиную долю нашего рынка давно захватили иностранные компании. Российские производители удерживают лишь нишу недорогих массовых продуктов, размер которой не превышает 15 млрд. рублей. Иными словами, 95% ароматных денег в РФ зарабатывают поставщики импортной продукции. Примеров хватает. Скажем, французская компания «Ив Роше» объявила: в 2011 г. Россия стала для неё вторым после Франции рынком в мире по объёму продаж. Схожая ситуация у «Л’Ореаль» и «Шанель».

Это – внешняя сторона российского рынка косметики и парфюмерии. Можно сказать – его упаковка. Что касается истинного содержимого, в целом оно – тайна за семью печатями. Даже деловые издания, обожающие заглядывать в чужой карман, обычно обходят эту тему стороной.

Изнанка рынка

Хотя скелетов в шкафу достаточно. Многое сразу бросается в глаза. Во-первых, цены безбожно завышены. Что говорить, если за «элитные» запахи в России дерут в 1,5–3 раза больше, чем в сверхдорогих парижских бутиках. А уж по сравнению с обычными европейскими ценами мы переплачиваем в 2–3 раза.

Во-вторых, налицо классические признаки ценового сговора. Какая конкуренция, если более половины продаж держат три крупнейшие сети? В которых парфюмерия и косметика стоят одинаково дорого. Что интересно, скидки покупателям в них также предоставляются по сходной схеме. Обычно это 25% на одни и те же товары. Казалось бы, этими «странностями» давно пора заняться антимонопольному ведомству. Но оно упорно закрывает глаза на ситуацию.

Между прочим, безумная дороговизна и подозрительное сходство ценников в парфюмерных магазинах – не только российская проблема. Недавно то же самое было и в Европе. Там дело закончилось грандиозным скандалом. Несколько лет назад французские антимонопольные органы заподозрили парфюмерные компании в ценовом сговоре. Началось расследование, всплыли замечательные подробности.

Оказалось, все крупнейшие производители французской косметики договорились держать предельно высокие цены. За что в итоге они и получили по шапке. Компании «Л’Ореаль», «Шанель», «Кристиан Диор», «Ив Сен-Лоран», «Герлен» а также владелец марок «Клиник» и «Эсте Лаудер» были оштрафованы на 46,2 млн. евро. На орехи досталось и крупным распространителям парфюмерии.

Если такое творится в «цивилизованной Европе», то – что у нас? Намёки экспертов вызывают дрожь. Продажи ароматных товаров настолько лакомый кусок, что их не обошли вниманием уголовные элементы. И прочно прибрали дело к рукам. Достаточно вспомнить расследование прокуратуры, доказавшее: совладельцем одной из некогда крупнейших в РФ парфюмерных сетей оказалась жена «авторитетного» предпринимателя Семёна Могилевича. ФБР обвиняла этого видного парфюмера в наркоторговле и продаже оружия международным террористам.

Так что пускай по деньгам наш парфюмерно-косметический рынок давно дорос до лучших мировых образцов. Но в остальном – сильно не дотягивает. Каким макияжем это не маскируй, какой тушью не подкрашивай, с изнанки он выглядит всё так же неприглядно.