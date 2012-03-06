Доктора цветочных наук

Продавцы цветов шутят: чтобы безбедно жить весь год, им достаточно работать только три дня, когда начинается покупательское безумие. Золотые числа: 8 марта, 1 сентября и 14 февраля. Бизнес и без того кормит отменно: в прошлом году в РФ продали свежих цветов на 50 млрд. рублей. В штуках – 500 млн., две трети пришлось на розы. Оборот выглядит внушительно, но в действительности: только 3,5 цветка на каждого жителя страны. Примерно в 20 раз меньше аналогичной цифры в Европе. Оно и понятно: цветы в РФ – самые дорогие и недоступные в мире.

Африканские цены

Мечты о дешёвых розах, которые были бы по карману простому народу, – из разряда сказок о добром царе и доступном жилье. Российский цветочный бизнес устроен сурово. Он стоит на трёх китах. Это тотальное засилье импорта, ростовщические накрутки, обман покупателей.

Начнём с источника 200‑рублёвых роз и 100-рублёвых тюльпанов, заполонивших десятки тысяч цветочных киосков в больших городах. Оте­чественный товар там персона нон грата. 90% «срезки» (так специалисты называют свежие цветы), продающейся на территории от Калининграда до Сибири, – импорт. Наш рынок давно и прочно зарос заморскими растениями. Отчасти по историческим причинам. Королевой этого бизнеса по праву считается роза, на которую приходится семь из десяти проданных букетов. Но разведение роз не было сильной стороной отечественных садоводов. В СССР продавали 1 млрд. роз в год. Но даже в те времена 70% ароматного товара приезжало из-за рубежа.

Разница только в том, что до 1991 г. основными поставщиками роз в нашу страну были Польша и Болгария. Сейчас – Уганда, Кения, Колумбия и Эквадор. Правда, если верить официальной таможенной статистике, большинство роз летит в РФ из Голландии. Но всё не так просто: оптовики закупают цветы не напрямую у производителей, а на крупнейшей в мире амстердамской цветочной бирже «Аальмсмейра». Это Мекка растительного бизнеса – голландский аукцион занимает самое большое торговое здание на земле размером в 120 (!) футбольных полей.

Работать с Нидерландами гораздо проще, чем растить цветы самостоятельно. Как объясняют оптовики, голландцы организовали бесперебойную доставку, отправляют в РФ по два-три цветочных грузовых авиаборта в сутки. Есть ради чего стараться: наша страна входит в пятёрку крупнейших клиентов аукциона. Недавно голландский совет цветоводов сделал замечательное предсказание: в ближайшие 10 лет Россия выйдет на второе место после Германии среди европейских импортёров цветов.

Тут кому радость, кому – головная боль. Принципиальный вопрос: какого уровня товар поступает в РФ из Голландии. «Аальмсмейра» – посредник, там торгуют розами со всего мира. Представлены цветы на любой кошелёк, есть полное барахло, есть очень качественные растения европейской селекции. Но отечественные оптовики воротят от них нос – слишком дорого. Разумеется, по сравнению с российскими розничными ценами на цветы, стоимость хороших роз смехотворна – 0,7–1 евро за штуку

(30–40 руб.). Но зачем платить такие несусветные деньги, если есть дешёвая африканская и южноамериканская срезка?

«Кенийки и колумбийки» выглядят очень пышно, а цена на них – в два-три раза ниже, чем на европейские или российские свежие цветы. Разумеется, не обошлось без обратной стороны дешевизны. Специалисты называют цветы из стран третьего мира «химической показухой». На плантациях их обильно поливают инсектицидами и накачивают стимуляторами роста. В результате розы не потрёпаны вредителями, в коробках хранятся долго. Но стоит только поставить их в воду, растения резко вянут.

Угроза для кошелька

Рыночный подход к цветочному ценообразованию прост. У биржевых продавцов всё стандартизировано. Кроме сорта роз важнейшая характеристика – длина стебля. Цветок со стеблем 70–90 см вдвое-втрое дороже 40–50-сантиметрового. Парадокс в том, что более дешёвые цветы – качественнее. В погоне за размером селекционерам пришлось пожертвовать ароматом и продолжительностью жизни цветка. Розы метровых габаритов пахнут слабо, стоят недолго. Так что искушённые покупатели предпочитают цветы поменьше, длиной до 50 сантиметров. Выбирая букет к 8 Марта, не берите огромные «веники», лучше быть скромнее.

Как бы то ни было, даже самая громадная роза африкано-американского розлива оптом стоит 25–50 евроцентов

(10–20 руб.). Каким образом растение с такой низкой оптовой ценой на российских прилавках превращается в 200-рублёвый элемент роскоши? По дороге от теплицы до прилавка накручивают все. «После доставки, с учётом таможенных и дорожных расходов, крупнооптовая цена южноамериканских роз со стеблем длиной 70–80 см поднимается от силы до 30–40 рублей. Оптовики среднего уровня продают тот же цветок уже по 40–50 рублей. Сильнее всего наживается розница. Потому что в цену каждой розы владельцы киосков закладывают не только прибыль, но и возможные убытки от двух непроданных, испортившихся цветов», – рассказывает владелец компании – крупного поставщика импортных растений.

Это ещё цветочки по сравнению с тем, что творится 8 Марта. В этот день продавцы цветов зарабатывают до половины годовой прибыли. Секрета два. Во-первых, в женский праздник цены на цветы традиционно вырастают в 1,5–2 раза. Во-вторых, на мировом рынке в этот момент стоимость роз резко падает. Дело в том, что наш женский праздник – спасение для мировой цветочной индустрии. Он очень удачно расположился в календаре. «После 14 февраля – Дня всех влюблённых – во всём мире наступает полный штиль в продажах цветов. Тем временем в тропиках в это время как раз снимают новый урожай. Россия становится единственной отдушиной для владельцев плантаций. Они полностью переключаются на российских клиентов – резко снижают цены и обслуживают вне очереди», – делится секретами директор крупной цветочной компании Игорь Измайлов.

Понятно, при таких прибылях от импорта продавцы не задумываются о развитии собственного производства внутри страны. Это огромное упущение: свежесрезанные розы не чета привозным. Они хорошо хранят аромат, долго стоят в букете. По статистике, в нашей стране цветам приходится слишком долго добираться до покупателей. Если в США и Европе от момента срезки до покупки в среднем проходит два-три дня, у нас – неделя. Если цветы едут в Сибирь или на Урал, срок растягивается до 10–12 дней.

Единственный способ заполнить прилавки качественным товаром – строить собственные цветочные хозяйства. «Конечно, стебель российских роз не настолько длинный, как у колумбийских, бутон не такой пышный. Зато устойчивость свежесрезанных российских цветов не хуже, чем у самых качественных голландских. Они живут 10 дней, а при правильном уходе – до двух недель», – объясняет старший научный сотрудник НИИ садоводства Александра Артюхина.

Всё впереди

Наши цветы могли бы дать изрядную фору заморским «химическим красавицам». Только найти в продаже российскую розу – задача непростая. Крупные отечественные тепличные хозяйства можно пересчитать по пальцам одной руки. Правда, ближе к 2007 г. до предпринимателей дошло, насколько выгодное дело – разведение цветов. Отрасль стояла в полушаге от взрывного роста. Объявили о начале нескольких новых проектов в том числе – строительстве крупнейшей в РФ фермы роз в Ленинградской области. Но тут ударил биржевой шторм. Вдобавок многих отпугнул грандиозный провал пензенского цветочного начинания.

Дело было так. В Пензе на средства местного бюджета построили крупнейший в стране тепличный комбинат. Это комплекс «Мокшанский» – 72 га теплиц, в которых растут 32 сорта роз. Максимальная производительность хозяйства – 100 млн. цветов. Цифра огромная: хватит заполнить пятую часть российского рынка. Роз в Пензенской области собирались выращивать так много, что на уровне правительства всерьёз пошли разговоры, не создать ли там первую в РФ цветочную биржу – в противовес голландской.

Но не сложилось. Комплекс обошёлся казне области в 800 млн. рублей. Проект активно продвигал губернатор В. Бочкарёв. Теплицы с помпой открыли, цветы пошли в продажу, оказалось – их никто не берёт. Проблема: из-за хозяйственных просчётов себестоимость растений вышла слишком высокой, теплицы стали убыточными и повисли мёртвым грузом на шее без того небогатого края. Последние известия о «Мокшанском» не радуют: банк-кредитор подал иск на 337 млн. рублей. Аналогичная судьба постигла ГУП «Цветы» из Ленинградской области. Хозяйство, владеющее 10 га цветочных теплиц, пустили по миру местные энергетики. В 2009 г. стоимость отопления зашкалила, розы перестали окупаться, образовался долг в 17 млн. руб., который и разорил хозяйство.

К счастью, другие комбинаты чувствуют себя увереннее. Правда, пока крупных производителей крайне мало. На цветочной карте России заметны разве что свежепостроенный комбинат «Розовый сад» из Калужской области, тепличный комбинат «Южный» (Карачаево-Черкесия) и «Ульяновский» (Московская область). Но площадь розариев этих хозяйств – несколько гектаров. Все вместе они едва наскребут 20 га розовых теплиц. В целом за последние 10 лет в РФ построено не более 50 га цветочных теплиц. Для сравнения: в Голландии их – более 900 га. Общей производительности отечественных крупных хозяйств не хватит, чтобы заполнить даже 5% российского рынка свежих цветов.

Так что индустрия пока в зачаточном состоянии. Отсюда бешенство розничных цен и торжество импортёров-перекупщиков. Конечно, несмотря на все сложности, производство цветов в России неизбежно будет развиваться. Но впереди огромный путь. Подсчитано: чтобы хотя бы наполовину обеспечить страну собственными свежими цветами, площадь посадок нужно довести до 4–5 тыс.гектаров.