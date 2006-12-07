Вершина взята

Штурму «высоты» способствовали стабилизация нефтяных цен и повышение на американском рынке акций. Кроме того, обновили исторические максимумы биржи Индии и Бразилии, а бурно растущему индексу Китая до максимума осталось не более 3%, рассказывает аналитик «Промсвязьбанка» Олег Шагов.

В России хороший рост демонстрируют нефтяные акции. ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Газ­пром» прибавили около 2%. Акции «Сургутнефтегаза» на громадных объемах торгов взлетели более чем на 6%. Участники рынка связывают это со слухами о поглощении «Сургутнефтегаза» государственной «Роснеф­тью». В фаворе и энергетика, в связи с ускорением реформы отрасли. Акции РАО «ЕЭС» за 7 недель выросли на 30%, и во вторник достигли заветной цены в 1 доллар. Не утихают покупки в бумагах региональных телекоммуникационных компаний, которые стабильно растут на 2-6% в день. По словам аналитика Банка Москвы Владимира Веденеева, надежды инвесторов связаны с изменением структуры управления головной компании «Связьинвест». К тому же, по слухам, активную скупку телекомов ведут структуры «Газпрома».

Определяющим фактором для нашего рынка остаются цены на нефть, которые закрепились выше 64 долларов за баррель, отмечает трейдер «Максвелл Капитал» Алексей Воронков. Снижение запасов в США, желание ОПЕК сократить добычу, а также период отопительного сезона будут способствовать росту «черного золота».

По оценке начальника отдела ИК «Олма» Александра Лобанова, целью рынка на текущей неделе станет уровень в 1850 пунктов. Вполне вероятно, что нынешний рост плавно перетечет в новогоднее ралли, говорит Лобанов, в этом случае целями могут стать значения в 1970-1980 пунктов.