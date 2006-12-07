Доллар падает, экономика растет

Как только доллар начинает падать, так производственники различных мастей кричат о том, что дешевый импорт задушит отечественное производство. Однако экономика представляет собой сложный механизм, в котором процессы не всегда протекают по заготовленным лекалам. Кроме того, ситуация такова, что рубль остается таким, каким и был, а падает именно доллар. «Например, курс евро к рублю повысился с начала года на 2%, а по отношению к корзине мировых валют рубль практически не изменился», - говорит ведущий экс­перт Центра развития Оксана Осипова.

Чтобы понять, как импорт отразится на нашей промышленности, нужно посмотреть, с кем мы больше всего торгуем. По данным Центра развития, главный наш партнер - страны Европы. На них приходится свыше 50% товаров, ввозимых в Россию. Около 16% импорта поступает из Японии, Китая, Южной Кореи. И только 5% ввозится из США. Так что пока ситуация вполне благоприятная. Дорогой евро обеспечивает России сильные позиции на рынках Европы. А объем торговли с США не является определяющим, считает Оксана Осипова. Ложку дегтя «вливают» азиатские страны, чья продукция давит на нашу автомобильную и легкую промышленность, производство бытовой техники. Но дело тут не в долларе, а в стабильно низком курсе юаня и иены.

Вот и отечественная промышленность, несмотря на колебания курсов валют, развивается интенсивными темпами. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в третьем квартале промышленное производство выросло на 1,7%, а в октябре прибавка составила еще 0,6%. Причем набранный темп оказался выше среднемесячного. Рост происходил за счет увеличения выпуска машин и оборудования, производства потребительских товаров и продуктов питания. В то время как добыча нефти и газа, наоборот, сокращалась.

Как отмечают эксперты, падение доллара даже оказало услугу многим российским предприятиям. Оно было ожидаемым, поэтому компании загодя стали работать над повышением конкурентоспособности. Согласно исследованиям Центра экономической ­конъюнктуры, в этом году 68% промышленных предприятий обновили оборудование, 61% компаний снижают трудовые издержки, 43% - работают над улучшением структуры управления и маркетингом. В результате больше половины из 803 опрошенных руководителей предприятий говорят, что увеличение импорта не влияет на объемы выпуска их продукции.

Что касается населения, то сбережения в долларах крайне неэффективны. С начала года «зеленый» потерял 9%. И, по словам Оксаны Осиповой, к началу 2007 года может опуститься до 26 рублей. От американ­ской валюты нужно было избавляться давно. К слову, россияне уже это поняли - по данным Центробанка, за 9 месяцев этого года население сдало в обменники 10 млрд. долларов.