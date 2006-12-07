Вылетая их гнезда кукушки

От 20 до 50% из 1,5 млн. пациентов психиатрических стационаров России необходимо перевести на амбулаторное лечение. Читай - распустить по домам. С такой идеей директор ГНЦ социальной и судебной психиатрии имени Сербского Татьяна Дмитриева выступила перед участниками 2-го Национального конгресса по социальной психиатрии «Социальные преобразования и психическое здоровье».

На конгрессе обсуждали планы Минздравсоцразвития по модернизации оказания психиатрической помощи. Оказывается, ведомство г-на Зурабова уже подготовило Федеральную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 гг.». В рамках этой программы разработан комплекс предложений по реабилитации пациентов психиатрических стационаров. Главное из этих предложений - перевести со стационарного на амбулаторное лечение пациентов психбольниц, «не являющихся социально опасными». Для таких пациентов предлагается открыть сеть амбулаторных пунктов, куда больные смогут обратиться за помощью круглосуточно.

Психиатры полагают, что за время пребывания в больницах пациент утрачивает социальные связи. Амбулаторное лечение поможет больным быстрее вернуться в общество. Татьяна Дмитриева не скрывает, что, отпустив пациентов из стационаров, можно сэкономить около 3,5 млн. бюджетных рублей.

- Действовавшая в советские времена система амбулаторного лечения почти исчезла, стационары сильно обветшали,- сказала на конгрессе Т. Дмитриева. - В рамках программы во всей стране будет расширена сеть стационаров ночного и дневного пребывания.

- Аналогичная мера была принята в США еще в прошлом веке, и тысячи американцев сумели стать полноправными членами общества именно потому, что их выпустили из больниц, - так отозвался о «новаторском» подходе г-жи Дмитриевой глава общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, юрист Александр Саверский.

Похоже, г-н Саверский не знает, что произошло в США после того, как из психбольниц вышли тысячи нездоровых людей.

- В США психиатрическая помощь еще недавно была бесплатной, поскольку душевные заболевания входили в разряд социально значимых, - отметила в разговоре с корреспондентом «Аргументов неделi» психолог одного из социально-реабилитационных центров Москвы Ирина Грязнова, - после появления книги Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» психбольных начали выпускать на свободу. Сразу после выхода из лечебных учреждений 9% больных шизофренией в драках применяли оружие, а 27% выписанных из психиатрических клиник пациентов совершили по крайней мере один акт насилия. Резко увеличилось число преступлений, совершенных пациентами психбольниц против членов своих семей.

Но Татьяна Дмитриева уверена: внесенная на обсуждение в правительство целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 гг.» будет одобрена.

Не будем забывать еще и о таком прискорбном факте: Россия занимает второе место в мире по количеству самоубийств.

Тревогу по поводу того, что из клиник могут выйти тысячи психически больных людей, уже выразили представители российских правоохранительных органов. Они хорошо понимают, что объем работы у них резко увеличится.

О деинституализации - разгосударствлении психиатрической помощи в США - процессе, включавшем в себя резкое сокращение пациентов в государственных психиатрических больницах, спорили и спорят много. Разгосударствление психиатрической службы считается сегодня самым крупным провалившимся социальным экспериментом в США. Американские врачи-психиатры сравнивают его по своим последствиям со спуском на воду своеобразного психиатрического «Титаника».

Тем не менее эксперимент не только не прекращен, но и находит применение в других странах. Теперь он приходит и в Россию.