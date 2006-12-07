Мой дом – не хибара и не крепость

В «белом» городе - не хибары и не замки

Пригороды Белгорода, как и область в целом, сегодня полностью отвечают своему имени - силикатный кирпич, основной строительный и облицовочный материал в этих краях,выкрасил в белый цвет поселки и сельские подворья. Пересекаешь границу области - и кругом белым-бело, хотелось бы отметить, что гладкий кирпич облицовочный проще купить белого цвета, чем красить. Массовость строительства вызывает ассоциацию с «ударными стройками» времен развитого социализма.

При внимательном взгляде заметна еще одна, общая черта местного «домостроения». При всем разнообразии проектов, все новые дома являют собой практичный подход. Видно, что строились люди, считающие каждую копейку. 100, 150 кв. м площади - пространство для комфортного семейного проживания. Не хибары, но и не зам­ки.

Наверно, это един­ственная область России, где столько народу радуется, что на европейской части нашей страны установилась неморозная погода. Пусть слякоть, но зато можно класть кирпич, размешивать цемент, обшивать утеплителем стены и крыши, с каждым вбитым гвоздем приближая мечту о собственном доме.

Что нужно, чтобы целая область превратилась в стройку доступного жилья? Оказыва­ется, всего три вещи: земля с инженерными сетями, кредитование и... желание властей.

Откуда землица? - Из ипотеки

Под индивидуальное строительство площади здесь даются, по сути, бесплатно. В области на бюджетные средства скупили пригодные земли и передали их в Белгородскую ипотечную корпорацию(ОАО «БИК»). Она и «раздает» их теперь желающим строиться - как видно, почти задаром.

10 тыс. рублей, которые берут при оформлении участка в 15 «соток», - это компенсация за топосъемку, межевание, кадастровый план и оформление. Кто с этим сталкивался в других краях, знает, во что может обойтись такая бюрократическая процедура. Еще 65 тысяч - плата за инженерные сети, газ, воду, электроэнергию и канализацию (экология!). Ведь к каждому участку уже ведет аккуратная асфальтированная дорожка.

Можно подумать, что это чистой воды разбазаривание бюджетных средств. Но не так все просто: продать землю по «рыночной» цене и «навариться» на разнице - практически невозможно. Спекулянтам поставлен надежный заслон: договор составляется на 8 лет, и в течение этого срока продавать «полученное» от государст­ва - себе дороже. Извольте тогда компенсировать затраты на инженерные сети в сумме 230 тысяч руб. и рыночную цену земли, приблизительно еще 320-330 тысяч. Именно так белгородская программа «Свой дом» защитилась от земельных спекулянтов и поощряет добросовестных застройщиков.

Откуда деньжищи? - Из Фонда

Повальное строительство в области доказывает, что если у властей есть желание, то эффект может быть достигнут в кратчайшие сроки. И здесь это началось задолго до того, как на федеральном уровне был придуман и запущен соответствующий нацпроект.

Главным этапом стало формирование «Фонда поддерж­ки ИЖС» (индивидуального жилищного строительства). Именно Фонд выделял и выделяет «частникам» нужные средства. По нынешним меркам, вроде бы не очень большую сумму - максимум 300 тысяч рублей. Но часто именно их не хватает, чтобы начать строительство. (Те же, кто воспользовался помощью Фонда в конце 90-х, на эти деньги смогли и закончить.)

Один из таких, Владимир Зайцев, весь светится гордо­стью: «У меня прибалтий­-

ский проект! - хвастается он. - Строить начал в феврале 2000 года. Эти 300 тысяч 6 лет назад были, наверно, как сейчас, миллиона полтора». Но хозяин не забывает и о главном: «Обла­стная программа подтолкнула. Если бы этих денег не было, я откровенно говорю - со строительством не стал бы связываться».

Откуда помощь? - Из кооператива

К 2005 году стало ясно, что рост цен на стройматериалы делает строительство собственного жилья за 300 тысяч рублей, которые можно занять в Фонде, трудновыполнимой задачей. И власть взялась за дело с дру­гой стороны. Решила найти форму, которая могла бы объединить финансовые возможности желающих построить собственное жилье и бюджетные возможности области. Получился паевой инвестиционный кооператив «Свой дом».

Для начала губернатор посадил специалистов за расчеты: во что обойдется индивидуальный жилой дом общей площадью 100 кв. м «под ключ», с отоплением, водоснабжением, электропроводкой и канализацией? Получилось около 900 тыс. рублей. Решили: член ко­оператива пусть вносит 300 тыс. и получает тогда кредит в 600 тыс. на 7 лет под 1% (!) годовых.

Виктор Кулабухов, начальник Прохоровского филиала, убежден: сегодня конкуренцию кооперативу не может составить ни один коммерческий банк. «В банке нужно платить ежемесячно. Просрочка - и сразу идет пеня. А здесь мало что под 1 процент, мы распределяем график выплат вместе с застройщиком. Сначала даем 300 тыс., когда они освоены и застройщик говорит «надо еще», мы выезжаем на место и составляем «Акт использования денежных средств»...

Есть и ловкачи: дайте нам полную сумму! А сами думают: «Куплю машину!» Не выйдет. Если человек взял первый транш и вместо строительства купил, например, компьютер - все. Мы больше не даем! И пусть с нами рассчитывается уже по коммерческой процентной ставке - 18%», - сердито утверждает Виктор Кулабухов.

Фонд кооперативу - товарищ

Итак, помимо «Потребительского инвестиционного кооператива «Свой дом», соз­данного в рамках нацпроекта «Доступное жилье», в области работает своя жилищная программа, запущенная нынешним губернатором Евгением Савченко. Основу ее составляет ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительст­ва». Сегодня благополучно сосуществуют обе схемы.

Что лучше - фонд или коопе­ратив? Анатолий Попков, зам­начальника департамента строительства, транспорта и ЖКХ области, смеется: «В «Фон­де поддержки ИЖС» я гендиректор, в кооперативе «Свой дом» - председатель. Это поручение губернатора». Становится понятно, почемуполучить деньги в Фонде и тут же внести в каче­стве паевого взноса в кооператив не получится.

«Фонд в основном работает на селян, а кооператив больше на горожан и людей, которые живут в поселках, райцентрах. У них больший достаток, в ходу свободные деньги».

У горожанина, допустим, есть однокомнатная квартира, он может ее продать и вступить в кооператив, внести пай и получить без малого миллион. «А у селянина ничего такого, как правило, нет. Не хозяйство же продавать? Поэтому он приходит не в кооператив, а в фонд. Возьмет 300 тыс. под 5 процентов и будет строиться».

Очередь желающих занять деньги у фонда по области доходит до 5000 человек. «А в кооперативе сейчас 4000 членов. Желающих много - но у нас четко прописано - или бюджетник, или до 35 лет».

А если человек работает на промышленном предприятии и ему уже 36 - то все, в кооператив вход закрыт? «Нет, конечно. Но кто-то должен компенсировать бюджетные траты - 50 тыс. руб. Если за вас предприятие готово отдать компенсационный сбор - замечательно! Но чаще люди сами за себя компенсационный сбор платят», - объясняет Попков. Только в Белгороде и районе таких прибли­зительно 2500 семей. Это не молодые специалисты, не многодетные семьи, не социальные категории, которым прописаны льготы в уставе кооператива. Бюджет им не давал ни дотаций, ни субвенций, ничего.

В итоге вокруг городов и райцентров группируются, как правило, члены кооператива, а фонд - это в основном люди, которые в давно существующих селах повышают свое качество жизни. Поэтому ответа на вопрос, что лучше, кооператив «Свой дом» или «Фонд под­держки ИЖС», нет. У каждой организации есть своя целевая «аудитория».

Как строить - решает будущий хозяин. Ему никто не навязывает проект, подрядчика или строительную фирму. Готов строить своими руками или с помощью шабашников - ради бога! «Сколько будет стоить 1 кв. м жилья?» - главный вопрос застройщика. Просчитанный ответ таков - строишь сам, хозспособом - 6-8 тыс. руб. Заключаешь договор с подрядной организацией - этот же метр стоит уже от 11 до 14 тысяч. Все зависит от сил и возможностей. Часто застройщик готов, даже хочет взять заем не деньгами, а стройматериалами - пожалуйста!.. Вплоть до «натуральной схемы». Централизованная закупка сельхозпродукции в счет погашения кредита даже снимает у крестьянина голов­ную боль. Куда и на чем везти, кому продать - это уже будет заботой работников фонда. У него договор на поставки картофеля, капусты, молока, масла, мяса в так называемые закрытые учреждения области. Больницы, школы, интернаты, дома престарелых, места заключения до половины потребностей удовлетворяют за счет программы развития индивидуального жилищного строительства области.

И белые дома на Белгородчине растут и растут, как белые в грибной год...