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У кого недоступное - доступно?

№ 31(31) от 07.12.2006 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ, Светлана ХАЙЭР ]

У кого недоступное - доступно?
Минтимер Шаймиев готов делать неординарные шаги, чтобы жилье стало доступным

Доступное и комфортное

Национальный проект «Доступное жилье» рассчитан на 6 лет. Считается, что подготовительный этап страна уже прошла в 2005 году. А до конца 2007 года предстоит решить четыре приоритетные задачи. Самая сложная - увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования, для чего в первую очередь нужно снизить до приемлемого уровня ставку по кредиту. Далее следует повышение доступности жилья. Здесь предполагается государственная поддержка молодым семьям и молодым сельским специалистам в приобретении или строительстве индивидуального жилья с помощью опять же ипотечных кредитов. Конечно, без увеличения объемов жилищного строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры первые две задачи решить невозможно. Вместе с тем государство должно выполнить свои обязатель­ства по обеспечению жильем установленных категорий граждан. Для решения последней достаточно, наверное, в полной мере профинансировать эту часть программы из бюджетов всех уровней. Так уже и сделано в ряде регионов.

Рабочая группа Госсовета напоминает сегодня авральную команду, которая должна наконец обеспечить выполнение национального проекта на всей территории страны. Ее членами состоят высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, и в отличие от профильных министерств и ведомств они являют собой элитный «клуб» практиков.

Что нам стоит дом построить

Почему рабочую группу Госсовета возглавил и без того занятой человек - президент Татарстана? «Я часто выступаю по этим вопросам критически, но для того чтобы критиковать, надо иметь моральное право», - утверждает Минтимер Шаймиев. Многое из того, что только предстоит осмыслить и рекомендовать к применению в масштабах всего государства, в Татарстане  - свершившийся факт.

Гордость г-на Шаймиева - реализованная республиканская прог­рамма ликвидации ветхого жилья. С 1996 по 2004 год почти 50 тысяч семей за государст­венный счет переехали в новое благоустроенное жилье. При численности населения республики в 3 млн. 779 тыс. человек - это как минимум каждая 20-я семья.

В 2005 году в республике стартовала новая программа - «Социальная ипотека». «7% годовых на 27 с половиной лет. Мы с опережением стали строить дома, не ждем, когда поступит первый взнос. В прош­лом году сдали 6000 квартир, в этом будет 6700. В районах на этих условиях большого наплыва желающих пока нет. Мы этого не ожидали. Но в крупных городах, конечно, ипотека идет нормально, при 7% годовых она доступна».

А вот ситуацию с доступным жильем по России в целом г-н Шаймиев охарактеризовал коротко: «Считать, что жилье в полном смысле доступно для всех слоев населения, было бы необъективно. Недавно президент страны задал вопрос членам правительства: «Доступность жилья - доступное ли оно у нас?» Программа озвучена, время идет, а само жилье доступней не становится. Если не сказать обратное».

А может ли быть жилье «комфортным», как заявлено в нац­проекте, если текут трубы, батареи отопления зимой ледяные, а вода подается по графику? Главный аргумент «практиков» ЖКХ - что ничего сделать нельзя, пока народ на 100% не оплачивает их услуги.

Но Татарстан-то сделал! Минтимер Шаймиев предлагает такой рецепт: «Да, люди имеют квадратные метры, но доход у всех разный. У себя в республике мы разделили население на шесть категорий, создали реальный учет доходов. Установили те семьи, которые по своим доходам не имеют возможности полностью оплачивать «коммуналку». Мы субсидируем их второй год подряд.
Я сказал людям: «Если субсидии, положенные вам, не поступят, вы можете не платить квартплату». Так поставил вопрос. Почему? Это дисциплинирует органы государственной власти Татарстана. Когда начинаешь делать дело, приходится идти на неординарные шаги».

Параллельно власти добились того, что стоимость услуг ЖКХ в Татарстане сегодня на 37% ниже, чем в среднем по стране. Каким образом? Тут нагляден пример Казани. «Татэнерго» прорезало город теплотрассами. Тепло - это фактически отходы производ­ства электроэнергии. И, естест­венно, продавать его городу, пусть даже за не очень большие деньги, куда выгоднее, чем бесплатно «обогревать» небеса. Пришлось преодолеть отчаянное сопротивление владельцев 276 мелких котельных, которые поделили между собой районы города и сидели на тепле «как баи».

В итоге Татарстан в 2005-м перешел на 100%-ную оплату услуг, и в текущем году выходит на безубыточность жилищно-коммунального хозяйства.

Сегодня секретариат министерства строительства и ЖКХ Республики Татарстан переведен на авральный, круглосуточный режим работы. Как сказал г-н Шаймиев, страна у нас огромная, 11 часовых поясов, и вынуждать людей из других регионов подгадывать момент для отправки документов и согласований - потеря темпа и времени. «Мы должны выработать и сформулировать конкретные поручения Президента России, которые впоследствии станут обязательными для исполнения органами государст­венной власти. Как федерального уровня, так и регионального».

 

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