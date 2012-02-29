Налог на роскошь: в погоне за яхтами не упустить главное

В настоящее время налог на роскошь позиционируется как средство достижения социальной справедливости, о чём говорил премьер-министр В.В. Путин. Но возникает законный вопрос: а что, у нас уже исчерпаны другие механизмы перераспределения доходов с помощью налогообложения? Главный редактор «АН» Андрей Угланов обратился к ректору Байкальского государственного университета экономики и права, доктору экономических наук, профессору Михаилу ВИНОКУРОВУ с просьбой высказать свою позицию.

- Михаил Алексеевич, насколько необходим налог на роскошь? Предложение ввести его больше напоминает некое популистское действо, злободневную политическую декларацию. Разве он станет курицей, несущей золотые яйца?

– Чем более развито общество, тем более совершенна его система управления и, как правило, более развито стремление к социальной справедливости и уменьшению разрыва между бедными и богатыми. Выработан так называемый социальный лифт, к которому стремятся все развитые страны.

Резкое увеличение разрыва между богатыми и бедными слоями населения ведёт к повышению напряжённости в обществе, вызывает чувство протеста и в конечном счёте приводит к различного рода социальным взрывам (революциям, переворотам, террористическим актам и т.д.). И, наоборот, эволюционное, поступательное развитие общества возможно только при ограничении и уменьшении социального разрыва между гражданами. Умное, зрелое государство через свои рычаги управления (налоги, льготы, поощрения) стремится к укреплению внутреннего мира и поддержанию социального партнёрства. В этом отношении европейские демократии продвинулись далеко вперёд и своим примером увлекают многих в мире. Стремление к социальному партнёрству (уравновешиванию) достигается двумя способами: или ограничивают богатство, или увеличивают доходы бедных. Как правило, эти процессы необходимо проводить параллельно.

С точки зрения ограничения богатства одной из распространённых мер является введение налога на роскошь. Его цель – ограничить потребление супердорогих вещей и направить эти деньги на развитие (создание новых рабочих мест и т.п.). Если же потребление супердорогих вещей произошло, то через налог на роскошь часть денег (иногда до 90%) изымается государством и идёт, как правило, на субсидирование беднейших слоёв населения.

Налог на роскошь присутствует в большинстве стран с развитой (хочу особо подчеркнуть это!) налоговой инфраструктурой и системой налогового администрирования. Предложение ввести его в России не вызывает сомнения. Тем паче что разрыв между доходами бедных и богатых у нас достиг 15-кратного размера (см. табл. 1).

Таблица 1. Разрыв между бедными и богатыми по странам СТРАНА РАЗНИЦА ДОХОДОВ МЕЖДУ БОГАТЫМИ И БЕДНЫМИ (По децильным группам населения) Германия 6:1 Дания 6:1 Швеция 6:1 США 15:1 Россия 15:1 Мексика 27:1 Чили 27:1 Бразилия 50:1

Такого нет в большинстве развитых стран мира. Так что этот налог архиважен. Однако его введение требует очень тщательной подготовки. И эта подготовка, на мой взгляд, займёт не один год. А то, что предлагается сейчас – сразу ввести его в 2013 году, – конечно, популизм, оправданный предвыборной гонкой.

– Что вообще считать роскошью? Не является ли она условным понятием? Есть опасения, что ощутимее всего закон может ударить не по миллионерам-миллиардерам, а по представителям среднего класса.

– Согласен с вами. Понятие «роскошь» – очень условное. Поэтому, во-первых, необходимо определиться с группами товаров, которые можно отнести к роскоши. Прямое копирование с других стран просто невозможно, ибо уровень жизни, уровень заработной платы (см. табл. 2), традиции в покупке основных товаров и т.д. совершенно различны.

Таблица 2. Уровень среднегодовой заработной платы (на начало 2011 г.) в различных странах СТРАНА (ТЫС. ДОЛЛ.) Российская Федерация 8,5 Польша 18,4 Венгрия 18,7 Чехия 20,1 Греция 27,5 Италия 32,7 Испания 33,6 Япония 33,9 Финляндия 35,7 Швеция 36,8 Франция 38,1 Германия 38,4 Канада 41,2 Великобритания 44,0 США 52,6

Дача, коттедж, участок земли, транспортная единица... Где пролегает здесь граница отнесения к роскоши-нероскоши? Для кого-то дача в 100 м2 – роскошь, а для кого-то – дом для проживания. В советское время ковёр был предметом роскоши или нет? А ведь это был весьма дефицитный товар.

Во-вторых, как быть с предметами старины (антиквариат), искусства (картины) и многим прочим? Каков рубеж их оценки, а главное, чьей субъективной оценки?

В-третьих, возникает вопрос: облагать ли зарубежную собственность граждан России, которая, кстати, если подпадает под категорию роскоши, уже обложена этим налогом в стране местонахождения? Из известных государств только Франция облагает налогом предметы роскоши своих граждан, если они (предметы роскоши) приобретены и используются в других странах и независимо от того, что аналогичный налог уже уплачен в этих странах. Для России эта постановка вопроса чрезвычайно актуальна, ибо всем известно, что основная собственность (дворцы, яхты, клубы, самолёты и т.д.) наших супербогачей находится за рубежом.

– Представляю, как обрадуются наши олигархи, если в России ввести французскую модель налогообложения на роскошь!

– Президент Н. Саркози стал бы у нас самым популярным человеком (смеётся).

Итак, в-четвёртых, надо установить предел, позволяющий применять налог на роскошь (если в деньгах – то цену, если в метрах – то количество квадратных метров и т.д.).

В-пятых, требуется разработать ставки взимаемого налога. Тоже привязанные к конкретному показателю.

Для всего этого необходима тщательная подготовка, детальное изучение рынка(ов), предварительная оценка эффективности налога и т.д. Если этого не сделаем, то получим мертворождённый закон, который будет невозможно выполнить. На практике, как это у нас часто выходит, будет наказан средний класс, а сверхбогатые останутся в стороне (они и живут-то не в России). Вопрос утонет в рутине налогового администрирования, вызовет через 2–3 года массу протестов от людей среднего класса и будет «на ура» отменён очередным политиком

– Накопил денег; купил, условно говоря, «жене сапоги» – и бац… дополнительный налог… Никто ж не будет разбираться, что ты можешь позволить себе такое совсем не часто! А какой-нибудь олигарх зарегистрирует свою недвижимость за рубежом, там же прикупит себе яхту, футбольный или баскетбольный клуб. Может получиться двойное либо даже тройное налогообложение. А если вдобавок к «роскошному» введут ещё и прогрессивное… Сейчас уже и так имущество, которое может быть отнесено к роскоши и подпадёт под новый налог, является предметом налогообложения. В частности, по Закону «О налогах на имущество физических лиц». Да к тому же косвенно оплачиваются НДС, транспортные налоги. Можно привести пример с автомобилем AudiR8. Каждый год за него надо платить раз в тридцать больше транспортного налога, чем за недорогую иномарку. И этого мало? Это не налог на роскошь? Или взять жильё. Многие берут под него дорогие кредиты. И дополнительный налог этим людям уже просто не потянуть.

– Да, у нас цены на некоторые группы товаров и без налога на роскошь выше мировых: золото, бриллианты и т.д. Другие очень плотно обложены акцизами (дорогой алкоголь, табак и т.д.). Как всегда обложены предметы, на которые люди копили по нескольку лет (приличный дом, квартира, престижная машина), им – плату за роскошь. А сверхбогачи так и останутся за рубежом со всеми своими расходами и доходами, выкачанными из России.

– Что всё-таки эффективнее – прогрессивный налог или налог на роскошь?

– Как я уже сказал, надо сначала выстроить эффективную налоговую систему в целом. Я вообще за то, чтобы Россия разработала и внедрила новую налоговую систему, чтобы целью сбора налогов стало повышение уровня эффективности государства и тем самым повышение уровня жизни населения. Но это отдельный разговор.

Сейчас же, если исходить из приоритетов, необходимо «отработать» уже существующий НДФЛ (подоходный налог по-простому). В своё время была введена плоская шкала в 13% для всех, и она свою исторически положительную роль сыграла. Мы более-менее отучили платить заработную плату в конвертах. Работники и предприниматели свыклись с необходимостью платить подоходный налог. Качественно выросло его администрирование. Но жизнь не стоит на месте. Новые условия ставят перед страной задачу дифференциации подоходного налога. Богачи всё-таки должны платить больше, а бедные меньше, как в абсолютном большинстве стран.

Я бы предложил на предстоящее десятилетие компромиссный вариант по подоходному налогу (НДФЛ). Все, кто имеет годовой доход до 5 миллионов рублей, пусть так и платят 13%. Если трезво оценить, это более 95% работающих, то есть все низкооплачиваемые и весь средний класс. Это не вызовет никаких протестов, наоборот, будет удовлетворение. А те оставшиеся 5%, которые получают более 5 миллионов рублей в год, должны облагаться тоже единой ставкой, но в размере 30%. (Я не предлагаю завышение этой ставки за 30%, ибо это вызовет новую волну уклонений.) Такая усовершенствованная политика в области НДФЛ даст более эффективный и понятный механизм по взиманию налогов с богатых.

– А как с другими налогами на богатых?

– Значительные доходы сверхбогатые получают от дивидендов на вложенный капитал. Вот здесь ставка налогообложения мала – 9%. Эту ставку вполне можно привести к уровню, сложившемуся в большинстве стран, – от 15 до 25%. Если говорить об актуальности обложения дополнительным налогом богатых, так вот, этот налог принесёт наибольшие сборы в бюджет.

Чтобы ударить по спекулятивному капиталу и перекрыть каналы его бегства, необходимо также одновременно с налогом на роскошь ввести налог на вывоз капитала в размере 20–25%. Компании, оперирующие через офшоры, лишатся своих преимуществ в виде ухода от отечественного налогообложения (величина вывозимого из России капитала показана в табл. 3). Контролировать этот налог можно через банки, которые проводят внешнеэкономические операции.

Таблица 3. Чистый вывоз (ввоз) капитала частным сектором в 1994–2011 гг. (по данным платёжного баланса Российской Федерации), млрд. долл. ГОД ВЫВОЗ (–), ВВОЗ (+) ГОД ВЫВОЗ (–), ВВОЗ (+) 1994 –14,4 2003 –1,9 1995 –3,9 2004 –8,9 1996 –23,8 2005 –0,1 1997 –18,2 2006 +41,4 1998 –21,7 2007 +81,7 1999 –20,8 2008 –133,7* 2000 –24,8 2009 –56,1 2001 –15 2010 –33,6 2002 –8,1 2011 –84,2 * Вот куда, видимо, ушли резервы,предназначенные для стабилизации экономики России! По данным Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru

Администрирование этого налога даже гораздо проще, чем взимание налога на роскошь. А эффект в виде сбора налоговых сумм будет на порядок выше, чем от налога на роскошь. Хочу ещё подчеркнуть, что истинно отечественный капитал (мелкий, средний) от этого вообще не пострадает, потому что он в своём большинстве не пользуется офшорными схемами.

А вообще, если кардинально подходить, надо на какое-то время запретить вывоз капитала из страны, как это было в своё время в Италии, Саудовской Аравии и т.д. И никакого нарушения рыночных принципов здесь нет. Пример: во время недавнего мирового кризиса все сразу эгоистично занялись своим спасением, пренебрегая правилами ВТО.

Из России сейчас вывозится не только прибыль, но и значительная часть амортизации. Почему у нас не создано ничего принципиально нового за 20 лет? Это колоссальные потери России. (Китай за 20 лет вырос в 13 раз.) Когда мы сами себя успокаиваем, что успешно прошли кризис 2008 года, не влезли в долги благодаря складированным запасам валюты, то мы забываем о главном – уровень падения ВВП из наиболее развитых стран был самым глубоким в России.

Мы упали глубже всех – на 7% (см. табл. 4). А что значит 7% ВВП? Это огромные деньги, исчисляемые триллионами рублей, потерянные темпы развития, замороженные проекты и т.д.

Таблица 4. Динамика ВВП в 2008–2009 гг. по ППС, млрд. долл. СТРАНА 2008 2009 ДИНАМИКА Китай 8217,8 9137,5 11,2 Индия 3442,4 3824,4 11,1 Бразилия 1993,5 2016,8 1,2 Франция 2178,5 2152,4 –1,2 США 14296,9 14048,1 –1,7 Италия 1990,5 1951,0 –2,0 Германия 3043,4 2946,6 –3,2 Великобритания 2260,5 2172,0 –3,9 Япония 4316,6 4082,6 –5,4 Россия 2878,2 2677,8 –7,0 По данным Всемирного банка www.worldbank.org

– Само понятие «налог на роскошь» предполагает социальную составляющую. Мне кажется, если его и вводить, то расходовать следует исключительно целенаправленно, на социальные нужды (раз уже считается, что он сократит разрыв между богатыми и бедными). А не распылять по статьям бюджета.

– Я уже сказал, что к социальной справедливости и сокращению разрыва в доходах бедных и богатых можно идти двумя путями:

1. Ограничивая доходы богатых.

2. Помогая адресно бедным.

Второй путь является наиболее эффективным. Поясню. Собрали с богатых налоги в федеральный бюджет на радость чиновникам из Минфина. Куда уйдут деньги, как их проконтролировать, а особенно, дойдут ли они до малообеспеченных – большой вопрос. Через федеральный бюджет у нас и так 1/3 доходов перераспределяется не известно по каким принципам.

Справедливее была бы сейчас адресная целевая помощь малообеспеченным, чтобы 100% налога на роскошь попадало именно нуждающимся.

– Как это сделать?

– Первое. Мы озабочены плачевной демографической ситуацией в стране. Народ вымирает. Давайте введём выплату матерям за каждого ребёнка, и не отсроченную на три года, а сразу – ежемесячно. Сумму выплат дифференцировать: за одного ребёнка минимальная, за 2-го – значительно выше, за 3-го – на уровне средней зарплаты по региону (а не по стране), за 4-го – выделение бесплатной квартиры, за 5-го – выделение отдельного дома, коттеджа и т.д. Решая глобальную задачу по увеличению народонаселения России, перераспределяем налог на роскошь, повторяю, адресно, малообеспеченным.

Второе. Убрать подоходный налог с работающих членов семей, имеющих доход (на одного члена семьи) ниже прожиточного минимума. При этом можно вспомнить советский опыт. Так, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1972 года, в СССР постепенно был введён необлагаемый налогами минимум зарплаты в размере 70 р. в месяц, что составляло 57% от среднемесячной заработной платы в народном хозяйстве на момент введения закона и 32% от среднемесячной заработной платы в народном хозяйстве в 1988 году. В современной налоговой системе, в момент введения в действие налога на доходы физических лиц в 2001 году доля необлагаемого минимума в средней заработной плате составляла всего около 6%, а к 2010 году она упала до 0,2%.

Третье. Восстановить бесплатные (социальные) детские учреждения для малообеспеченных (детские сады, ясли).

Четвёртое. Охватить всех детей в возрасте до 12 лет бесплатным санаторным лечением и отдыхом.

И это не разорит государство, ибо эти траты не идут ни в какое сравнение с теми потерями в бюджете, которые мы имеем. И ещё, важно не только зарабатывать-собирать, но и расходовать. Об этой стороне бюджета стоит поговорить отдельно.

– Итак, вводить или не вводить налог на роскошь?

– Однозначно – вводить. Но только предварительно решив все те задачи, о которых я говорил, и создав эффективную и справедливую налоговую систему в целом. На мой взгляд, на это уйдёт не менее 3–5 лет...