Расцвет технопаркового зодчества

РФ стала родиной уникальной высокой технологии. Ни в одной другой стране не придумали, как возводить огромные элитные офисы, получая от государства даровую землю, немыслимые налоговые льготы, да ещё и часть платы за строительство. Оказывается – просто. Надо только назвать недвижимость технопарком. В этом секрет необычайного бума строительства таких учреждений.

Впервые идея вывести отечественную прикладную науку на новые орбиты, одарив её жильём и льготами, воплотилась в январе 2005 года. Тогда президент В. Путин подписал программу строительства технопарков в семи регионах, выделив на неё 29 млрд. бюджетных рублей. Вторую космическую скорость затея обрела после эпохального визита следующего президента Дм. Медведева в американскую Кремниевую долину.

Г-н Медведев вернулся из Калифорнии в РФ, и тут же федеральный бюджет едва не разошёлся по швам, после того как в него впихнули 110 млрд. руб. на развитие как бы клона той долины – подмосковного бизнес-центра «Сколково». Чуть позже в Кремле родилась замечательная идея обязать все госкомпании переводить часть прибылей этому «инкубатору». Тут в воздухе запахло триллионами. Чтобы не возникло лишних подозрений, часть технопарковых щедрот отсыпали другим крупным строительным проектам. В 2010 г.

госказна выделила на технопарки 2,7 млрд. руб., в 2011 г. – 17,5 млрд. руб., в феврале 2012 г. раскошелились ещё на 6 миллиардов. Конечно, в финансовом плане – не третья космическая скорость, но тоже деньги.

В итоге конструкция получила изрядное бюджетное ускорение. Только новых орбит – не видать. Полёту технопарков к горизонтам науки сопутствовал примерно такой же успех, какой ждал миссию «Фобос-Грунт». Курировать проект поручили Минком­связи. Там долго скрывали от общественности данные финансовой телеметрии. Но, в конце концов, вынуждены были выложить их на стол.

Вот цифры: по плану, к 2011 г. стоимость продукции, выпущенной обосновавшимися в технопарках высокотехнологическими компаниями, должна была превысить 117 млрд. рублей. Реально, как ни старались кураторы, насчитали только 33 миллиарда. Ещё веселее вторая сводка. Благодаря налоговым льготам и бюджетной помощи технопарковое зодчество в последние годы расцвело в РФ бурно. Сотни организаций пририсовали себе приставку «техно». Как только не изощрялись застройщики, чтобы ради льгот выдать свои творения за технопарки. В результате на просторах одной седьмой появились такие замечательные учреждения, как «Детский технопарк» и саратовский агротехнопарк крупного рогатого скота «Котоврас». Конечно, далеко не всем претендентам достались бюджетные деньги и льготы. Пока только 13. Кроме того, в РФ – 24 особые экономические зоны и 14 наукоградов. Отдача от всего этого ошарашивает. Работы кипят с 2007 г., реально в качестве именно технопарков в РФ действуют только четыре комплекса.

Зато веселья по ходу процесса было немало. В Подмосковье научно-технические баталии шли, разумеется, за земли. Авторы проекта Черноголовского технопарка попытались прибрать к рукам несколько сотен гектаров Российской академии наук. В Дмитровском районе технопарк на голубом глазу запроектировали на частных угодьях. Причём владельцев не поставили в известность. В Новосибирском технопарке в ходе строительства сначала рухнула реальная крыша, затем – иносказательная. Изучив финансовые документы новосибирской цитадели прикладной науки, прокуратура выявила хищения на сумму 109,3 млн. рублей. Вскоре арестовали куратора проекта – вице-мэра Новосибирска А. Солодкина. Помимо прочего ему предъявили обвинения в участии в преступном сообществе и подстрекательстве к убийству. Понятно: вокруг мест, где запахло крупными строительными проектами за бюджетный счёт, часто собираются особо предприимчивые люди.

Теперь, когда программу развития технопарков продлили до 2014 г., число участников процесса будет множиться. Что имеем в качестве промежуточного итога? Вот показательный пример. Когда замдиректора департамента госполитики в области информационных технологий Минкомсвязи Д. Солодовникова прямо спросили: «Что такое технопарк?» – он растерялся. В итоге выдал: «Это несколько зданий, много-много зданий. В общем, здание – очень важный элемент».

Позиция и подтекст понятны. Между тем встречаются другие мнения. «Почему в зоны и технопарки не поехали резиденты? Почему в одних сидит кто попало, другие вовсе пустуют? Попытки проанализировать ошибки не было. Главный просчёт организаторов – кластер инновационного бизнеса должен опираться не на здания, а на людей», – говорит научный руководитель Инновационного института при МФТИ Юрий Аммосов.

Он приводит такой пример. В конце 1990-х гг. малайзийский премьер Махатир Мохаммад торжественно открыл «город будущего» Киберджайю в пригороде столицы – Куала-Лумпура. Спустя десять лет это всё ещё город-призрак. Надежды, что туда соберутся высокотехнологические производства, не сбылись.

Конечно, в российских условиях помещения простаивать не будут. Всегда найдутся желающие заполнить пустоту. Тем более постояльцам положены серьёзные налоговые льготы. В конце концов, может, и хорошо, что в РФ появится больше современных офисов. Одно обидно: что касается научной деятельности, похоже, в стенах технопарков она сведётся в основном к подсчёту сверхприбылей застройщиков.