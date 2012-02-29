Самое непостижимое в мире – то, что он постижим

Ралли на мировом финансовом рынке продолжилось и на этой неделе. Вполне логично, что за счет избыточной ликвидности стоимость рискованных активов почти достигла своих годовых максимумов.

Среди наиболее интересных историй на фондовом рынке можно отметить новый ценовой рекорд по акциям корпорации Apple. Капитализация компании превысила 500 млрд. долларов, и это уже шестой случай в истории корпоративной Америки, когда стоимость компании достигала подобного рубежа. В настоящий момент Apple может конкурировать только с нефтяным гигантом Эксон Мобил, чья капитализация, правда, почти на 100 млрд. ниже. Остальные компании «клуба 500» уже давно растеряли больше половины своей стоимости.

Между тем при сегодняшней оценке корпорация Apple может конкурировать с «капитализацией» многих экономик мира. Есть только 19 государств, чей ВВП превышает 500 млрд. долларов. Я, конечно, ничего не имею против Apple и сам пользуюсь продукцией этой компании, но, по-моему, это не совсем правильно, когда капитализация подобного рода корпорации превышает стоимость того же Эксон Мобил или нашего «Газпрома». Хотя удивляться нечему, так как при столь обильном предложении денежной массы со стороны мировых Центробанков монетаристы всё ещё пытаются искусственно сдерживать рост цен на сырьевые активы, и этот факт создаёт дисбалансы.

Просто представьте, что будет в том случае, если цены на нефть или газ были бы раза в два выше? При таком варианте вряд ли компании хайтека смогли бы стоить столь дорого так как потребителю пришлось бы платить реальную цену за сырьё. Тем не менее, очевидно, что сдерживать рост цен на сырьё с каждым разом все труднее и нынешняя сверхмягкая монетарная политика в США, Европе и Японии, скорее всего, приведёт к повышению инфляционного давления в развивающихся странах.

Рост стоимости сырьевых активов, за которым мы сейчас наблюдаем, исторически всегда оказывал сильное влияние на потребительские цены именно в развивающихся странах, а не в США или Европе и тем более в Японии. Так что побочным эффектом монетарной политики, которую проводят развитые страны, в очередной раз будет рост темпов инфляции в развивающихся экономиках.

Если учесть, что на рынок нефти теперь оказывает влияние и фактор геополитики, связанный с Ираном, то риски взлёта котировок к новым высотам весьма велики. Серьёзного внимания заслуживает вопрос – сколько всего стран в дальнейшем могут присоединиться к европейскому эмбарго на иранскую нефть? Чем больше стран прекратят импортировать иранскую нефть – тем больший объём нефти придётся искать где-то ещё.

В результате дополнительные мощности других стран – экспортёров нефти окажутся под серьёзным давлением. И возникают предпосылки для будущего нефтяного шока – так как нет уверенности, что можно будет быстро получить новые объёмы энергоносителей.