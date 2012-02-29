Потенциал есть, про модернизацию слышали

В одном из январских номеров «Аргументов неделi» (№2(294) от 19.01.12) мы уже рассказывали о трагической судьбе флагмана отечественного станкостроения – московского завода «Красный пролетарий».

На этот раз корреспондент по заданию редакции отправился в «город невест». Там всё ещё пытается удержаться на плаву Ивановский завод тяжёлого станкостроения – один из последних гигантов, оставшийся «в живых».

Накипело

Поезд из Москвы приходит в некогда промышленный центр в пять утра, и, прежде чем отправиться на завод, пришлось пару часов погулять по городу. Толп невест не обнаружил, и ближе к 8.00 тронулся в сторону завода. Морозным февральским утром проходная была единственным местом, где наблюдалось некоторое оживление. Может быть, на заводе не всё гладко, но традиции гостеприимства здесь не утрачены, это точно. Буквально сразу меня отогрели горячим чаем, накормили завтраком.

Не успел я включить диктофон, как генеральный директор завода Владимир Михайлович Бажанов стал рассказывать – накипело:

– Президент говорит, а дела не движутся. Развиваться в условиях безденежья и отсутствия стабильных заказов невозможно. Поступлений нет, а затратная часть не маленькая, тем более в зимний период. Особенно достала энергетика с этим свободным рынком, никаких денег не хватит, тарифов-то стабильных нет. Пока электроэнергия через сбытовые компании доходит до нас, её стоимость возрастает многократно.

То, что завод живёт тяжело, заметить несложно. Из семи корпусов сегодня задействованы только три, остальные законсервированы до лучших времён. Во всех корпусах предприятия в целях экономии температура не выше +16 градусов.

– Мы не просим денег, мы хотим такие же условия, как и у западных производителей, продукция которых сегодня доминирует на рынке. Та же Чехия предоставляет льготы своим производителям. Дайте нам такие же льготы. Не деньги, а лишь гарантии государства, которых у нас нет. Из-за этого мы не в состоянии, как конкуренты, поставлять продукцию с отсрочкой платежа до пяти лет.

Считать эмоциональную речь директора «плачем Ярославны» было бы в корне неверно. Здесь не опускают руки – не принято унывать на предприятии с более чем полувековой историей.

Это вам не нефть качать!

Есть перспективные наработки, гордится генеральный директор:

– Как только заказы пойдут, готовы выдать новую, современную, ни в чём не уступающую Западу продукцию. Мы же сохранили костяк – людей с золотыми головами и руками. Да и приток в СКБ есть. Жалко, на рабочие специальности трудно привлечь народ. Стало непрестижно быть рабочим. Вот ведь странность какая, – продолжает Бажанов: – Отдали станкостроение в частные руки. И забыли про него. Отрасль, в которую надо вкладывать, чтобы развиваться и быть всегда на уровне. Это же вам не нефть качать!

Но это скорее эмоции, в действительности же производство работает. Недавно получили заказы от белорусских машиностроителей с завода «БелАЗ», из Казахстана пришёл заказ на станки. Но до идиллии ой как далеко, описывает сегодняшний день Бажанов:

– Западные производители изумляются нашей живучести. Спрашивают: «Как вы ещё на плаву остаётесь?» А вот работаем! После оживления в оборонной отрасли у нас появилась надежда на заказы – основные покупатели у нас традиционно из ОПК. Но, увы, никакого движения не последовало. И если дальше так дело пойдёт, то на ближайшем совете директоров будем принимать решение о сворачивании производства станков. Займёмся другими делами. А на производстве поставим точку!

Не верю – неубедительно звучит. Моё неверие подтверждает главный инженер Сергей Новиков:

– Конечно, былых объёмов нет. То, что сегодня производим, – мизер. Складывается впечатление, что России станки не нужны. Но у нас уныние отсутствует, планку ставим перед собой по-прежнему высокую.

В заводских цехах убедился – всё, что было рассказано, не пустые слова. Огромные махины станков, ещё не закрытых кожухами, в работе. Конечно, это не вазовский конвейер, где поток движется постоянно. Производство штучное и не только потому, что выпускается немного. Каждый новый станок имеет отличие от предыдущего. «Сегодня производство делает только то, что заказывают, – присоединяется к разговору директор торгового дома Михаил Бажанов, – то есть под каждого заказчика, под его требования. Так что сегодня о массовой серии речи нет. Каждый произведённый станок – это всегда что-то новое». И технология, и инструмент – всё каждый раз другое. Для этого и конструкторское бюро поддерживается в рабочем состоянии.

Приказано выжить

Ивановский завод тяжёлого станкостроения был основан в 1953 году для выпуска универсальных расточных станков. Начиная с 1973 года завод специализируется на выпуске обрабатывающих центров, а также горизонтально-расточных станков. Они поставлялись в важнейшие отрасли народного хозяйства, и в первую очередь машиностроительную, аэрокосмическую, автомобильную, энергетическую, оборонную. Когда-то уникальность и качество производимого оборудования позволили заводу продавать станки в такие страны, как Германия, Япония, Италия, Швеция, Франция, Финляндия. Сегодня, к сожалению, картина кардинально изменилась – последний завод с уникальной линейкой продукции не живёт, а выживает.

Толкач-коммивояжёр

Но в отечественном станкостроении, впрочем, как и во многих отраслях, сегодня нет длинных и дешёвых денег. Ивановский завод – предприятие с

9-месячным, а то и полуторагодичным сроком изготовления станков. Быстрее не делают нигде, слишком сложные изделия. По комплектующим на 55% предприятие зависит от импорта. Это электроника, пневматика, гидравлика. Европейские и японские поставщики требуют

100%-ную предоплату. А наши заказчики, со своей стороны, не хотят вносить предоплату. Это и понятно: станки-то недешёвые, от 10 до 50 млн. рублей. Вот и приходится закладывать в цену кредитные деньги, что значительно удорожает продукцию.

К тому же кризис 2008 г. лишил ивановцев множества клиентов из частных предприятий, которые были основными покупателями. Сейчас приходится ориентироваться на промышленные холдинги и предприятия ОПК, где государство является основным собственником.

Директор, как коммивояжёр, сам объезжает крупные машиностроительные заводы и предлагает свою продукцию. По мнению руководства завода, все сегодняшние тендеры по закупке оборудования на поверку оказываются мыльным пузырём. Всё решено заранее. Проще на государственные деньги втридорога купить за бугром то же самое, что предлагает и отечественный производитель. Иногда под красивой упаковкой прячется откровенная рухлядь. Что будет завтра, наёмных менеджеров-бухгалтеров мало волнует. Но запас устойчивости у предприятия есть, продолжает директор торгового дома:

– Наша продукция, даже с учётом дорогих кредитных денег, всё же дешевле, например чешской, на 30%. К тому же мы не так привередливы к заказам, соглашаемся практически на всё. Готовы даже заниматься несвойственной для себя продукцией.

Не хуже западных Почти десять лет ивановцы применяют системы числового программного управления для станков и приводов к ним, разработанные совместно с Ивановским энергетическим университетом. Техника не уступает лучшим западным образцам. Подробнее об этом рассказал Евгений Красильникъянц, начальник центра ЧПУ и робототехники Ивановского государственного энергетического университета: – Наша разработка называется «Цифровая система ЧПУ Интенси и цифровые приводы». И в отличие от существующих – это комплексная разработка. На станок мы ставим комплекс всего электрооборудования – не только систему ЧПУ, но и приводы. По экспертным оценкам, подобное оборудование производится только в лидирующих зарубежных компаниях, таких как Fanuc, Siemens, Fagor. Совместная разработка завода и университета выполнена с перспективой и ещё лет 15 лет будет актуальной. Впервые на ивановские станки её поставили в 2002 году. Эксплуатация подтверждает – уже 10 лет она работает по заданным параметрам. Так что университетские разработки показывают не только заложенные точностные характеристики, но и надёжность. Но на этом мы не остановились, продолжает Евгений Красильникъянц: – Сейчас в разработке системы управления технологическими модулями. То есть создаём системы управления сложными движениями – роботами и станками.

Никто не будет вкладывать копейку в умирающую бабушку

Поработав с зарубежными компаниями, на заводе убедились лишь в одном – никто никогда не продаст в Россию ни одну новейшую технологию. Только за счёт собственного технического потенциала и сил реально преодолеть все передряги. У генерального директора даже поговорка появилась на эту тему: «Никто не будет вкладывать копейку в умирающую бабушку».

– В такой ситуации, в таком бардаке очень сложно выживать. И я думаю, что реальные подвижки начнутся в лучшем случае через год. Должны же появиться в окружении главы страны профессиональные советники, а не филологи и чекисты, которые в промышленности ни черта не смыслят.