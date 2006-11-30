Летать будем за евро

С 1 декабря большинство крупнейших авиакомпаний переведут свои расчеты с долларов на евро. В результате цены на билеты автоматически поднимутся на 6-7%. Авиакомпании объясняют это тем, что большинство рейсов отправляется в Европу, и рассчитываться с партнерами приходится в евро.