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Железная дорога объявляет «дорогие дни»

№ 30(30) от 30.11.2006 [«Аргументы Недели », Подготовили Андрей ГУЛЮТИН, Андрей ЧЕРНОВ ]

В предновогодние дни на желез­ной дороге начнет действовать график гибкого регулирования тарифов, который предполагает увеличение стоимости проезда в пиковые дни и скидки - во время затишья. Цены начнут расти на последней неделе декабря. Покупка билета с 25 по 28 декабря обойдется на 12% дороже, а 29 и 30 декабря удорожание составит уже 46%. Так что подумайте, стоит ли намечать поездку на эти даты. Например, в «мертвый сезон» с 22 по 24 декабря, наоборот, будет действовать 7%-ная скидка. Также гораздо дешевле можно купить билет 1 января - на 45%.

Однако сразу за праздниками снова будут введены надбавки. Со 2 по 6 января билеты подорожают на 12%, а с 7 по 8 января - на 20%.

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