Письмецо в конверте отправляй, не жди

С 1 декабря 2007 года услуги почтовой связи вырастут в среднем на 14,5%, рассказала «Аргументам неделi» начальник управления Федеральной службы по тарифам Галина Жигульская. Словом, как раз к моменту, когда все граждане начнут позд­равлять друг друга с предстоящими новогодними праздниками. Чтобы послать простую почтовую карточку, придется заплатить на 50 коп. больше - 4,75 руб., а заказная станет дороже почти на рубль - 6,6 руб. Письмо весом до 20 граммов обойдется в 6,5 руб. (раньше стоило 5,6 руб.). Такса на отправку такого же сообщения, но в заказном порядке, повысится на 1,3 руб. и будет равна 9,9 руб. Сбор за отправку письма с объявленной ценностью увеличится на 4,3 руб. и составит 32,9 руб.