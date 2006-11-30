На что поднимутся цены

Выбирать придется из трех тарифных планов. Первый - «повременной», когда вы платите за каждую минуту разговора. В среднем по России минута будет стоить 20-30 копеек. Правда, чисто повременным этот тариф назвать сложно - помимо оплаты самих разговоров людям придется ежемесячно вносить еще и так называемую плату за обслуживание линии (порядка 125 рублей). Даже если они в течение месяца не проговорили ни одной минуты. Этот тариф будет выгоден только тем, кто совсем мало разговаривает по стационарному телефону - не более 3 минут в день.

Второй тариф - когда человек платит, как и прежде, абонентскую плату. Однако размер этой платы будет почти в два раза выше - порядка 300-400 рублей в месяц. Окупается она тогда, когда вы наговариваете свыше 50 минут в день.

Третий тариф - «комбинированный», который складывается из абонентского и повременного платежей. Здесь абонплата будет пониже - около 210 рублей. Но за это вы получите только 360-400 «бесплатных» минут в месяц. Когда вы превышаете этот объем, то включается поминутный счетчик. Правда, эти дополнительные минуты стоят на 10-30% дешевле, чем при обычной повременке. Такой тарифный план выгоден, когда телефонные разговоры составляют в среднем 20 минут в день.

По словам чиновников Феде-ральной службы по тарифам, чтобы выбрать предпочтительный тариф, необходимо прийти на свой телефонный узел и перезаключить договор. Также связисты обещают прислать каждому абоненту бланки договоров на дом. Если же до 1 февраля 2007 года бумаги не приш­ли, то советуем не затягивать и самим сходить на телефонный узел. Хитрые связисты намерены всех забывчивых абонентов оставить на самом дорогом безлимитном тарифе.

Хотелось бы отметить, что не все россияне будут переведены на новую систему оплаты - во многих районах сельской местности до сих пор не установлена необходимая аппаратура. По словам представителя Федеральной службы по тарифам Евгении Яшиной, количест­во таких абонентов составляет порядка 30%. Они будут платить пониженную абонентскую плату порядка 210 рублей в месяц.

Что останется бесплатным

Как рассказали «Аргументам неделi» в ОАО «Связьинвест», бесплатными останутся звонки в экстренные службы (01, 02, 03 и другие), на телеграф для приема телеграмм по телефону и в бесплатные справочные. Не подлежит оплате разговор длительностью менее 6 секунд. Однако если на том конце провода нет автоответчика, АОНа или факса, действия которых аналогичны подъему трубки