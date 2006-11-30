Новая философия курения

В этой связи три крупнейших игрока российского табачного бизнеса - «Бритиш Американ Тобакко», «Филипп Моррис» и JT International - стали проводить весьма активную политику в этом сегменте рынка. Отметим, что, по данным агентства «Бизнес-аналитика», совокупная доля этих компаний составляет более 63 процентов российского табачного рынка.

Следуя за изменениями спроса, компания JT International вывела на рынок новую марку сигарет премиум-класса. Это принципиально новый продукт, при создании которого использовалась инновационная японская технология LSS (Less Smoke Smell). Уникальное преимущество новой технологии состоит в том, что сигареты оставляют меньше запаха табачного дыма. Этого результата удается добиться за счет использования специальной сигаретной бумаги с содержанием уникального аромата. На сегодняшний день в России нет подобных аналогов.

Производимые в Японии новые сигареты LUCIA («Лючия») в октябре этого года уже появились в Москве и Петербурге. Столица, по словам управляющего по связям с общественностью российского представитель­ства компании Анатолия Верещагина, была использована в качестве тестового региона. Результаты показали, что новый бренд востребован потребителем. С ноября новую марку можно будет купить не только в Москве и в Питере, но и в других регионах.

«Благодаря революционной технологии наши сигареты предлагают не просто современный высококачественный продукт, а новую философию курения, в основе которой меньше запаха табачного дыма. Такого на рынке еще никогда не было. Тестирования, которые проводились независимыми исследовательскими агентствами в России и Японии, показали, что достаточно большое количество взрослых курильщиков заинтересованы в бренде, который оставлял бы меньше запаха на волосах, одежде и в окружающем пространстве», - сообщил бренд-менеджер по престижным маркам Сергей Ганин.