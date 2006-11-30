Лес защитят пошлинами

Согласитесь, обидно, занимая первое место в мире по размерам лесных площадей, завозить бумагу, брус, вагонку и оконные рамы из-за границы. Из 180 млн. куб. м древесины, ежегодно заготавливаемых в российских лесах, мы экспортируем 48 млн. куб. м. Причем практически даром - 43% это круглый лес, кубометр которого экспортеры покупают у российских заготовителей по 40 евро. В то время как кубометр качественного бруса или фанеры спокойно продается за 450-500 евро.

Об этой проблеме уже давно говорили, но воз и ныне там. Пока шли дебаты, год за годом экспорт круглого леса лишь продолжал нарастать, увеличившись с 2000 по 2005 год на 48%. Сейчас же Минэкономразвития подготовило проект постановления, которое к 2010 году фактически запретит вывоз необработанного леса за границу. Каждый год пошлины будут подниматься на 30%, в результате через несколько лет таможенные сборы достигнут 24 евро за кубометр, и необработанная древесина фактически станет «невыездной». Таким способом власти хотят вынудить бизнесменов открывать обрабатывающие производства внутри России. «Действительно, это должно способствовать притоку иностранных инвестиций в лесопереработку, - соглашается аналитик «Леспром Индастри Консалтинг» Павел Артемьев. - Тем же финнам, на четверть зависящим от российского экспорта, не останется выбора, кроме как инвестировать в российский лесопромышленный комплекс».

Также пошлины помогут решить и проблему нелегальной вырубки леса. Поймать «серых» заготовителей непо­средственно на месте и привлечь к ответственности чрезвычайно трудно. За все годы было заведено считанное количество уголовных дел. Когда же лес срублен и вывезен, то лесные дельцы пропускают товар через несколько фирм и становятся добросовестными приобретателями. Придраться к ним уже невозможно. Словом, правоохранительные барьеры не работают.

Пошлины же задействуют экономический механизм. Ведь через таможню проходит весь лес - и легальный, и нелегальный. А размер заградительной пошлины, предлагаемый Минэкономразвития, сделает невыгодной даже «теневую» вырубку.

Вместе с тем, как считают эксперты, только заградительными и запретительными мерами обходиться нельзя. «У большинства мелких и средних хозяйств нет средств для установки нового оборудования, чтобы производить качественную продукцию, - говорит директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Георгий Коровин. - Они могут разориться». Поэтому, по мнению Павла Артемьева, должен быть разработан комплекс мероприятий, например, отмена пошлин на ввоз импортного оборудования, предоставление налоговых льгот для предприятий, осуществляющих глубокую переработку леса, отмена экспортных пошлин на готовые изделия из древесины.