Враг политуры

Бутыль и бутерброд

Если посчитать стоимость пол-литра «беленькой» не в рублях, а, например, в батонах хлеба, то выяснится, что водка сейчас - самая дешевая за всю историю России. С закуской сравнить - та же картина. В 1989 году легальная водка эконом-класса стоила, как 3 кило колбасы, нынче - как 300 грамм. Однако суррогат и контрафакт все равно дешевле. Вот в чем беда.

То, что заводы гонят в «четвертую смену», не беспокоясь об акцизах, попадает на прилавки по 35-50 руб. А разные «спиртосодержащие жидкости» вообще по 15-20 руб. за литр. И ядовитый метиловый спирт, и опасные денатурирующие добавки народ не пугают. Так что одной из мер по борьбе с этим злом могла бы стать сверхдешевая государст­венная водка гарантированного качества, по 20 рублей за пол-литра.

Цифра эта вполне реальная, чуть выше себестоимости. Но - не учитывает акциз. А от него, как выяснилось, государ­ство категорически не готово отказаться, даже ради того, чтобы выбить с рынка суррогат.

Новая водка, которую начинает выпускать государственный «Росспиртпром», будет уходить с заводов по 53 рубля. Из них 32 рубля составляет акциз. Еще 8 рублей - это налог на добавленную стоимость. 8 рублей уходит на закупку бутылки, спирта, этикетки, укупорку. Затраты на производст­во, зарплату рабочим - 5 рублей. Словом, самой водки в бутылке - на 13 рублей.

А рекомендованная цена для магазинов составит 65 рублей.

«Это будет самая дешевая легальная водка», - хвалятся в федеральном государст­венном унитарном предприятии «Росспиртпром», крупнейшем производителе алкогольной продукции в России, располагающем более чем 200 предприятиями по всей стране. «Новая марка уже разливается и скоро появится в Карелии, Поволжье и на Дальнем Востоке, - говорит пресс-секретарь «Рос­спиртпрома» Дмитрий Добров. - Будет выпускаться пять видов: хлебная, пшеничная, ржаная, кедровая и солодовая. Это будет первый общефедеральный бренд со словом «Росспиртпром» на этикетке. Мы не рассчитываем на ней зарабатывать прибыль, отпускная цена заводов складывается только из себе­стоимости и отчислений государству. Новая марка и ее самая низкая для законной водки цена должны привести к увеличению доли легальных производителей в ущерб нелегальным».

А вкус?

Как рассказывают попробовавшие, водка имеет вполне сносный вкус и схожа с теми, которые продаются по 70-80 рублей за бутылку. Делается она из спирта «Люкс». «Мы предполагаем, ее станут покупать люди с доходом 6-7 тыс. рублей в месяц», - говорит Дмитрий Добров. Однако в том-то и дело, что у многих граждан доходы ниже.

«Когда говорили о народной водке - подразумевали выбить с рынка только нелегальную заводскую продукцию. Для этого госводку надо выпускать по цене не дороже 35-40 рублей с прилавка, а не 53 рублей с завода, - считает директор департамента информации Союза участ­ников алкогольного рынка Вадим Дробис. - Государство, к сожалению, только продекларировало желание захватить нелегальный рынок».

Однако не стоит и забывать о другой стороне вопроса. «Если в сельских магазинах начнут продавать бутылку «беленькой» по 25 рублей, это приведет к массовым отравлениям от передозировки, - считает советник Комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму Евгений Никитухин. - Получится не борьба с суррогатами, а прямой путь к спаиванию населения. Цена от 60 рублей все же будет сдерживающим фактором для любителей крепких напитков».

Какой окажется конечная стоимость новой водки, покажет время. Сверх отпускной цены завода накручивают свой «интерес» оптовики, а потом и розница. Чтобы удержаться в рекомендованных рамках, им придется серьезно поступиться прибылью. Словом, если «Росспиртпром» не подключит административный ресурс, «народная» водка появится на прилавках не дешевле, чем 70 рублей за бутылку.