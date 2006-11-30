Бесплатные места для студентов сокращают

Рособразование обнародовало итоги приема в учебные заведения в 2006 году. Профессиональные училища, колледжи и техникумы зачислили порядка 320 тыс. человек - меньше, чем положено по плану. Хотя в стране существует дефицит квалифицированных рабочих - свыше 200 тыс. человек.

Зато студентов в России становится все больше - за 5 лет их число удвоилось и достигло 7,2 млн. человек. Однако говорить, что высшее образование становится лучше, тоже не приходится. Увеличение числа студентов происходит в основном за счет коммерческих вузов и расширения платных мест в государственных институтах. А там конкурс оставляет желать лучшего. Кроме того, к «коммерческим» студентам преподаватели относятся снисходительнее. Все это приводит к общему снижению качества обучения.

Тем временем Минобразования продолжает гнуть свою линию, заставляя институты самим зарабатывать деньги, и сокращает количество бюджетных мест. В частности, в 2006 году вузы приняли на бесплатной основе 426 тыс. студентов - на 9% меньше, чем в предыдущем году.