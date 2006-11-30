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Индекс у вершин

№ 30(30) от 30.11.2006 [«Аргументы Недели », Елена ШИРКЕЕВА для «Аргументов неделi» ]

Сохраняется спрос в энергетике и телекоммуникационной отрасли. Хороший рост демонстрируют акции «Газпрома», прибавившие во вторник 2,3%. Также есть интерес к «Норильскому никелю», компании «Полюс золото». Котировки остальных бумаг изменились незначительно.

Борьба внешних факторов по-прежнему определяет узкий коридор движения индекса, отмечает аналитик Банка Москвы Владимир Веденеев. С одной стороны, резкое падение доллара вызвало снижение американских и европейских фондовых индексов. Это «тянет» наши акции вниз. С другой стороны, снижение американской валюты стало причиной роста на сырьевых рынках, говорит аналитик «Ак Барс Финанс» Александр Парамонов. Цены на цветные металлы показывают исторические максимумы, что толкает российский рынок вверх. Так что в течение недели направление движения котировок будет меняться.

Еще один фактор - дефицит рублей из-за налоговых выплат в конце месяца. К вечеру вторника денег у игроков практически не было, говорит аналитик «Атон Лайн» Андрей Верников. Но инвесторы надеются, что новогоднее ралли все-таки будет, и поэтому продаж практически нет. «Психологически рынок созрел для рывка к историческому максимуму в 1795 пунктов, - говорит начальник отдела трейдинга «Проспекта» Александр Лобанов. - Однако, возможно, перед этим потребуется некоторая коррекция». Утром в среду индекс РТС сделал еще шаг (+0,9%) на пути к заветному рубежу.

 

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