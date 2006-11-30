На пороге крупных строек

Самый крупный из них - проект развития Нижнего Приангарья в Красноярском крае. Он предполагает достройку Богучанской гидроэлектростанции, начатой в советское время, и сооружение рядом алюминиевого завода. Все вместе потянет на 214 млрд. рублей. Но государство выделит из Инвестфонда 34 млрд. рублей. А остальное вложат РАО «ЕЭС России» и компания Олега Дерипаски «Русский алюминий». Инвестфонд так и задумывался - чтобы государство давало только часть денег, а недостающие средства вкладывал част­ник.

Не менее масштабный проект затевается в Читинской области, где построят железную дорогу к месторождениям драгоценных и промышленных металлов. Как-никак, в Чите находится 31% российских запасов циркония, 21% запасов меди, 13% серебра. Стоимость железнодорожной ветки оценивается в 59 млрд. рублей. Из них 41 млрд. руб. будет выделен из Инвест­фонда, а 18 млрд. руб. внесет «Норильский никель», который собственно и станет добывать полезные ископаемые. Несмотря на то что вклад компании в саму дорогу не столь уж велик, она наверстает упущенное на обустройстве месторождений. Строительство карьеров, рудников и четырех горно-обогатительных комбинатов «Норильский никель» возьмет на себя, потратив еще 82 млрд. рублей.

Большая часть предложений, одобренных правительством для финансирования, надо сказать, относится к дорожному строительству. Шесть из девяти проектов - это дороги. Серьезной реконструкции подвергнется трасса Москва - Петербург. За 55 млрд. рублей близ столицы будет по­строен скоростной участок длиной 43 километра. Проезд по нему для водителя легкового автомобиля обойдется в 1,5 рубля за километр. Новая трасса позволит быстро добраться до международного аэропорта Шереметьево. Как заявил министр экономического развития Герман Греф, «за 65 рублей будем за 20 минут проезжать 43 километра со скоростью 150 км в час. А сегодня на это и полутора часов не хватит». Также положат «кусок» нового полотна и с другой стороны трассы - от Петербурга. «Западный скоростной диаметр» длиной 46 км обойдется в 82 млрд. рублей.

Обе дороги будут запущены в эксплуатацию в 2010 году. Уже сейчас несколько частных компаний борются за право участвовать в строительстве и управлении дорогой. По расчетам специалистов, деньги окупятся через 6-8 лет. А частник сможет владеть дорогой на правах концессии в течение 30 лет.

Помимо этих проектов в Москве и Петербурге будут осуществляться еще две дорожные стройки. Прокладка тоннеля под Невой (26 млрд. руб.) позволит повысить пропускную способность реки для судов на 30%. Кроме того, Петербург решит свою старую проблему сообщения между центром города и окраинами. Кто был в Северной столице, тот знает, что если не успеть домой до развода мостов, то придется коротать ночь, гуляя по городу и дожидаясь утра, когда сведут мосты. А в Москве тем временем проложат новый выезд с кольцевой автодороги на Минское шоссе. До 33-го километра «Минки» в объезд Одинцово можно будет домчаться за 15 минут. Время езды до Мин­ска станет на 1,5-2 часа короче.

Денежные вливания получит и транспортная сеть южной части России. Например, станет удобнее добираться до Черноморского побережья. По скоростной платной автодороге от Краснодара через Абинск до Кабардинки маршрут станет на 57 километров короче. 147 километров дороги, 7 тоннелей и 76 мостов обойдутся в 117,5 млрд. рублей. Кроме того, платные участки появятся на протяжении трассы М-4 «Дон». По всей видимости, в обход крупных городов, таких как Воронеж, Ростов-на-Дону. Потратят на это 20 млрд. рублей.

Один из наиболее перспективных для России проектов - строительство нефтехимического комплекса в Нижнекамске (Татария) стоимостью 130 млрд. рублей. Ведь несмотря на нехватку качественного бензина, за последние 15 лет в стране не было создано ни одного крупного НПЗ. За счет государства планируется подвести инфраструктуру: железнодорожную ветку, нефтепровод и продуктопровод. А нефтяная компания «Татнефть» построит три завода: один - по первичной переработке нефти, второй - по глубокой, и третий - нефтехимическое производство. Благодаря этому комплексу Россия начнет поставлять за рубеж «черное золото» лучшего качест­ва. По словам Германа Грефа, 7 млн. тонн высокосернистой нефти с татарских месторождений не попадут в общероссий­скую экспортную трубу.

Как подсчитало Минэкономразвития, благодаря этим проектам экономика получит за три года 804 млрд. рублей, а население - 138 тысяч новых рабочих мест. Учитывая, что в проектах будут задейст­вованы частные деньги, эффективность вложений должна оказаться высокой. По сложившейся сейчас пропорции выходит, что каждый рубль, потраченный из бюджета, привлечет больше 2 рублей от частника. Собственно цель Инвестиционного фонда и состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для частных инвестиций в экономику. Впрочем, и казна в проигрыше не окажется - за 10 лет в федеральный бюджет поступит в виде налогов 363 млрд. рублей. Это в два раза меньше тех денег (180 млрд.

рублей), которые будут отпущены из Инвестфонда на реализацию девяти проектов.

Большие проекты

Благодаря 9 проектам, которые будут профинансированы из Инвестфонда, экономика получит за три года 804 млрд. рублей, а население - 138 тысяч новых рабочих мест.

Аргументы экспертов

Владимир Сальников, руководитель лаборатории реального сектора экономики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования:

- Эти проекты дадут ощутимый толчок экономике. Ведь объем инвестиций составит около 7% от того, что ежегодно вкладывается всеми предприятиями в основной капитал.

С помощью Инвестфонда расширяются «узкие места экономики», ограничивающие экономический рост. Проекты направлены в основном на создание инфраструктуры. Сам бизнес вряд ли будет прокладывать железные и автодороги, тянуть линии электропередачи и другие коммуникации. Но если инфраструктуру создать, то в тех местах он построит новые заводы и предприятия. При этом задействуется масса смежных отраслей. Создается мультипликативный эффект, который увеличивает объем инвестиций еще вдвое.

Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики:

- Конечно, запуск инвестиционных проектов окажет позитивное влияние на экономику. Тем более что объем инвестиций довольно велик. Однако возникает вопрос альтернативных издержек. А нет ли других, более выгодных для страны направлений, которые надо поддержать?

Гораздо нужнее инвестиции в сфере здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения. Более образованные люди будут более эффективными и производительными работниками. Возросшая продолжительность жизни позволит опытным и высококвалифицированным сотрудникам дольше оставаться на предприятиях. Кроме того, благодаря поддержке социальных направлений «покупается» доверие населения к власти. Люди начинают больше тратить, увеличивая спрос.

Я очень люблю Петербург, но если в России появится пара платных дорог, то вряд ли транспортная система станет в целом лучше. А строительство

Богучанской ГЭС в Сибири -

вообще необдуманный

шаг. Мы возвращаемся к совет­

скому типу строек, которые ведутся в пустынных районах вдали от инфраструктуры и мест массового проживания россия.