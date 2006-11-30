Греф дарит небо европейцам

Россия «решила не снижать постепенно сборы за транссибирские перелеты до 2013 года, так как в этих платежах есть коммерческая составляющая, которую государство не может регулировать». Вместе с тем, добавил он, в этих платежах есть и вторая составляющая, которая регулируется государством, - это так называемая плата за посадку в Москве при перелете через Россию. «На самом деле посадки в Москве нет, но авиакомпании платят этот сбор, чтобы пролетать через территорию России», - отметил Левитин.

Россия заявила, что «сможет убрать этот сбор в 2010 году», все остальные платежи не будут меняться до 2013 года, подчеркнул Левитин. По его оценке, решение об отмене сбора «за посадку в Москве приведет к тому, что Россия потеряет 10-15% от общей суммы платежей». Вместе с тем, по словам Левитина, Россия предложила, чтобы «за счет этой ее уступки ей были предоставлены дополнительные частоты полетов из РФ в Европу для всех отечественных авиакомпаний».

Ранее Аэрофлот называл такие планы ЕС «ползучей оккупацией российского неба», в то же время Греф соглашался рассматривать данные предложения. 9 сентября 2006 года Игорь Левитин по итогам заседания Совета министров транспорта РФ - ЕС твердо заявил, что «Россия не пойдет на постепенное снижение платежей за пролеты по транссибирским маршрутам: об этом первоначально не шло речи, и сейчас мы не принимаем эту позицию». Министр также пояснял, что сейчас транссибирским транзитом пользуются лишь европейские и несколько азиатских авиакомпаний, а «американские авиакомпании ждут 2014 года, чтобы прийти на эти маршруты». Дело в том, что весной прошлого года комиссары Евросоюза подготовили проект совместного заявления РФ - ЕС, в котором прямо говорилось о снижении платы за перелет над территорией РФ в 2005-2013 годах на 30% ежегодно с тем, чтобы к концу 2013 года они стали бесплатными.

Эксперты усматривали в том настойчивое желание немецкой «Люфтганзы» взять под свой контроль не только западноевропейские, но и евразий­ские авиа­перевозки. Герман Греф также делал чрезвычайно мягкие заявления о том, что «в прин­ципе мы наметили дальнейшие шаги по решению этого вопроса и обсудили основные подходы». После всего этого многие аналитики и ждали очередной «сдачи позиций России» (ведь плата за перелеты, взимаемая с иностранцев, составляет более 300 млн. долларов в год).