Откуда ударит налоговая молния

Правительство почти не скрывает – как только пройдут выборы, придётся повышать налоги. Потому что денежных обещаний в связи с приближающимся так называемым волеизъявлением раздали без счёта. Вернее – не считая денег в казне. Откуда ждать удара? Один вариант страшнее другого.

Первым делом по поводу новых налогов вспыхнула перепалка давних противников – Минфина и Минэконома. Основная обязанность первого ведомства – содержать в порядке казну, второго – саму экономику. Цели во многом взаимоисключающие, отсюда и разница позиций. Неудивительно, что самую жуткую страшилку насчёт налоговых планов правительства озвучили в Минфине. Речь – о возможном увеличении НДС (налога на добавленную стоимость). «Цена дополнительных расходов бюджета – 3% ВВП. Значит, НДС придётся повысить на 6–8%», – сообщил высокопоставленный сотрудник финансового ведомства.

Чем это грозит? Всё станет заметно дороже! НДС, который в прошлом году принёс в бюджет 2,5 трлн. руб., – всепроникающий налог, заложенный в стоимость любых товаров и услуг. В РФ он добавляет к цене 18%, если увеличить его ещё на 8% – он будет самым высоким в мире. Пока рекорд принадлежит Швеции, Норвегии и Дании – 25%. Для сравнения: в Китае НДС – 17%, в Южной Корее – 10%, в Швейцарии – 8%. В США и Японии этого налога нет вообще.

Противников НДС как такового, тем более его повышения – бессчётное множество. Самый влиятельный среди них – Э. Набиуллина. «Прирост экономики на 1% даёт бюджету примерно столько же, сколько рост НДС на 1% или удорожание нефти на два доллара. Влиять на нефтяные цены правительство не может, поэтому остаётся либо повышать налоги, либо обеспечивать рост экономики», – объясняет свою позицию глава Минэкономразвития.

С этим мнением трудно спорить. Но «партия повышения налогов» держит в рукаве другой вариант. НДС не трогать, зато ввести налог с продаж (НСП). Такая мысль давно витает в коридорах того же Минэконома. Зато против неё стеной стоит Минфин. Ещё бы – НСП действовал в РФ с 1998 по 2004 годы. Это те самые дополнительные 5% к цене любого товара, которые добавляли в чеке. Налог отменили после упорной борьбы с ним бывшего министра финансов А. Кудрина. Кстати, тогда же он заодно продавил снижение НДС с 20 до 18%.

Если ни с повышением НДС, ни с реинкарнацией НСП не выгорит – есть третий вариант. Он будет заметнее всего, поскольку всё работающее население лишится части зарплат. Именно это произойдёт в случае повышения подоходного налога. Сейчас его ставка 13%, причём в отличие от большинства стран шкала обложения плоская – то есть не зависит от размера зарплаты. Это вызывает изумление, особенно у левых политиков. По их подсчётам, увеличение налогов на доходы богатых пополнит госбюджет на 1,2 трлн. рублей. Правда, сторонники плоской шкалы, обычно обращают внимание на другую несправедливость. В Китае недавно прошла налоговая реформа. Там сделали так, что население с доходом ниже 3 тыс. юаней (15 тыс. руб.) в месяц – вообще не платит подоходный налог. Для зарплат менее 10 тыс. юаней (50 тыс. руб.) в месяц – налог составит 5%. Всего существует девять ставок. Максимальная, в 45%, действует только для очень богатых, зарабатывающих в месяц более 100 тыс. юаней (500 тыс. руб.). Похожие системы работают во многих странах. Например, по японским налоговым законам зарплата на уровне 70 тыс. йен (31 тыс. руб.) облагается налогом в 5%. Во Франции – с дохода менее 1 тыс. евро (43 тыс. руб.) возьмут 5,5%, в Бразилии – 7,5%. В Финляндии налог с такой зарплаты не взяли бы вообще.

Иными словами, наш – якобы самый низкий в мире – налог на доходы, на деле – очень высокий. По крайней мере – для большей части населения, которая зарабатывает не так много. По сути, он нацелен на защиту доходов богатых. Тут – действительно есть над чем поработать. Вместо того чтобы придумывать, как бы ловчее выудить дополнительные налоги у бедных, правительство могло бы внимательнее присмотреться к кошелькам миллиардеров. Тем более в кризис их число в РФ выросло как нигде в мире. Не потому ли, что РФ для таких людей – почти налоговый рай?