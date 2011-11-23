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Зерновая война Севера и Юга

№ 46(287) от 24.11.2011 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Зерновая война Севера и Юга

Правительство не заметило – как оказалось меж двух зерновых огней. В нынешнем году урожай будет не рекордный, но очень хороший – 90–92 млн. тонн. Для сравнения: лучшее достижение последних 17 лет – 108 млн. т, собранные в 2008 году. По прогнозам, внутрироссийское потребление зерна составит 72 млн. тонн. Значит, появятся 20 млн. т излишков, которые можно продать за рубеж. Пускай на мировом рынке «второе золото» подешевело – с прошлогодних 350 до 250 долл. за тонну. Даже при таком раскладе на экспорте можно заработать примерно 5 млрд. долларов. Но тут – и хочется, и колется.

Пшеничное сражение

С одной стороны, государство никогда не забывало про грандиозный план по превращению РФ в ведущую зерновую державу. Ещё до кризиса правительство утвердило госпрограмму, по которой к 2020 г. экспорт российского «второго золота» должен вырасти в два раза – до 40 млн. тонн. Речь идёт ни много ни мало о короне крупнейшего в мире экспортёра пшеницы.

Впрочем, заполучить эту регалию можно и быстрее. К чему тянуть 10 лет, если, по прогнозам, благодаря хорошему урожаю – РФ уже в нынешнем сезоне выйдет на второе место в мире! Нам и сейчас принадлежит значительная часть мировых поставок зерна, которые в разные годы колеблются от 120 до 140 млн. тонн. Российские поставки превысят пшеничный экспорт всех государств ЕС, вместе взятых! Это – больше, чем продаёт за рубеж любая из стран ведущей западной зерновой тройки, кроме США (35–40 млн. т пшеницы в год). Зато мы обогнали Австралию или Канаду с показателями 15–18 млн. т в год.

С другой стороны, у радужных пшеничных перспектив есть жёсткий ограничитель. Чиновники опасаются, как бы не разогнать экспорт до такой степени, что почти весь хлеб убежит за рубеж. Чтобы подстраховаться, ставят рогатки. В нынешнем году определили потолок в 24 млн. тонн. Если зарубежные продажи перейдут красную черту – сработают заградительные пошлины.

Для тех, кто в теме, страхи остаться без зерна даже при рекордных урожаях – не выглядят дикими. Дело в том, что на российском пшеничном рынке давно идёт война Севера и Юга. Суть такова: производство пшеницы в РФ постепенно сконцентрировалось на Юге страны. Причём доля южан постоянно растёт. 10 лет назад на Краснодарский и Ставропольский края приходилось 29% общероссийского урожая, в 2011 г. – 39%. Ещё немного – они будут выращивать столько же пшеницы, сколько все остальные регионы, вместе взятые.

Только на волне экспортного подъёма последних лет весь этот бурный рост южных урожаев устремился не внутрь страны, а за границу. «Для Юга России экспорт пшеницы стал более привлекательным, чем поставки на внутренний рынок. Там сформировался ярко выраженный экспортно-ориентированный анклав. В известной мере, Юг повернулся спиной к центру и развернулся лицом к зарубежным рынкам», – рассказывает директор аналитического агентства «Совэкон» Андрей Сизов.

Благо, под боком – порты, через которые идёт практически 100% зернового экспорта РФ. Это – глубоководные зерновые терминалы Чёрного моря, прежде всего Новороссийский порт. В целом они переваливают за рубеж по 13 млн. т зерна в год. Также – азовские порты. Хоть и мелководные, но с общей пропускной способностью 6 млн. т зерна. Вот пример: хотя крупнейшие мировые покупатели зерна – страны Юго-Восточной Азии, а естественный путь российских товаров туда лежит через Дальний Восток, все порты Приморья в прошлом году перевалили только 49 тыс. т пшеницы. Даже алтайский урожай едет за рубеж не через Находку, а через Чёрное море. В Балтийских портах об экспорте зерна не слышали вообще.

Вот почему, хотя крупнейшие мировые покупатели пшеницы – Япония, Индонезия и страны Индостана, – мы продаём хлеб в основном в Турцию, Пакистан, Иорданию, Ирак и Египет. Кстати, почти все крупные покупатели – государственные организации. Например, министерство промышленности и торговли Иордании или египетская госкомпания ГАСК.

Черноморский полюс зернового притяжения определяет всё. К тому же недавно Саудовская Аравия сделала неоценимый подарок мировым экспортёрам зерна, полностью свернув собственную масштабную программу выращивания пшеницы (с которой эта страна носилась с 1970-х гг.). Заодно саудовцы объявили огромный тендер на закупки зерна – российских поставщиков звали, но они отказались от участия.

Назад – в 1982-й

Огромная проблема – не столько наметившийся пшеничный перекос в сельском хозяйстве РФ,  сколько сама государственная программа развития сельского хозяйства до 2020 года. Если пристально изучить этот документ, обнаружится интересная особенность.

Собственно, какова основная цель, ради которой правительство развивает и поддерживает сельхозпроизводителей? Думаете, надеются улучшить питание населения? Как бы не так. «В госпрограмме развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг. питание народа определено как  промежуточный результат – более чем скромный. Если сопоставить цифры, цели по питанию на 2020 г. реально означают – догнать Польшу уровня 2008 года. И не достигнуть даже той задачи, что была поставлена 30 лет назад в знаменитой советской «Продовольственной программе» 1982 года!» – говорит  профессор кафедры «Управления проектами» Высшей школы экономики В. Коссов.

Простой пример: согласно нынешнему Госплану, потребление молока и молочных продуктов в 2020 г. должно достигнуть 258 кг на душу населения в год. Аналогичная цифра в Польше образца 2008 г. – 282 килограмма. Показатель советской программы, которого, кстати, удалось достигнуть ещё в 1989 г. – 396 килограммов. Дальше можно не продолжать, и так ясно: сельскохозяйственный приоритет государства вовсе не люди. С такой позицией становится яснее, откуда все аномалии, в частности – зерновая.

Сокровища под ногами

Разумеется, не важно, кто покупатели. Да и в росте зарубежных продаж зерна в принципе нет ничего, кроме повода для гордости. Другое дело – какой ценой РФ наращивает экспорт пшеницы. Как объясняют эксперты, на этой дороге присутствует несколько подводных камней, о которые может сильно споткнуться развитие всего отечественного сельского хозяйства.

Во-первых, зерно бывает очень разных сортов. Далеко не все годятся на хлеб, большая часть урожая идёт на фураж. Собственно на продовольственные нужды России требуется не более 14 млн. т пшеницы в год. Ещё 6–7 млн. т зерна уходит на семена. Остальное – кормовая база животноводства.

Теперь – цифры. Для начала, немного о структуре нашего зернового экспорта. Как ни печально, нельзя сказать, что турки, иракцы и египтяне вовсю питаются хлебом, выпеченным из российского зерна. Потому что в основном РФ отправляет за рубеж зерно третьего, четвёртого и пятого (откровенно кормового) классов. Ещё – небольшое количество фуражного ячменя. Основной поток – более 50% приходится на мягкую пшеницу 4-го класса (озимая краснозёрная). Её нельзя использовать для выпечки хлеба, не улучшая более качественными сортами. Иными словами, по сути, по большей части мы поставляем за рубеж не хлеб, а корма.

Теперь – другие данные. С 1992 по 2003 г. экспорт зерна был минимальным, на уровне 1–2,5 млн. т в год. В те же годы производство молока в РФ достигало 40–55 млн. т в год, мяса – до 10 млн. тонн. В 2003 г. произошёл качественный скачок по части зерновых поставок за рубеж. Продажи пшеницы разом превысили 15 млн. т, дальше – больше.

Одновременно производство молока в 2003 г. упало до 30 млн. т в год. И в последующие годы – выше не поднималось. Правда, выпуск мяса, в 2003 г. рухнувший до 5 млн. т, к 2011 г. постепенно подрос до 7,5 миллиона. Но в основном – за счёт курятины, а это особая тема. Значит, в 2003 г. баланс экосистемы аграрного производства покачнулся. Выпуск одних видов продукции принесли в жертву росту производства других. Тех, что легче экспортировать. Между прочим, тонна молока на мировом рынке – вдвое дороже тонны лучшей пшеницы. Мясо в среднем стоит в 10 раз больше. 

Во-вторых, зерновой бум неожиданно осложнил земельный вопрос. Точнее – высветил его новую грань. Для справки: у РФ – 40% мировых чернозёмов. Неоценимое богатство, лежащее буквально под ногами. В целом у нас – 220 млн. га сельскохозяйственных угодий. Но вот что интересно. В 1996 г. общая площадь сева превышала 100 млн. гектар. В 2002 г. – показатель опустился до 85 млн. га, к 2005 г. снизился до 75 млн. га. Да так и остался на этой отметке по сей день. Площадь под зерновыми за то же время сократилась с 55 до 45 млн. гектар. Стабильна только пшеница, занимающая от 25 до 30 млн. га в год. «Но и тут война идёт только за самые сладкие  – южные наделы. В этих регионах давно не осталось ни одного свободного клочка земли. В то же время в регионах Центральной России и в Сибири миллионы гектаров полей приходят в запустение», – рассказывает  главный научный сотрудник Института почвоведения МГУ
Н. Каленин.

Между прочим, сельхозпроизводители в России почти не платят за землю. Кроме того, общий объём господдержки села в РФ сравнялся с европейским уровнем. Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в России дотируется 22% валовой стоимости продукции сельского хозяйства. Это вдвое выше показателя Китая, втрое – США, в 15–20 раз – Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, в ходе финальных переговоров о вступлении в ВТО выяснилось: реальный запланированный уровень поддержки аграрного комплекса в РФ на 2012 г.  – 9 млрд. долл. (более 270 млрд. рублей)! И всё равно, хотя урожайность зерновых растёт, а денежные дожди из госбюджета регулярно орошают производителей, в целом отрасль развивается фрагментарно, а земли продолжают выпадать из оборота.

Что в итоге? Безусловно, даже нынешнее второе место по мировому экспорту зерна – большой престиж и в целом немалое благо. Но важно, чтобы сельское хозяйство развивалось комплексно, без перекосов. А не только как ещё один крупный источник валюты, по типу углеводородов. Иначе тот товар, который проще и быстрее всего можно продать за рубеж быстро станет главным богом на аграрном алтаре. Но тогда в угоду этому божеству принесут в жертву другие не менее важные направления.

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