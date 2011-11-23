Европейский кризис переходит уже и на Германию

Мои опасения насчёт европейского долгового рынка, связанные с не очень радужными перспективами уже и для бумаг немецкого правительства, начали подтверждаться. Удивляет лишь то, что этот процесс начинается так быстро.

Еще накануне, следя за ходом торгов на европейском рынке, наблюдались довольно большие объёмы продаж в секторе долгов Германии. Что было не вполне характерно в условиях вчерашнего обвала на бумаги остальных стран региона. В бюллетене по итогам торгов в секции европейского долгового рынка значилось, что в числе крупных продавцов облигаций Германии числились азиатские фонды и банки, которые исполняют заказы от своих клиентов из государственных структур. Таким образом, впервые с момента начала острой фазы европейского долгового кризиса азиатские инвесторы стали чистыми продавцами бумаг правительства Германии. Это подразумевает, что в еврозоне больше нет финансовых активов, которые можно назвать защитными.

Похоже, что поводом, который спровоцировал инвесторов из Азии начать продажи своих немецких портфелей, стала полная неразбериха среди властных структур Евросоюза. Как и очевидные признаки разногласий в ЕЦБ, где идут ожесточённые дискуссии по поводу участия регулятора в решении проблем долгового рынка.

Кроме того, люди вспомнили, что нужно сравнивать устойчивость той или иной европейской экономики на соотношения государственного долга к ВВП. Оказалось, что у Германии этот показатель составит около 83%. Это даже больше, чем у некоторых других стран еврозоны. Остаётся предположить, что немецкая финансовая система имеет такие же изъяны, как и другие европейские страны, которые мы называем проблемными. Нетрудно догадаться, почему за последние дни столь активно росли в цене страховые риски на долги Германии. А разрыв в ставке доходности по долговым бумагам немецкого правительства по отношению к бумагам Швеции впервые в истории стал увеличиваться. Теперь средняя доходность шведских бумаг стала ниже, чем по бумагам Германии.

Ситуация на европейском долговом рынке становится настолько опасной, что не вполне понятно, каким образом будет найдено решение этих проблем. Особенно – принимая во внимание риски тотального бегства капитала со всех сегментов долгового рынка еврозоны, теперь включая и Германию.

Иными словами, сейчас только вмешательство ЕЦБ может остановить разрастание кризиса доверия. Но для этого надо решаться на более агрессивные действия, хотя бы объявить о снятии лимитов по выкупу облигаций на европейском рынке.