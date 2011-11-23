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Пираньи в молочных реках

№ 46(287) от 24.11.2011 [«Аргументы Недели », Иван КОВАЛЁВ ]

Пираньи в молочных реках

Минсельхоз продолжает плодить бессмысленные бюрократические организации. Очередная контора называется Агропромышленная ассоциация Таможенного союза. В неё объединят большую часть отраслевиков – от зерновиков до птицеводов. Но первую скрипку станет играть Национальный союз производителей молока.

 

 

Выгодный партнёр

 

Казалось бы, зачем нужны новые союзы, если аграрии давно объединились в собственные отраслевые ассоциации? Ответ прост. Организация под крылом министерства – хороший способ стричь взносы с бизнеса. Бюджет Агропромышленной ассоциации пока неизвестен, но обычно кассы подобных союзов пополняются минимум на десятки миллионов рублей в год.

Эксперты называют и вторую причину. В кулуарах поговаривают, что организация станет запасным плацдармом для министра сельского хозяйства Елены Скрынник. Если после президентских выборов у «урожайной леди» не сложится карьера в правительстве, ей найдётся тёплое место во главе Агропромышленной ассоциации.

Кто через полгода станет министром сельского хозяйства – бог весть. Зато точно известно: на первых порах новое объединение возглавит председатель правления Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Андрей Даниленко. Он небезызвестная фигура в аграрных кругах. Более того, вряд ли в российском животноводстве найдётся другой бизнесмен, вокруг которого витает столько легенд и мифов.

Даниленко любит рассказывать о своей удивительной судьбе. Он – потомок русских эмигрантов, вернувшийся в Россию. Предприниматель, который, по собственному признанию, начал бизнес с 10 тыс. долл. в кармане – и добился небывалых успехов.

Как бедным гастарбайтерам удаются блистательные карьеры? Тут начинается самое интересное. Если верить признаниям Даниленко, ему сразу же удалось завести в России множество богатых партнёров. «Инвесторы во всех моих проектах присутствовали. Я не имел собственных финансов», – гордо рассказывал предприниматель в 2007 г. «Российской газете».

Проще говоря, деньги вкладывали другие, а купоны стриг Даниленко – тогда всего лишь владелец малоизвестной компании с патриотичным названием «Русские фермы». Кто в России готов на подобное расточительство? Как выяснилось, прежде всего региональные власти.

Взять, к примеру, бизнес Даниленко в Белгородской области. С 2005 г. предприниматель заправлял там двумя компаниями – ОАО «Белгородские молочные фермы» и ОАО «Белгородские молочные фермы 2». Первая принадлежала областным властям на 99%, вторая – на 60%. Сообща фирмы владели около 10 тыс. дойного стада.

Несколько лет местные чиновники не могли нарадоваться успехам Даниленко. В 2007 г. губернатор даже продемонстрировал «успешного предпринимателя» президенту Владимиру Путину. Глава страны накормил из соски двухмесячного племенного телёнка, и в целом остался доволен увиденным.

В 2008 г. наконец грянул гром. Как только начался кризис, выяснилось, что дела у белгородских фирм идут из рук вон плохо. Они накопили 1 млрд. руб. долгов – что составляло 80% их стоимости. Региональным властям пришлось срочно выкупать у Даниленко его доли. Причём областная администрация сделала это с немыслимой щедростью. Она не только взяла на себя долги компаний, но и заплатила предпринимателю за бросовые акции деньгами и поголовьем.

Проблема в том, что неудача русского американца уже никого не насторожила. После встречи с президентом Даниленко примелькался в газетах, побывал на телевидении – и пошёл в гору. Предприимчивый владелец «Русских ферм» взял в аренду 10 предприятий «Русской молочной компании» в Пензенской области, основал Национальный союз производителей молока, заимел деловые контакты с крупнейшими отраслевыми производителями…

 

Беспомощные

корпорации

 

Но главное – рубахе-парню из Америки удалось очаровать чиновников из Минсельхоза. В 2010 г. Даниленко сделали председателем Общественного совета при министерстве. Может, это принесло молочной отрасли немалую пользу? Ничего подобного.

Во-первых, не без помощи лоббистов уровня Даниленко, в последние годы львиная доля госсубсидий доставалась крупным агрохолдингам. При этом, как неоднократно писали «АН», общее производство молока в стране сокращалось.

Во-вторых, Даниленко выбрал весьма странный способ защищать отечественного производителя. С одной стороны, летом «Союзмолоко» развило в области протекционизма небывалую активность. Сначала организация возмутилась тем, что Белоруссия продаёт молочную продукцию в Россию слишком дёшево. Потом обрушилась с критикой на украинских аграриев – дескать, в их стране закупают слишком много пальмового масла. Есть опасность, что его подмешивают в молоко.

С другой стороны, стоило в августе эстонскому концерну «Tere» присоединиться к «Союзмолоку» – Даниленко немедленно заявил в интервью местному радио, что российские переработчики выкупят любое количество молока, которое поставит Прибалтика. Хороша защита производителя: в разгар борьбы с украинскими и белорусскими конкурентами Даниленко открыл двери их собратьям из Евросоюза!

Ещё одна история – весенние изменения в систему субсидий молочной отрасли, которые разработал «Союзмолоко». В частности, организация предлагает осенью и зимой дотировать всех производителей товарного молока высокого качества.

Нововведения могут обойдись казне в 6 млрд. руб. в год. При этом деньги достанутся не только отечественным аграриям, но и двум транснациональным корпорациям. Французская «Данон» получит право на субсидии, потому что в 2010 г. приобрела контрольный пакет в российском холдинге «Юнимилк». А американская «Пепси Ко» – поскольку в 2011 г. купила отечественную группу «Вимм-Биль-Данн».

Кстати, возможно, именно транснациональные корпорации станут главными заправилами новой Агропромышленной ассоциации. Дело в том, что в члены организации хотят принимать только компании с большим оборотом. То есть в первых рядах в него вступят те самые контролируемые иностранным бизнесом «Юнимилк» и «Вимм-Биль-Данн».

Напрашивается вопрос: на чьей стороне играет русский американец Даниленко? На прошедшем в сентябре десятом Международном инвестиционном форуме в Сочи предприниматель гордо сообщил Владимиру Путину, что принял российское гражданство. Но американский паспорт-то он при этом сдал?

Наконец, третья странность. В этом году «Союзмолоко» вдруг озаботился качеством российского молока. Ассоциация настаивает, чтобы аграрии создавали саморегулируемые организации, призванные следить за соответствием их продукции ГОСТам и санитарным нормам.

Слова красивые. Только на деле бизнесмены, по своей воле повышающие качество товара, – такая же несбыточная мечта, как молочные реки с кисельными берегами. Чем качественнее продукт, тем выше его себестоимость. А значит, меньше маржа. Зачем тогда деловым пчёлам во главе с Даниленко выступать против мёда? Разве что с одной целью – ослабить государственный контроль над отраслью.

В общем, деятельность русского американца на посту главного радетеля за отечественное молоко вызывает массу вопросов. А если к тому же Даниленко сохранит нынешние темпы карьерного роста, возникает лёгкое опасение: не повторит ли судьбу разорившихся белгородских молочников весь российский агропром?

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