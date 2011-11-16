Собака на сене

Акценты рынка полностью смещены в сторону европейской истории, которая становится всё более интригующей.

Это настоящая «битва за Италию», когда ЕЦБ провёл самые масштабные интервенции за всю свою историю, скупив итальянских бумаг на несколько миллиардов евро. Она, в свою очередь, спровоцировала слухи о готовности европейского регулятора выделить неограниченные ресурсы на поддержку долгового рынка периферии. Однако все надежды на подобный сценарий были развеяны немецкой стороной. Чиновник из ЦБ Германии категорически опроверг подобную возможность вмешательства европейского Центробанка, так как безлимитная скупка долговых бумаг стран еврозоны якобы противоречит законам Германии и самого валютного союза.

Иными словами, немцы снова отказались от активных действий по спасению своих партнёров из Италии и других стран за счёт денежных ресурсов ЕЦБ. Учитывая, что мнение немецкой стороны всегда было решающим, подобный отказ от вмешательства был интерпретирован как намёк на готовность правительства Германии отказаться от защиты евро и самого валютного союза.

Эти настроения усилились после того, как на съезде Союза Христианских Демократов в Лейпциге была принята резолюция о том, чтобы изменить европейские законы. Так, чтобы у любой страны еврозоны была возможность добровольно покинуть это объединение. Учитывая, что в этой партии состоит сама г-жа Меркель, инвесторы стали трактовать принятие подобной резолюции как факт резкого ослабления позиций немецкого канцлера в своей партии. Что может подразумевать даже выход самой Германии из валютной зоны.

По крайне мере, сразу же после заявлений немецких политиков рынки стали отыгрывать сценарий распада еврозоны. Начались масштабные распродажи долговых бумаг почти всех стран, входящих в валютный союз. Естественно, стала стремительно расти разница в процентной доходности бумаг Германии и всех других членов еврозоны, так как рынки начинают включать в цены вариант перехода стран на свои валюты. Мы увидели рекордный рост доходностей по Норвегии, Голландии, Франции.

В 2009 году разница в доходностях между немецкими и французскими облигациями составляла около 0,2%. Сейчас этот разрыв возрос почти до 2%. Долговой рынок прямым текстом говорит: это общеевропейская проблема. В Европе в буквальном смысле исчезает ликвидность. И в результате под давлением оказывается не только суверенный долговой рынок, но сам факт существования всей финансовой системы Еврозоны.

Поэтому без активных действий со стороны Германии уже не обойтись. Именно немецкие власти могут принять решение задействовать мощь европейского ЦБ, чтобы не допустить полного паралича на рынке. В противном случае нас действительно ждёт распад еврозоны.