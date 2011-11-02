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Долги союзные

№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели », Денис ТЕРЕНТЬЕВ ]

Долги союзные

Россия удивительно легко решает вопросы долгов СССР: прощает обязательства развивающихся  стран перед Союзом, а собственные советские долги выплачивает в полном объёме. Ощущение дежавю вызывают слова о «геополитических интересах страны» и некоем «экономическом выигрыше» из-за отказа от этих денег. Выигрыш сомнителен: российским компаниям так и не удалось занять ведущие позиции в экономике бывших советских сателлитов, а в некоторых историях со списанием долгов виден коррупционный след.

Учитесь прощать

Аудитор Счётной палаты Александр Ножников выступил с заявлением, что 35 млн. долларов из государственного долга Танзании Советскому Союзу фактически похищены. В 90-е гг. об этом уникальном случае писалось в прессе, после чего о нём предпочли забыть на много лет. Доклад Счётной палаты обошёлся без имён. Аудитор отметил незаконные действия руководителей Министерства внешнеэкономических связей РФ, которые предоставили полномочия на использование огромных по тем временам денег компании «Техноэкспорт». Это привело «к бесконтрольному распоряжению активами Российской Федерации», судьба которых неизвестна до сих пор.

Как сообщалось в СМИ, распоряжение о передаче коммерческой фирме прав на использование части госдолга подписал министр по внешнеэкономическим связям Олег Давыдов, позднее занимавший вице-премьерскую должность в правительстве РФ, от лица которого он также вёл переговоры по долгам с Всемирным банком и МВФ. Кстати, долг Танзании перед Россией был полностью списан в 2008 г., когда наша страна поддержала решение «Большой восьмёрки» отпустить старые грехи беднейших государств.

К моменту распада СССР прокоммунистические режимы по всему миру задолжали нам около 150 млрд. долларов. Правда, большинство долгов не номинировалось в свободной валюте, а их пересчёт из рублей в доллары – сложная и спорная тема. Но Россия даже не попыталась эту карту разыграть.

– В постперестроечные годы доход на душу населения в России был меньше, чем в Ливии или Ираке, – говорит аналитик компании «Истоки» Андрей Близнец. – Но формально страна «Большой восьмёрки» прощала долги беднейших стран – 13 и 3 миллиарда долларов соответственно. Появлялась информация, что за это нам дадут доступ к ливийским трубопроводам и концессию на месторождения нефти в Ираке. Ничего подобного не произошло, а после революции в Ливии мы, скорее всего, вовсе потеряем североафриканский рынок.

В западной прессе появлялись статьи о коррумпированности российских дипломатов: якобы за определённый процент они готовы посодействовать реструктуризации долга. А также добиться выплаты российских долгов в полном объёме.

Прощение славянки

После распада Союза оказалось, что Россия должна миллиарды долларов не только Лондонскому и Парижскому клубам кредиторов. Но и всем своим бывшим партнёрам по соцлагерю, в экономику которых СССР вложил астрономические суммы. Например, Болгария на протяжении сорока лет получала тюменскую нефть по цене в два раза ниже рыночной. Через построенные советскими специалистами нефтеналивные порты в Варне и Бургасе болгары реэкспортировали топливо по всему миру. Взамен Болгария поставляла в Союз кетчуп, лечо и сигареты – тоже по мировым ценам.

– Долги Союза перед восточноевропейскими партнёрами образовались, как правило, в конце восьмидесятых годов, когда цены на нефть упали, – говорит экономист Владимир Гурис. – Но СССР продолжал поддерживать союзников, скупая часто не нужную ему продукцию. Например, польский уголь, которого у нас было в избытке. Помимо этого в 1980–1986 годах Союз оказал Польше помощь на 8 миллиардов долларов, но в итоге сам оказался должен ей около миллиарда. Проблема в том, что советская помощь чаще всего являлась безвозмездной.

Аналогично после 1956 г. СССР вложил в экономику Венгрии огромные суммы, но в итоге ещё и доплатил 1,8 млрд. долларов в постсоветский период. А 200-миллионный долг перед Румынией образовался из-за участия румынских специалистов  в строительстве Криворожского горно-обогатительного комбината, который находится на Украине. Но платила долг Россия как правопреемник Союза. Тот факт, что при содействии «советских друзей» в 1948–1973 гг. в Румынии построено не менее сотни металлургических, химических, машиностроительных предприятий, никого не беспокоил.
В 2011 г. Россия погасила последний советский долг – перед Хорватией.

В нынешнем же году страны «Большой восьмёрки» приняли решение ежегодно вдвое увеличивать субсидии беднейшим странам Африки. В 2010 г. эта сумма составляла 48 млрд. долларов, в нынешнем – около 100 миллиардов. Определённую часть этой суммы внесёт и Россия – живыми деньгами и без оглядки на списанные когда-то долги. Словно в советские времена Россия помогает «братским народам Африки» в осуществлении мегапроектов. К примеру, в ходе визита Дмитрия Медведева в Нигерию планируется подписать соглашение об участии «Газпрома» в строительстве газопровода через пустыню Сахара. А ЛУКОЙЛ планирует осуществлять крупные проекты в Сомали, где много лет идёт гражданская война, а власть принадлежит вооружённым бандам.

– Хотя есть примеры и удачной работы «Русского алюминия» в Гвинее и АЛРОСА в Конго. Но выгода России от её «братской помощи» за рубежом всё же очень сомнительна, – говорит историк и правозащитник Сергей Мезенцев. – Как и в союзные времена, мы хотим произвести впечатление сильной богатой страны, вместо того чтобы реально ею стать. Все речи про то, что рейтинг России повысился после полной выплаты внешнего долга, – демагогия. У нас корпоративные долги 400 миллиардов долларов, большая часть которых приходится на госкомпании.

Долги Союза были в пять раз меньше.

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