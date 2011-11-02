Труба на восток

Недавно вице-премьер И. Сечин заявил – Россия как никогда близка к подписанию масштабного договора о поставках газа в Китай. У нефтегазовых аналитиков это вызвало нервный тик. Дело в том, что Газпром 15 лет пытается продать Китаю российское голубое топливо. Каждый раз, когда объявляют – переговоры близки к завершению, они срываются. Почему торг идёт такими темпами, будто российского газа осталось на тысячи лет?

На кону очень крупный контракт, но его судьба – не из простых. Впервые о поставках сибирского газа в Китай всерьёз задумались в 1996 году. Тогда академик РАН А. Канторович по заказу Газпрома разработал оптимальный, по его мнению, вариант маршрута трубы. Вскоре Газпром договорился о поставках газа с китайской госмонополией CNPC. После чего разговоры, едва начавшись, внезапно утихли на восемь лет.

Тема ожила только в 2006 г., на переговорах В. Путина и главы КНР Ху Цзиньтао. Стороны назвали ошеломляющую цифру: поставки сибирского голубого топлива в Китай составят 80 млрд. куб. м в год. Для сравнения: в ЕС газовая монополия продает 158 млрд. кубометров. То есть восточное направление обещало стать вторым дыханием российского топливного экспорта.

Правда, в том же году подсчитали цену вопроса. Оказалось, А. Канторович выбрал короткий, но тернистый путь. По его плану, газовую нитку в Китай предстояло тянуть прямиком с севера РФ на юг. От западносибирских месторождений Ямбурга и Уренгоя, через Сургут, Томск, Новосибирск и Барнаул до территории Алтая. Где расположен узкий отрезок российско-китайской границы, зажатый между Монголией и Казахстаном.

Трубе протяженностью 2,62 тыс. км предстоит пройти в очень сложных климатических условиях, включая зоны с сильной сейсмической активностью. К тому же часть маршрута расположена на территории алтайского заповедника. В результате за всё про всё набежало 13,6 млрд. долларов. Для сравнения: это на треть дороже, чем стоил Северный поток.

С этим планом возникло немало проблем. Первым делом выяснилось, что из Ямбурга и Уренгоя никоим образом не выжать дополнительных 80 млрд. куб. газа в год. Эти месторождения-гиганты, 40 лет снабжавшие голубым топливом Россию и Западную Европу, давно истощены. Поэтому план годовых поставок в КНР пришлось снизить сначала до 60, затем – до 30 млрд. кубометров.

Затем – будущий покупатель газа встал на дыбы. Дело в том, что провести в Китай нитку газовой дружбы можно двумя путями – западным или восточным. Китай, у которого почти вся промышленность и крупнейшие потребители энергии сконцентрированы на востоке страны, предпочитает восточный вариант (через границу КНР с Приморским краем). Газпром – не сторонник этого решения. Потому что тогда голубое топливо придется качать не из Сибири, а с Дальнего Востока. Но там – свои большие планы на сахалинский газ. К тому же его запасы не безграничны.

В результате переговоры впали в ступор. Этому поспособствовала позиция Газпрома по вопросу о финансировании строительства будущей трубы. В 2009 г. компания «Роснефть» получила от КНР кредит на 15 млрд. долл. в счёт будущих поставок российского чёрного топлива до 2030 года. Газовики решили – они ничем не хуже. Поэтому монополия попросила в качестве аванса за будущий 30-летний газовый контракт ни много ни мало – 40 млрд. долларов. В ответ последовало затяжное многолетнее молчание. Которое внезапно прервало недавнее заявление И. Сечина.

Велики ли шансы договориться? Диспозиция такова. Китаю действительно очень нужен газ. По прогнозам, уже через 10 лет потребность КНР в голубом топливе достигнет 400 млн. куб. в год. В то же время собственная добыча не даст и половину этого объема.

Газпрому, в свою очередь, давно надоело, что крупных зарубежных покупателей у него – раз и обчелся. По сути – одна строптивая Европа. К тому же ЕС проявил чёрную неблагодарность. Ладно бы функционеры Европарламента просто заявляли время от времени в политических целях об излишне высокой зависимости от поставок российского газа. Но ЕС действительно снизил эту зависимость! С 40% в 2000 г. до 24% в 2010 году.

И это – в момент, когда газовая монополия протягивала Европе всё новые руки дружбы. Пожалуй, с этим сильно перестаралась. С учётом мощности Северного потока и запланированного Южного пропускная способность газопроводов в ЕС достигнет 318 млрд. куб. в год. То есть – вдвое больше прописанного в контрактах объёма европейских закупок.

Так что в Газпроме спят и видят, как бы разделить экспортный поток на три русла. Одна часть, превратившись на дальневосточных терминалах в сжиженный газ, пойдет танкерами на экспорт в Японию и Корею. Вторая – направится в Китай. Третья – останется в Европе. Но, в случае чего, газ можно будет развернуть в восточном направлении. Сахалинские проекты удались, китайский – под вопросом. Понятно – когда-нибудь дело сдвинется с мёртвой точки. Потому что китайцев рано или поздно дожмёт энергетический вопрос. В свою очередь, нам больше тянуть заграничные газовые трубы некуда.