Роковые коровы

Недавно премьер и президент устроили совместный заезд на комбайнах по кукурузным полям Ставрополья. Намолотив зерна, перешли к предвыборной агитации, удачно разыграв продовольственную карту. Выбравшись из кабины комбайна, премьер-министр с пылу с жару привёл такие горячие цифры: на отечественном рынке уже 70% собственного мяса. Тогда как в 2005-м было 50%.

Всё – благодаря нацпроекту развития АПК, – немедленно отметил президент Д. Медведев (который курировал этот проект в ранге вице-премьера). Есть, за что себя похвалить? Смотря как считать, поскольку на мясных фронтах, где прорыв, где – многолетнее затяжное отступление. «Священная корова», о которой обычно не упоминают в парадных речах, – производство говядины.

Проблема в головах

В РФ сколько заинтересованных лиц, столько различных взглядов на развитие мясного животноводства. Вот какой диагноз дают сторонние эксперты. «Россия – 11-й в мире производитель говядины. Но одновременно – крупнейший мировой покупатель. У этой страны – выдающийся аграрный потенциал. Она могла бы стать ведущим экспортёром, продавая на мировые рынки не менее 1 млн. т говядины в год. Но пока нет никаких признаков восстановления отрасли», – пишут в недавнем отчёте аналитики Продовольственной организации при ООН.

Что не так с нашими коровами? Их почти не осталось. Трудно представить российское село без пасущихся на лугах бурёнок. Прямо как на классических полотнах художников-передвижников. Надо сказать, когда в начале прошлого века Репин и Суриков рисовали сельские пейзажи с натуры, коров на полях Российской империи было в изобилии. Например, в 1916 г. – 24,9 млн. голов. С тех пор многое поменялось. Но никогда – ни в войну, ни при военном коммунизме – численность стада не опускалась ниже 20 миллионов. Например, в 1941 г. было 27,8 млн. коров, после войны, в 1946 г., – осталось 23 миллиона. Постепенно, в 1980-е поголовье нарастили до рекордных 43,4 млн. коров.

Что сейчас? По данным Росстата, в 2011 г. даже с помощью нацпроекта осталось 8,9 млн. бурёнок. То есть почти впятеро меньше, чем в 1990-м году. Получается, на шкуры и колбасу за минувшие 20 лет пошли 34,5 млн. животных. Между прочим – 8% мирового стада! Вроде бы надежда забрезжила в начале 2000-х, когда поголовье почти стабилизировалась. Но последние шесть лет – опять падает.

В прошлом году – не досчитались ещё 2%. Спрашивается – куда резать дальше? Даже в дремучем 1846 г. в 50 губерниях европейской части России насчитывалось 22,7 млн. голов крупного рогатого скота. Включая коров, быков, волов, бычков и телят. Аналогичный показатель 2011 г. – 21 миллион.

Иными словами, по ключевому сельскохозяйственному индикатору мы откатились примерно на полтора века.

Сравнение с другими странами тоже не радует. У Аргентины – 55 млн. коров, у Бразилии – более 100 миллионов. Общее мировое производство говядины – 57 млн. т в год. Почти всё мясо съедают в странах-производителях, на экспорт отправляется только 7 млн. тонн. Треть мировых продаж говядины обеспечивает Бразилия (1,9 млн. тонн). Причём бразильцы сотворили мясо-молочное чудо за семь лет, с 2000 по 2007 г., нарастив экспорт в пять раз. Вторые – США, продающие 837 тыс. т говядины в год. Между прочим, их крупнейший покупатель – Китай, прочно подсевший на американские стейки. Третий экспортёр – Индия, отправляющая в другие страны 700 тыс. т говядины в год.

Стратегический запас мяса

Теперь считайте: собственное производство говядины в РФ – 1,5 млн. т, тогда как потребление – 2,3 млн. тонн. Поэтому каждый год возникает дыра размером 780 тыс. тонн. Значит, РФ закупает девятую часть всей экспортируемой в мире говядины. Для сравнения: все государства Африканского континента вместе взятые обходятся 511 тыс. т импортной говядины в год, всем странам Юго-Восточной Азии хватает 1,26 млн. тонн.

Утешает одно: чем глубже падение, тем больше пространства для разбега и прыжка вверх. Если сбудется предсказание ООН, когда-нибудь мы станем вторым в мире экспортёром говядины после Бразилии. Дело выгодное – РФ достанется огромный кусок рынка объёмом 35 млрд. долл. в год. С учётом возможного экспорта молока – 60 млрд. долларов. К тому же в последние годы говядина дорожает почти так же быстро, как золото. Например, только в 2010 г. цена поднялась на 40%. В сентябре-октябре 2011 г. – подскочила ещё на 15%. Простой пример: если в начале 2000-х оптовая цена импортных говяжьих полутуш колебалась на уровне 30–60 руб. за 1 кг, сейчас – 200–250 рублей.

Но до мирового господства далеко. Пока единственный ощутимый эффект от роста цен – падение спроса на говядину внутри РФ. Розничные продажи мяса, то, что население покупает на рынках и в магазинах, – упали с 763 до 733 тыс. т в год. «В мясном рационе советских граждан доля говядины составляла 45%. Сейчас – 25%. Её место занял самый доступный вид мяса – курятина», – рассказывает президент Мясного союза России М. Мамиконян.

По той же схеме действуют основные потребители мороженого мясного импорта – перерабатывающие комбинаты. В советские времена доля говядины в их производствах превышала 50%, сейчас – 10%. Лучше не знать, чем производители колбас заполняют освободившееся пространство. Резкое подорожание говядины ударило и по карману государства. Дошло до предложения изменить структуру закупок Госрезерва. Стратегический запас продовольствия в значительной части комплектуется говяжьими полутушами глубокой заморозки. Теперь их хотят заменить дешевыми куриными консервами.

Логичный вопрос: почему с другими видами мяса всё давно наладилось, производство растёт на 10–15% в год? По расчётам, через два-три года РФ полностью обеспечит себя мясом птицы. Через четыре-пять лет – свининой. Производители давно задумываются – сколько, кому и какого мяса продавать на экспорт, когда внутренний рынок переполнится. И только выпуск говядины тонет всё глубже!

Мясные цифры Говядина, свинина и птица – три столпа мясного рынка. По каждому виду мяса – свой расклад. Например, в производство свинины за последние пять лет инвестировано более 200 млрд. рублей. В результате производство выросло на 50%, до 2,33 млн. т в год. Самый мощный комплекс свиноводческих хозяйств в РФ построен в Белгородской области – 2,6 млн. голов, 14% общероссийского поголовья. По экспертным прогнозам, в ближайшие четыре года в развитие свиноводческих комплексов вложат ещё не менее 150 млрд. рублей. В 2015 г. производство свинины вырастет в 2,5 раза относительно 2010 года. После чего РФ полностью обеспечит себя этим видом мяса и вскоре начнёт экспорт в объёме до 200 тыс. т в год. Аналогичная ситуация – в производстве курятины. Птичий бум на селе идёт с 2005 года. Уже в 2010 г. выпуск мяса птицы достиг 2,83 млн. т и на четверть превзошёл показатели рекордного в истории РСФСР 1990 года. Курятина – самое рентабельное мясо. К тому же единственное, потребление которого почти не упало в кризис. В 2010 г. общее годовое потребление мяса сократилось с 66 до 62 кг на душу населения. Но птица сохранила показатель на уровне 23 кг в год. Спрос на крылатое мясо растёт. По прогнозам, если в 2009 г. доля курятины в общем потреблении мяса составляла 39%, к 2012 г. доля достигнет 45%.

Молочная ловушка

Эксперты заготовили богатый арсенал аргументов.

Во-первых, среди аграриев старой закалки популярно мнение, что корова – самое нерентабельное животное. Она дорастает до товарного веса вдвое дольше свиньи, в 16 раз – дольше курицы. Оптовая стоимость свинины и говядины – почти сравнялась. Хотя растить корову – в разы дороже. Ей нужен не только уход, также – простор и выгул. По хорошему, на каждую бурёнку требуется 1 га пастбищ. Значит, вдобавок перед хозяйствами остро встаёт земельный вопрос.

Во-вторых, аналитики кивают на сложное наследие. В СССР было огромное стадо, но на коров мясных пород приходилось только 2% поголовья. Ставку делали на универсальных мясо-молочных коров. Традиция сохранилась, в итоге с молоком всё в порядке: в 2010 г. доля импорта упала ниже 3%. Зато рентабельность мяса сильно подкачала, потому что двухлетка обычной мясо-молочной породы весит меньше, чем годовалый бычок – мясной. А это – огромная упущенная прибыль.

В-третьих, большая проблема – качество говядины. «То, что в России зачастую называют говядиной, – это мясо молочных коров. В мире такое жёсткое мясо, на профессиональном жаргоне «коровняк», в основном идёт на промпереработку. Только мы его продаём в розницу и едим», – объясняют эксперты.

Что в итоге? Параллельно молочному давно пора создать второе стадо – мясное. Европейский стандарт: 50% мясного на 50% молочного скота. В США и Южной Америке соотношение – 70/30.

Благо, за подходящими породами дело не стало. Например, генетики вывели российский вариант коров-герефордов. Выход мяса с каждого бычка – 250 килограммов. За сутки быки-герефорды набирают до 1,5 кг живого веса. Это обеспечивает 100%-ную рентабельность мясного животноводства даже в северных регионах. Подобные хозяйства строятся – например, «Филимоново» в Уйском районе Челябинской области. Площадка, раскинувшаяся на 150 тыс. га, обошлась в 3 млрд. руб. и рассчитана на 40 тыс. голов герефордской породы. Пока таких проектов – единицы.

Вторая задача – нужно заняться качеством говядины. Вопреки расхожему мнению, сельское хозяйство – высокотехнологичная отрасль. Тут и генетика, и даже ядерная физика. Например, для крупнейших мировых животноводческих хозяйств обычным устройством стал «классификатор туш». Это аппарат, устроенный по принципу компьютерного томографа. Он позволяет контролировать развитие стада, заранее определяя соответствие мяса международным стандартам – по толщине, зажиленности и т.д. В РФ первый такой классификатор появился только осенью 2011 г. на предприятии в Верхнехавском районе Воронежской области.

Вот они – настоящие, а не показные инновации. Поднять современное производство говядины – задача грандиозная. Причём быстро не получится. По расчётам экспертов, только чтобы заполнить российский рынок собственной говядиной, потребуется 7–10 лет. Готово ли государство поддержать проект таких временных масштабов? Или по-прежнему будет вбухивать миллиарды рублей на прокорм многочисленной своры жуликов, чьи имена не сходят со страниц «АН».