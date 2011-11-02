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Буря в стакане воды

№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели », Григорий Бегларян ]

Буря в стакане воды

Очень много событий произошло на финансовых рынках. Пожалуй, даже слишком много, учитывая, что новый месяц только начинается. Формальным поводом для биржевого обвала явились новости о политическом кризисе в Греции, но основной причиной стал факт банкротства крупного брокера MF Global.

Через эту контору проходило огромное количество торговых сделок на рынке фьючерсов. И, когда стало известно, что брокер не просто «накрылся», но и потерял деньги клиентов, началась паника, так как людям пришлось ликвидировать свои рыночные позиции, чтобы просто вытащить деньги. В результате торговля на срочном рынке была частично парализована, и произошёл обвал. Будем надеяться, что история с этим американским брокером не станет катализатором кризиса доверия, но неприятный осадок останется надолго.

Структура рыночной системы по-прежнему остаётся очень запутанной.   В целом можно сказать, что система сдержек и противовесов в финансовой системе США по-прежнему не работает. Стимулы к рискованной игре ещё гораздо сильнее правил и ограничений. В конечном итоге крах MF Global даёт регуляторам ещё больше поводов для того, чтобы ужесточить контроль над банковским сектором.

 Не вполне адекватной стала и реакция рынков на новости из Греции, где местный премьер решил вынести на референдум вопрос о соглашении страны с Евросоюзом. Естественно, инвесторы ещё долго будут шарахаться от информационных потоков не только по Греции, но и в целом по всему европейскому региону, проблемы которого ещё только начинаются. Почти все аналитики уверены в том, что референдум среди греков по поводу одобрения плана бюджетных сокращений, продемонстрирует неприятие со стороны населения, это отнюдь не так однозначно. Дело в том, что сейчас греческое население оценивает ситуацию слишком эмоционально. Но факт заключаются в том, что Греции делают щедрый подарок, прощая существенную часть их долгов. Я думаю, в итоге греки осознают это и проголосуют за продолжение политики сокращения расходов на референдуме. Ведь, по сути, греки будут голосовать за вопрос, быть стране в зоне евро или нет. Принимая во внимание, что почти 80% населения хотят получать зарплату в евро, а не в драхмах, и иметь возможность работать в любой стране Евросоюза, ответа «нет» мы не услышим.

С точки зрения текущих процессов, в смысле влияния на финансовые рынки, важнейшим моментом будет запуск механизма работы европейского фонда спасения. С помощью китайцев или структур МВФ, но принцип работы этого механизма уже был озвучен и согласован со всеми участниками переговорного процесса. Осталось только дождаться  официального подтверждения, которое, скорее всего, прозвучит в ходе саммита G 20 на этой неделе. 

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