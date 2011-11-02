//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Бюджет пошел в гору

Самарская область увеличивает расходы на социальные программы

№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели », Владимир АЛЕКСЕЕВ ]

Бюджет пошел в гору

Правительство Самарской области определило бюджетные приоритеты на несколько лет вперёд. Они носят ярко выраженный социальный характер, власти региона делают упор на решение наиболее общественно значимых проблем. Так, около 2 млрд. рублей в 2012 году будет направлено на сокращение очередей в детсады, а 3,2 млрд. рублей в ближайшие три года пойдут на решение проблем «обманутых дольщиков».

 

Бюджет Самарской области по основным показателям прошёл сложный стресс-тест на стабильность. На заседании областного правительства было заявлено, что область успешно справляется с негативными последствиями минувшего кризиса и выходит на профицитный уровень. Это позволило губернатору области Владимиру Артякову направить больше средств на социальные нужды, не забывая при этом и о поддержке экономики. «Принимаемые расходы областного бюджета позволят нам выполнить все социальные задачи и ускорить экономическое развитие региона», – подчёркивает губернатор.

Главным акцентом работы на ближайшую «трёхлетку» губернатор считает демографическую политику. К примеру, правительство намерено решительным образом взяться за проблему нехватки мест в детских садах. В следующем году на увеличение мест в детских садах из бюджета будет выделено около 2 млрд. рублей, что позволит создать 5,5 тысяч новых мест для дошколят. По трёхлетнему плану развития региона предусматривается реконструкция 64 дошкольных учреждений. Планируется строительство новых детсадов, создание дополнительных групп в действующих и возвращение в систему дошкольного образования зданий, используемых сейчас не по назначению.

Одним из важных направлений работы региональной власти на ближайшую «трёхлетку» станет и решение проблем дольщиков. По словам Владимира Артякова, в течение трёх лет на решение этой социально значимой задачи будет направлено свыше 3,2 млрд. рублей. Из этой суммы 2,43 млрд. рублей пойдут на проектирование и строительство многоквартирных домов для соинвесторов. Ещё 400 млн. рублей будут выделены на возмещение расходов на коммунальную инфраструктуру, благодаря чему планируется завершить 17 многоквартирных долгостроев. В результате будут обеспечены жильём около 4 тысяч дольщиков.

Министерство строительства области уже работает в этом направлении. С его подачи публикуются списки проблемных объектов, что предупреждает появление новых обманутых соинвесторов. Ведётся поиск инвесторов на незавершённые объекты, разрабатываются способы поощрения строительных компаний, которые возьмутся за долгострои.

Всего на здравоохранение, социальную политику и образование только в предстоящий год в губернии будет направлено 60 млрд. рублей. Столь масштабные расходы возможны благодаря динамично растущей экономике региона. Министр экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Капустин, представлявший правительству прогнозы развития региона, отметил, что в этом году прирост валового регионального продукта должен составить 6,3 процента. Это более чем на 2 процента выше темпов роста российской экономики в целом.

Министр сообщил, что локомотивом экономики по-прежнему остаётся обрабатывающий сектор (главным образом автопром и химическая промышленность). Хорошо идут дела на селе. После двух лет аномальной жары самарские аграрии демонстрируют рост производства сразу на 26 процентов к прошлогоднему результату. Сфера малого предпринимательства, которая находится под постоянным патронажем правительства, также показала в текущем году 10-процентный рост.

Свои планы правительство, по словам Капустина, строит на основании умеренно-оптимистического прогноза. Он указывает, что в 2012 году последствия кризиса будут преодолены. «За весь прогнозный период (2012–2014 годы) темп развития экономики может составить 125 процентов со среднегодовым показателем – 107,8 процента, – отметил министр. – Это существенно превышает темп развития российской экономики, который составляет 104,1 процента».

По словам Капустина, трёхлетний план предполагает тенденцию роста инвестиций в основной капитал в пределах 11,4 процента. При этом суммарный объём привлечения средств в экономику губернии составит не менее 750 млрд. рублей за три года. По прогнозам Минэкономразвития, численность новых рабочих мест может вырасти на 2–4,5 процента, денежные доходы населения увеличатся на 15 процентов.

На этом позитивном фоне и растут расходы по социальным статьям. «На эти цели приходится 61 процент расходов областного бюджета», – отметил глава Минфина Павел Иванов. По словам Иванова, запланированы ассигнования на повышение с 1 октября 2012 года зарплаты всем работникам бюджетной сферы на 6 процентов. Министр также рассказал, что, начиная с 2012 года, в Самарской области будет выплачиваться региональный семейный капитал в размере 100 тысяч рублей при рождении или усыновлении третьего и последующих детей.

Владимир Артяков на заседании правительства подчеркнул: «Бюджетная политика правительства области, как и в предыдущие годы, нацелена на решение главной задачи – улучшение условий жизни людей»

Компетентное мнение

Владимир Артяков, губернатор Самарской области:

- Параметры областного бюджета соответствуют масштабу стоящих перед нами задач. Это глубоко проработанный, сбалансированный документ, обеспечивающий достижение стратегических целей развития Самарской области, как в экономике, так и в социальной сфере. Хотел бы подчеркнуть, что сильной стороной проекта областного бюджета является его очевидная социальная направленность.

Екатерина Кузьмичёва, член комитета по образованию Госдумы РФ:

– Бюджет Самарской области был социально-ориентированным даже во время финансово-экономического кризиса. Оценивая основной финансовый документ на ближайшие три года, следует отметить, что основные статьи, обеспечивающие жизнедеятельность региона, как и прежде, сохранили свою приоритетность. Особо значимыми остаются для губернии задачи улучшения условий жизни населения и адресные поддержки отдельных категорий граждан. Серьёзное внимание уделяется развитию системы образования через укрепление материально-технической базы в соответствии с современными стандартами, поддержку молодых педагогов. Продолжается программа по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста. Всё говорит о том, что принимаемые решения позволят и дальше решать социальные задачи в области.

Сергей Бородулин, главный врач Сергиевской Центральной районной больницы:

– Достойное содержание здравоохранения, как и образования, позволяет населению почувствовать, что государство не забывает о своих гражданах, и то, что декларируется Конституцией, имеет реальное воплощение. Для нас, врачей, конечно, важно, что средства, выделяемые на здравоохранение, позволят сохранить службу «скорой помощи», офисы врачей общей практики. Очень большое значение имеет программа модернизации здравоохранения. Нашему району, например, в 2011 и 2012 годах на ремонт медучреждений выделят по 32 млн. рублей. На закупку нового оборудования – 46 миллионов. Это огромные суммы, никогда такие деньги единовременно к нам не поступали. Естественно, это отразится на качестве медицинской помощи, она станет доступнее для жителей отдалённых районов. Ведь какой бы хорошей ни была какая-то областная больница, справиться с потоком пациентов со всего региона просто физически невозможно. Да и для наших больных есть разница между поездкой в Самару или Тольятти или в свой районный центр. Специализированную помощь они должны получать «дома».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Политика

Путин ответил на призыв заключения мирного договора с Японией

Путин ответил на призыв заключения мирного договора с Японией

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вопрос мирного договора с Японией касается не только двухсторонних отношений, но также безопасности и интересов других государств.

//В мире

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

На Украине в будущем произойдет новый Майдан, который бывшая советская республика не переживет. Такую точку зрения высказали эксперты, говорится в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

//Политика

Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США

Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью издания Polityka, в которой обращается внимание на безоговорочное и рабское послушание Польши в отношении Соединенных штатов.

//новости партнеров

//В мире

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Эксперт Алексей Мухин рассказал, какое будущее ждет непризнанные республики Донбасса, если не будут выполнены минские соглашения. Точка зрения аналитика приведена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//В мире

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Бойцы ДНР пресекли новую попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию республики. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенного государства.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков объявил о возможной масштабной реформе в авиастроении. Сердюков назвал ошибки Объединенной авиастроительной корпорации.

//В мире

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Самые известные коты Риги – Кузя и Мурис в Рижской думе. Экс-мэр Риги Нил Ушаков в конце 2011 года взял их из приюта и поселил в Рижской думе. Так два пушистика стали «официальными» котами Риги.

//Непознанное

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Известный уфолог Скотт Уоринг накануне опубликовал на своем официальном сайте видеозапись об обнаружении в России в 2015 году древнего беспилотника НЛО. Объект нашли в угольной шахте.

//В мире

Путин заранее предупреждал президента США о теракте 11 сентября, рассказал эксперт

Путин заранее предупреждал президента США о теракте 11 сентября, рассказал эксперт

Экс-аналитик ЦРУ по России, политолог Джордж Биби рассказал в своей книге о том, как президент РФ Владимир Путин предупреждал президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе теракта за два дня до 11 сентября 2001 года.

//Новости партнеров

//В мире

На Шпицбергене гробы с умершими стали подниматься из-под земли

На Шпицбергене гробы с умершими стали подниматься из-под земли

Ландшафт норвежского архипелага Шпицберген претерпевает большие изменения. В городе Лонгйире на кладбище начали обнажаться могилы. Об этом поведал в интервью NTD настоятель местного храма.

//В мире

В Рижском порту новый председатель правления

В Рижском порту новый председатель правления

Председателем правления Рижского свободного порта утвержден мэр Риги Олег Буров. Градоначальник был утвержден сегодня, 5 сентября, на очередном заседании правления порта. За него проголосовало большинство.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В Японии после "встречи" с грузовиком сошел с рельсов поезд

В Японии после "встречи" с грузовиком сошел с рельсов поезд

В городе Иокогама поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде, сообщает в четверг телеканал NHK. По данным местных властей, ранения могли получить порядка 30 человек.

//Культура

Жена Гафта отреагировала на слухи о параличе актёра

Жена Гафта отреагировала на слухи о параличе актёра

Жена народного артиста СССР и актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова опровергла информацию о частичном параличе мужа. По её словам, состояние актёра остаётся стабильно тяжелым.

//Шоу-бизнес

Певица и мать троих детей Согдиана раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Певица и мать троих детей Согдиана раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Певица Согдиана, которая месяц назад стала третий раз мамой, начала худеть сразу после родов. Знаменитость рассказала, что смогла сбросить десять килограммов за короткий промежуток времени.

//Наука

Белки "подслушивают" птичьи трели в своих целях

Белки "подслушивают" птичьи трели в своих целях

Ученые из США выяснили, что белки часто "подслушивают" птичье пение и используют его в своих личных целях. Статья о данном исследовании была опубликована в научном журнале PLOS ONE.

//Политика

Летчик-испытатель назвал преимущества истребителя Су-57

Летчик-испытатель назвал преимущества истребителя Су-57

Летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на российском истребителе Су-57. Пилот рассказал о характеристиках российского авиационного комплекса пятого поколения.

//Происшествия

У берегов Крыма затонул прогулочный катер

У берегов Крыма затонул прогулочный катер

У побережья крымского курортного города Судак затонуло прогулочное судно. Об этом в четверг, 5 сентября, журналистам сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов, передает Интерфакс.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Волжском водитель сбил двоих детей на переходе около школы

В Волжском водитель сбил двоих детей на переходе около школы

В четверг, 5 сентября, в городе Волжский Волгоградской области легковой автомобиль сбил двух несовершеннолетних детей на пешеходном переходе около школы. Инцидент произошёл в 18.45 (17.45 мск).

//Общество

Женщина родила после смерти мозга

Женщина родила после смерти мозга

В больнице польского города Краков женщина смогла родить ребёнка через 56 дней после смерти мозга. Отмечается, что пациентrу на 20-й неделе беременности доставили в клинику в тяжёлом состоянии.

//Шоу-бизнес

Глянцевый журнал подвергся критике из-за ретуши Дженнифер Энистон

Глянцевый журнал подвергся критике из-за ретуши Дженнифер Энистон

Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон стала героиней октябрьского выпуска глянца. Она снялась сразу для пяти обложек. Однако фанаты возмущены тем, что ее отретушировали до неузнаваемости.

//Шоу-бизнес

Елизавете II нужно только два слова, чтобы запомнить человека

Елизавете II нужно только два слова, чтобы запомнить человека

Известная детская писательница Джулия Дональдсон, которую награждала королева Елизавета II за заслуги перед детской литературой, узнала, что помогает Её Величеству быстро запоминать людей на крупных мероприятиях.

//Происшествия

Грузовик сбил пятерых человек на тротуаре в Казани

Грузовик сбил пятерых человек на тротуаре в Казани

В четверг, 5 сентября, в Казани возле рынка на Ломжинской улице грузовик сбил пятерых пешеходов на тротуаре. Согласно источнику в Минздраве, под колёса автомобиля попали пожилые люди.

//Политика

В Минобороны России опровергли информацию о гибели военнослужащих ВС РФ в Сирии

В Минобороны России опровергли информацию о гибели военнослужащих ВС РФ в Сирии

В военном ведомстве сообщили, что информация о гибели трех военнослужащих в Сирии не соответствует действительности.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
2

На Украине не нашлось ни одного желающего купить памятные монеты, посвященные томосу
3

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25
4

Федор Конюхов не поехал в Хабаровск поддерживать Вику Цыганову
5

Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры