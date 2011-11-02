Бюджет пошел в гору

Правительство Самарской области определило бюджетные приоритеты на несколько лет вперёд. Они носят ярко выраженный социальный характер, власти региона делают упор на решение наиболее общественно значимых проблем. Так, около 2 млрд. рублей в 2012 году будет направлено на сокращение очередей в детсады, а 3,2 млрд. рублей в ближайшие три года пойдут на решение проблем «обманутых дольщиков».

Бюджет Самарской области по основным показателям прошёл сложный стресс-тест на стабильность. На заседании областного правительства было заявлено, что область успешно справляется с негативными последствиями минувшего кризиса и выходит на профицитный уровень. Это позволило губернатору области Владимиру Артякову направить больше средств на социальные нужды, не забывая при этом и о поддержке экономики. «Принимаемые расходы областного бюджета позволят нам выполнить все социальные задачи и ускорить экономическое развитие региона», – подчёркивает губернатор.

Главным акцентом работы на ближайшую «трёхлетку» губернатор считает демографическую политику. К примеру, правительство намерено решительным образом взяться за проблему нехватки мест в детских садах. В следующем году на увеличение мест в детских садах из бюджета будет выделено около 2 млрд. рублей, что позволит создать 5,5 тысяч новых мест для дошколят. По трёхлетнему плану развития региона предусматривается реконструкция 64 дошкольных учреждений. Планируется строительство новых детсадов, создание дополнительных групп в действующих и возвращение в систему дошкольного образования зданий, используемых сейчас не по назначению.

Одним из важных направлений работы региональной власти на ближайшую «трёхлетку» станет и решение проблем дольщиков. По словам Владимира Артякова, в течение трёх лет на решение этой социально значимой задачи будет направлено свыше 3,2 млрд. рублей. Из этой суммы 2,43 млрд. рублей пойдут на проектирование и строительство многоквартирных домов для соинвесторов. Ещё 400 млн. рублей будут выделены на возмещение расходов на коммунальную инфраструктуру, благодаря чему планируется завершить 17 многоквартирных долгостроев. В результате будут обеспечены жильём около 4 тысяч дольщиков.

Министерство строительства области уже работает в этом направлении. С его подачи публикуются списки проблемных объектов, что предупреждает появление новых обманутых соинвесторов. Ведётся поиск инвесторов на незавершённые объекты, разрабатываются способы поощрения строительных компаний, которые возьмутся за долгострои.

Всего на здравоохранение, социальную политику и образование только в предстоящий год в губернии будет направлено 60 млрд. рублей. Столь масштабные расходы возможны благодаря динамично растущей экономике региона. Министр экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Капустин, представлявший правительству прогнозы развития региона, отметил, что в этом году прирост валового регионального продукта должен составить 6,3 процента. Это более чем на 2 процента выше темпов роста российской экономики в целом.

Министр сообщил, что локомотивом экономики по-прежнему остаётся обрабатывающий сектор (главным образом автопром и химическая промышленность). Хорошо идут дела на селе. После двух лет аномальной жары самарские аграрии демонстрируют рост производства сразу на 26 процентов к прошлогоднему результату. Сфера малого предпринимательства, которая находится под постоянным патронажем правительства, также показала в текущем году 10-процентный рост.

Свои планы правительство, по словам Капустина, строит на основании умеренно-оптимистического прогноза. Он указывает, что в 2012 году последствия кризиса будут преодолены. «За весь прогнозный период (2012–2014 годы) темп развития экономики может составить 125 процентов со среднегодовым показателем – 107,8 процента, – отметил министр. – Это существенно превышает темп развития российской экономики, который составляет 104,1 процента».

По словам Капустина, трёхлетний план предполагает тенденцию роста инвестиций в основной капитал в пределах 11,4 процента. При этом суммарный объём привлечения средств в экономику губернии составит не менее 750 млрд. рублей за три года. По прогнозам Минэкономразвития, численность новых рабочих мест может вырасти на 2–4,5 процента, денежные доходы населения увеличатся на 15 процентов.

На этом позитивном фоне и растут расходы по социальным статьям. «На эти цели приходится 61 процент расходов областного бюджета», – отметил глава Минфина Павел Иванов. По словам Иванова, запланированы ассигнования на повышение с 1 октября 2012 года зарплаты всем работникам бюджетной сферы на 6 процентов. Министр также рассказал, что, начиная с 2012 года, в Самарской области будет выплачиваться региональный семейный капитал в размере 100 тысяч рублей при рождении или усыновлении третьего и последующих детей.

Владимир Артяков на заседании правительства подчеркнул: «Бюджетная политика правительства области, как и в предыдущие годы, нацелена на решение главной задачи – улучшение условий жизни людей»