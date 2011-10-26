Нашу сельхозтехнику жалует царь, да не жалует псарь

25 октября президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин неожиданно приехали в Ставропольский край и приняли участие в уборке урожая в качестве комбайнёров. Дуумвиры поработали на двух комбайнах и собрали почти 12 тонн кукурузы. Причём Медведев и Путин управляли своими машинами самостоятельно.

Многие наблюдатели обратили внимание на эти замечательные комбайны с просторными кабинами. «Техника современная, российская, что особенно приятно», – заявил президент. Он отметил, что даже при отсутствии навыков ездить на ней можно научиться за короткое время. Как выяснили «АН», властный тандем убирал кукурузу на комбайнах Ростсельмаша. Чтобы узнать, как сейчас живёт это предприятие, в Ростов-на-Дону отправился наш корреспондент.

Третий день город заливают дожди, поэтому знакомство с заводом прошло под зонтом. Пришлось и побегать – расстояния от цеха до цеха тут немаленькие. Раньше по территории ходили автобусы, развозившие работников. Сегодня только пешочком. От проходной до цеха основной сборки шагать не меньше 15–20 минут. Пока прыгал между лужами, обратил внимание на лозунги времён развитого социализма, развешенные на территории: «Нет качества? Стоп количеству!» Оказалось это не профсоюзное творчество, а простых заводчан. Даже конкурсы проводили на лучший слоган.

То, что отечественное сельскохозяйственное машиностроение находится не в равных условиях с импортными производителями, ни для кого не секрет. Государство стимулирует лишь импорт, бросая на произвол судьбы отечественные машиностроительные предприятия. Идёт полномасштабная дискриминация российских производителей, в результате чего наша современная сельскохозяйственная техника вытесняется с внутреннего рынка. За последние пять лет умерло два десятка заводов, которые раньше производили сельхозтехнику. Хотя каждому здравомыслящему человеку понятно, что сельхозмашиностроение – отрасль, которая для России носит стратегический характер. В первую очередь это производство хлеба. А без хлеба ни продовольственной, ни национальной безопасности в стране не будет.

Но, невзирая на правительственные препоны, отрасль всё-таки развивается и выпускает новые модели. Как показывает практика, российская техника способна конкурировать на равных не только в России, но и за рубежом. Примером тому может служить продукция предприятия Ростсельмаш.

Ежегодно с конвейера завода сходит около четырёх тысяч комбайнов различных марок и модификаций. Четверть из них отправляется на экспорт. Техника поставляется в 27 стран мира. Причём не только нашим ближайшим соседям и бывшим друзьям по соцлагерю, но и в Северную и Южную Америку, а в ближайшей перспективе и в Австралию.

Лицом на Запад

На предприятии выпускают четыре вида комбайнов: ToRUM, ACROS, VECTOR, Niva в 12 различных модификациях. В цехе сборки разговаривать практически невозможно, шум стоит такой, что приходится кричать. Да и представители пресс-службы постоянно подгоняли, видимо, куда-то торопились по очень важным делам. Так что знакомство с техникой было крайне кратким.

Здесь комбайны пока все одного серого цвета. Красно-белыми они станут чуть погодя, пройдя необходимые испытания. На каждом комбайне по 4–5 человек – что-то привинчивают, прикручивают, крепят узлы и агрегаты. Внимательнее осмотреть технику удалось чуть позже. Недалеко от проходной под навесом выставлена основная продукция завода от первого комбайна «Сталинец-1» 1931 года

рождения, до сегодняшнего лидера – роторного комбайна Torum. В кабине этого гиганта можно растеряться. То ли ты попал в самолёт, то ли в «навороченную» иномарку. Комбайн пятого поколения впечатляет!

Всё бы хорошо, но есть одно большое «но». В Министерстве сельского хозяйства, видимо, не знают, что производится на российских предприятиях. Там по-прежнему считают, что ещё не «убитые» заводы могут производить только вилы и грабли. Как иначе объяснить нежелание хотя бы познакомиться с продукцией, выпускаемой у нас в стране. Конечно, им интереснее слетать в служебную командировку в Америку или Италию для ознакомления с зарубежной продукцией и поправки здоровья, чем в Ростов-на-Дону.

Константин Бабкин, член совета директоров Ростсельмаш, считает: «Сегодняшняя государственная политика не направлена на поддержание модернизации производства. В России невыгодно заниматься машиностроением». Чиновники предлагают аграриям покупать иностранные машины и стимулируют их приобретение. Минсельхоз разработал стратегию модернизации сельского хозяйства. В ней сказано, что деньги будут выделяться на закупку как отечественной техники, так и зарубежной. Однако на деле приоритеты отданы только иностранцам.

Государственная поддержка штанов

Провалена и программа по утилизации сельхозтехники, заявленная премьер-министром Владимиром Путиным. Не единожды было объявлено, что начнётся утилизация устаревшей сельскохозяйственной техники, по аналогии с автомобильной. Крестьяне перестали покупать новые трактора и комбайны в надежде на сдачу старых и получение скидок. Но этого не произошло. Рынок упал, производство сокращено. Вот так выполняется программа по обновлению сельхозтехники!

По имеющейся информации, все деньги, направленные на утилизацию, будут выделены на поддержку компании «Росагролизинг». Так что для сельхозмашиностроения и крестьянских хозяйств пользы не вышло. Ведь поддержка государством государственной же компании – это не поддержка производителей.

«Минсельхоз полностью игнорирует отечественных производителей сельхозтехники», – продолжает Константин Бабкин. Даже в проекте стратегии развития сельского хозяйства страны, подготовленного этой организацией, нет и упоминания о сельхозмашиностроении. Нам только остаётся ждать, когда изменится курс правительства, когда появятся новые люди и подует разумный ветер перемен.

По мнению Бабкина, злостными противниками всей промышленности являются чиновники из либерального блока правительства, такие как Кудрин, Чубайс, Греф, Ясин и Набиуллина. Эта группировка в той или иной мере сегодня продолжает руководить экономикой. Политика их направлена на то, чтобы высосать деньги из страны и отправить подальше за рубеж. Открыть максимально рынок, при этом не защищать своих.

Такого же мнения придерживается и Дмитрий Иноземцев, управляющий товарной группой компании Ростсельмаш: «В своей стране мы находимся, как во вражеском окружении. Никаких предпосылок для разработки современной и качественной техники нет. Мы производим вопреки всему. И без героизма и фанатизма у нас сделать что-нибудь стоящее нельзя. Некие политические силы в правительстве сомневаются в конкурентоспособности нашей продукции и лоббируют интересы западных поставщиков – производителей комбайнов».

Непризнанная победа

Чтобы как-то привлечь внимание к своей продукции, заводчане попробовали провести сравнительные испытания своего комбайна с аналогичными изделиями американских и немецких производителей.

«Мы взялись доказать, что наши комбайны хороши, – рассказывает Дмитрий Иноземцев, – и при посредническом наблюдении Минпрома, Минсельхозторга провели в июле этого года на базе Кубанской машиноиспытательной станции это соревнование. По всем показателям Ростовский Torum превзошёл западные аналоги. Однако признать победу ростовчан министерские чиновники не спешат. Хотя машина появилась на рынке ещё в 2009 году и прошла в течение двух лет предсерийные испытания не только на полях страны, но и в Северной Америке и Аргентине. Даже западные спецы не предъявили серьёзных замечаний к отечественной технике. И уже в следующем году ростовские комбайны пойдут на рынки Северной и Южной Америки. Тем более стоят наши комбайны на 15–20% дешевле. Пусть уж лучше на чужбине, чем нигде».

Однако несколько странную позицию сейчас занимает руководство Ростсельмаша. Вместо того чтобы активно продвигать свою технику и рекламировать её, оно заявляет: «Нас потребители сами находят». В чём причина такой пассивности, непонятно. Может быть, опасаются министерских «чинуш» и поэтому «молчат в тряпочку»?

Но, видимо, Бог услыхал молитвы заводчан. Иначе, чем объяснить внезапный визит президента и премьера на поля Ставропольщины – властный тандем убирал кукурузу на комбайнах Ростсельмаша. И ведь, что удивительно, понравилась им эта техника. Может быть, свершится чудо, и ростовские комбайны будут востребованы?