Шампанское сыграло в ящик
№ 42(283) от 27.10.2011 [ «Аргументы Недели » ]
С бутылочных этикеток исчезнет название «шампанское». Останутся только шипучие и игристые вина.
Российские виноделы согласились с требованиями Межпрофессионального комитета вин Шампани, который требует называть «шампанским» исключительно алкоголь, произведенный во Франции. В результате к 2022 г. в России останется только напиток из Европы. Единственное исключение – старое доброе «Советское шампанское». Эта марка принадлежит государству, поэтому договоры частных производителей на неё не распространяются.
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