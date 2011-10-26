Шампанское сыграло в ящик

С бутылочных этикеток исчезнет название «шампанское». Останутся только шипучие и игристые вина.

Российские виноделы согласились с требованиями Межпрофессионального комитета вин Шампани, который требует называть «шампанским» исключительно алкоголь, произведенный во Франции. В результате к 2022 г. в России останется только напиток из Европы. Единственное исключение – старое доброе «Советское шампанское». Эта марка принадлежит государству, поэтому договоры частных производителей на неё не распространяются.