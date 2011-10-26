Мировая диктатура банкиров

В мире бунтуют против непомерно расплодившихся жирных котов с Уолл-стрит. Исследователи из Института технологий в Цюрихе подсчитали их истинный вес. Реальность оказалась страшнее картин из романов о мрачном будущем. Миром владеют финансовые корпорации, причём – очень узкий круг избранных. 60% мировой экономики контролируют 1,3 тыс. крупнейших банковских структур. Среди них выделяются 147 особо привилегированных корпораций, которым принадлежит 40% мирового богатства.

Клубок капиталов

Как известно, когда финансисты вступают в игру, они не успокоятся, пока не приберут к рукам все имеющиеся ставки. Тем паче, если на кону такое грандиозное богатство. Речь идёт о разделе грандиозной суммы. В 2010 г. мировой ВВП достиг 62 трлн. долларов.

Какую долю забрали банки? Отследить концы было непросто. Примерно как просеять тонны песка в поисках нескольких особенных крупинок. Общее число песчинок известно: в мире работают 85 млн. разнокалиберных коммерческих структур (фирм, компаний, концернов и т.д.). В целом – по одной компании на каждые 82 жителя планеты.

Учёные сумели разобраться в денежных хитросплетениях этой всемирной мешанины. Помог тот факт, что мировая экономика устроена подобно матрёшке. Выглядит это так: мелкая компания нередко принадлежит крупной, та, в свою очередь, входит в состав ещё более масштабной корпорации. Она может быть частью другой гигантской структуры и т.д. Промежуточных звеньев бывают десятки, но всегда есть центр сети. Если распутать гигантский клубок собственности и капиталов, ниточка приведёт к единственному хозяину.

Отслеживая эти тайные ходы, исследователи постепенно сужали круги. Для начала – определили, сколько игроков достаточно сильны, чтобы выступать на мировой арене. Транснациональных концернов насчитали 43 тысячи. Потом проанализировали, кому принадлежат эти компании. Оказалось – их акции сосредоточены в руках 1,3 тыс. финансовых концернов.

Круг подозреваемых резко сузился. Выходит, мировое богатство – не жидкий денежный раствор, равномерно распылённый по странам и континентам, а сильнейший концентрат. Ещё в 2009 г. общая стоимость активов 1 тыс. крупнейших международных банков достигла 96,4 трлн. долларов. Сумма превысила объём мирового ВВП. Даже в разгар финансового кризиса прибыль золотой тысячи банков составила 781 млрд. долларов.

Таков доход структур, особо приближённых к мировому богатству. Причём даже в этом сообществе нет и намёка на равенство. В центре финансовой паутины обнаружились те самые 147 счастливчиков, прибравших к рукам огромную долю мирового дохода. Список получился на загляденье. На Уолл-стрит небоскрёбы этих корпораций стоят плечом к плечу. Хотя далеко не все они родом из Северной Америки. Например, самая состоятельная корпорация в мире – британская финансовая группа «Барклайс», которую контролирует клан Ротшильдов.

Российские особенности

В рейтинге встречается немало других исторических имён: туда попали «Джей Пи Морган» и «Ллойдс Груп». Япония представлена корпорациями «Номура» и «Митсубиси», Германия – «Дойчебанком». Также в списке швейцарская «Креди Сюисс» и французская «Сосьете Женераль». На пятидесятое место рейтинга проскочил китайский финансово-промышленный агломерат «Чайна Петрокемикл Групп».

Российских компаний в этом списке – ни одной. Видимо, потому, что в силу исторических причин не сложилось со своими ротшильдами и морганами. Но всё впереди. По крайней мере по части концентрации собственности мы продвинулись настолько далеко, что заметно опережаем даже мировую финансовую закулису.

Тут у РФ – особый путь. Наша экономика похожа на пруд, в котором плавают несколько невероятно разросшихся рыб, давно проглотивших или оттеснивших всех остальных. Анализ рейтинга 400 крупнейших компаний России показал: активы 13 самых больших корпораций превышают 70% ВВП. Правда, у нас верх взяли не банки, а разнообразные вертикально-интегрированные холдинги. Крупнейший собственник в экономике, разумеется, «Газпром». На втором месте – Роснефть, далее идут Сбербанк, РЖД, ЛУКОЙЛ и другие сырьевые корпорации. Такие как Северсталь и Норильский никель.

Последствия сверхконцентрации капиталов известны. Неоспоримый факт: чем меньше в экономике крупных собственников, тем сильнее неравенство. Правило работает во всём мире, но у нас неравенство расцвело невероятно пышно. Классический пример: в кризис, пока основная масса населения стремительно беднела, в РФ резко выросло число долларовых миллиардеров – до 101 человека. В результате в 2011 г. наша страна заняла третье место в мире по этому сомнительному показателю после США и Китая (413 и 115 человек соответственно).

Другой пример: в РФ 10% населения с самыми высокими доходами в 17 раз богаче 10% самых бедных. По мировым меркам – расслоение чудовищное, нормальным соотношением считается 3–5 раз. Вдобавок у нас аномально велика разница в доходах между регионами. Средние доходы населения 5% самых богатых регионов в три раза выше доходов жителей 5% самых бедных уголков страны.

В общем, во время мирового кризиса миллиардеры стремительно увеличивают состояния, бедные становятся ещё беднее». Во всём мире идёт процесс концентрации капиталов и богатств при одновременном обнищании основной массы населения. Тут мы не исключение, а скорее – передовой форпост.