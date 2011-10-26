Все только начинается

В данный момент мировые рынки отыгрывают очередные надежды на смягчение монетарной политики в Китае и возможный запуск печатного станка в США. Вообще удивительно, насколько рынок больше рассчитывает на печатный станок от ФРС, нежели на итоги европейского саммита. Казалось бы, торгуй да радуйся, ведь европейские чиновники наконец-то расщедрились на деньги, и, как ожидается, фонд EFSF будет увеличен как минимум до триллиона евро.

Но сомнения остаются. Можно отметить любопытный момент. Сразу после того как на рынке появились разговоры об увеличении объёма европейского фонда спасения, было зафиксировано резкое увеличение разницы в ставке доходности между долгами Германии и Франции. Фактически это очередное подтверждение того, что рынки не рассматривают Францию как страну с наивысшим кредитным рейтингом. Тем самым накануне объявления плана по решению долговых проблем в Европе инвесторы заранее ставят под сомнение способность ключевых стран региона сохранить свои рейтинги. Закончится греческая история, начнётся другая, к примеру – французская.

Шансы получить длительную стагнацию в глобальном масштабе высоки как никогда. Особенно учитывая тот факт, что мир так и не научился жить без американского потребителя. Китайские власти всё ещё медлят с проведением структурных реформ в экономике, и снова вся надежда на Америку. При этом местные финансовые власти совершают вроде бы логичные шаги, чтобы вытащить американскую экономику из ямы. Механизм не очень сложный: снижение процентной ставки до нуля, массированные покупки ипотечных облигаций и накачка банковской системы ликвидностью. Это основная суть стратегии ФРС.

Снижая долгосрочные ставки на рынке государственного долга, денежные власти рассчитывают на то, что им удастся расчистить завалы в банковском секторе. Затем должна наступить вторая фаза – новый стимулирующий пакет от американского правительства. Судя по всему, граждане получат очередные льготы за счёт снижения ставок по ипотеке, что, по идее, может стимулировать потребление. В свою очередь рост потребительской активности мог бы оживить ситуацию в корпоративном секторе и предотвратить потенциальное падение доходов корпораций.

Вроде бы всё просто. Есть только одна проблема. Возможностей для роста внутреннего спроса должно быть много, но инстинкт сбережения среди потребителей обостряется именно в период спада. Вряд ли граждане будут увеличивать свои расходы в тот момент, когда общее благосостояние падает. Поэтому Федеральный резерв очень сильно рискует, поставив на кон доверие к системе государственных заимствований. Однако самым пугающим фактом является то, что инвесторы, вкладывающие свои капиталы в государственные долговые активы как в Америке, так и в других странах, не замечают у себя под носом величины тех финансовых проблем, которые возникли сейчас у правительств почти во всех странах мира. Даже в Китае.