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Чем опасен зимний хлеб

№ 42(283) от 27.10.2011 [«Аргументы Недели », Павел ХИЦКИЙ ]

Чем опасен зимний хлеб

С августа по октябрь у крестьян продолжается жаркое время – идёт сев озимых. В прошлом году впервые наступил перелом: доля зимнего зерна в общероссийском урожае превысила долю ярового.

Считается, что настоящая элитная пшеница может быть только озимая. К примеру, в США на неё приходится четыре пятых общего урожая. Чем хороши зимние злаки? «При правильных селекции и уходе зерно из озимых сортов получается более качественным, чем из яровых. В нём выше содержание белка больше клейковины, которая нужна для хорошей муки», – рассказывает замдиректора по науке ВНИИ зерна Владимир Сорочинский.

Второй плюс – урожайность. У зимней пшеницы она в 1,5–2 раза выше, чем у летней. На опытных делянках с озимыми достигнуты рекордные для РФ сборы – более 100 ц с гектара. В реальной практике средняя по России урожайность озимых приближается к 30 ц с га, тогда как у яровых вдвое меньше. Кажется, переход на озимые для крестьян – очевидное благо. Но не всё так просто.

Во-первых, высокое качество озимого зерна – только теория. По данным аналитической компании «Совэкон», на деле в России характеристики зерна, выращенного из озимых, даже хуже, чем у ярового. Причин немало. К примеру, сказывается массовое использование хозяйствами не самого качественного посевного материала. Другая проблема – традиционно низкое использование удобрений. Озимые гораздо чувствительнее к ним, чем яровые.

Но главная причина – низкий спрос на качественное зерно, будь оно зимнее или летнее. Достаточно сказать, что только треть выращиваемой в РФ пшеницы – продовольственная. Остальной урожай составляет так называемое зерно 4-го и 5‑го классов, оно пригодно лишь на корма животным. «Рынок устроен так, что выгоднее вырастить и продать 3 тонны фуражной пшеницы, чем 1,5 тонны продовольственной. Поэтому и растят низкокачественное зерно зимних сортов. Исключительно ради урожайности», – считает исполнительный директор аналитической компании «Совэкон» Андрей Сизов.

Во-вторых, с урожайностью озимых тоже не всё гладко. Эти сорта растут хорошо, только если температура почвы зимой не опускается ниже минус 14–15 градусов. Поэтому чем севернее земли, тем выше риск, что урожай замёрзнет. Противоядие одно – толстый слой снега. Эксперты объясняют: даже если ночные температуры зимой держатся на уровне минус 15 градусов, для вызревания зерна достаточно 5–10 см снега. Если они опускаются до 35–40 градусов – спасает полуметровый снежный покров. Но весной снег должен вовремя сойти с полей, чтобы посевы успели вызреть.

На беду в различных регионах снег выпадает в разное время. Далеко не везде оно подходящее. В европейском Нечерноземье, на юге Сибири, на Алтае озимым угрожают неурожаи. Пример – судьба озимых в Поволжье. В советские времена там в основном сажали яровые. Но в последние 10–15 лет климат в регионе стал мягче, и теперь зимние сорта в нём составляют до половины всех посевов зерна. В удачные годы урожайность в Поволжье держится на среднероссийском уровне. Но нынешней зимой не повезло. В этом году в Самарской области урожайность озимых упала до 16,7 ц с га. В Саратовской области того хуже – 12 ц с гектара.

В довершение всего руководители крупных аграрных хозяйств предпочитают не забивать головы сложными агрономическими выкладками. «Если озимые вымерзли – весной на их месте попросту высаживают яровые. А если летом растения сгорят от засухи – урожая не будет вовсе. Поливать поля тоже никто не станет. Представьте, что значит наладить ирригацию на площади в 50 миллионов га», – вздыхает Владимир Сорочинский.

Такая позиция до добра не доводит. Вот и выходит, что в реальных условиях растут и риски крестьян, и общая непредсказуемость ситуации. Например, в целом неплохой урожай 2011 г. собран чудом. Дело в том, что в последнюю зиму озимые вымерзли на площади 5 млн. га. Большую часть урожая 92–95 млн. т зерна – обеспечили яровые – практически по воле Божьей.

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