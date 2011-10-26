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Затраты ниже, безопасность выше

В России создаётся зона свободного программного обеспечения

№ 42(283) от 27.10.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Затраты ниже, безопасность выше
Заместитель председателя правительства области Станислав Казарин (справа) и гендиректор ОАО «Концерн «Сириус» Леонид Ухл

Самарская область стала пионером проекта по созданию Национальной программной платформы (НПП). Концерн «Сириус» подписал с региональным правительством соглашение о сотрудничестве в деле разработки платформы и применения свободного программного обеспечения в секторе госуправления. Это позволит госучереждениям экономить бюджетные средства на покупку программ и повысит их информационную безопасность.

Не секрет, что в России доминирует программное обеспечение, созданное крупными западными IT-компаниями. В настоящее время более 80% используемых в России информационных систем  зарубежного производства. Это вроде бы нестрашно, но дорого и не всегда безопасно. Да и нашему отечественному разработчику такая ситуация дополнительного заработка не сулит, так как ежегодно на покупку и поддержание иностранного ПО тратятся десятки миллиардов рублей. Поэтому тема создания отечественных информационных систем так важна и актуальна.

Она обсуждалась на первой конференции по созданию «Национальной программной платформы», прошедшей в Самарской области. На форум собрались гости из Москвы, Санкт-Петербурга, соседних поволжских регионов. Они делились опытом разработки и использования свободного программного обеспечения.

На конференции концерн «Сириус», ведущий работы по созданию НПП, подписал с региональным правительством соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие в деле создания платформы и применения свободного программного обеспечения в секторе госуправления региона. Таким образом, госорганы области будут снабжаться бесплатными отечественными информационными системами. Это обеспечит высокую степень безопасности в сфере электронного документооборота и позволит сэкономить приличные деньги на покупке программ. Помимо госструктур воспользоваться разработками НПП могут и предприятия.

Губернатор Самарской области Владимир Артяков в своём обращении к участникам форума отметил:

– В нашем регионе уже несколько лет системно и последовательно реализуется проект электронного правительства. Современная инфраструктура связи и информационных технологий позволила региону наладить эффективное межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти всех уровней, стремительно осуществляется перевод госуслуг в электронный вид. Благодаря нашим совместным усилиям мы добьёмся качественных изменений в решении задач отечественной IT-отрасли и обеспечению потока в область дополнительных инвестиций.

На самом деле Самарский регион неслучайно был выбран в качестве участника пилотного проекта НПП. В июне этого года на базе Самарского государственного аэрокосмического университета был открыт центр компетенции свободного программного обеспечения, который должен стать мозговым центром тестирования НПП и кузницей кадров для отрасли. Глава центра Олег Сурнин отметил, что «наиболее актуальными задачами помимо распространения и внедрения свободного программного обеспечения являются его техническое сопровождение и обеспечение высокого качества консультационной помощи и методической поддержки».

По словам гендиректора «Сириуса» Леонида Ухлинова, Самарская область, как участник проекта, интересна, поскольку объединяет несколько крупных промышленных кластеров. «Нам важен регион, потому, что губерния – это сосредоточение почти всех отраслей экономики. Это огромный автомобильный кластер. По оценкам специалистов, в будущем не менее 12% в стоимости автомобиля будет занимать программное обеспечение», – отметил он.

В свою очередь зампредседателя областного правительства, руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин пояснил, что подписанное соглашение позволит обеспечить технологическую независимость Самарского региона, активно внедрять и широко распространять свободное программное обеспечение. По его словам, службы соцзащиты и ЗАГСов Самарской области уже используют информационные системы, разработанные в рамках проекта НПП. Станислав Казарин надеется, что регион как можно быстрее установит единообразие программного обеспечения в различных госструктурах и устранит зависимость информационных систем госорганизаций от зарубежных производителей.

Развитие Национальной программной платформы является важным инструментом модернизации экономики страны, которое должно изменить структуру российского рынка IT-технологий. В рамках этой программы будет разрабатываться российский софт для всего спектра современной электроники. Самарская губерния становится одним из основных опытных полигонов для тестирования платформы.

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