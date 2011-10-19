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Полицейский бюджет

№ 41(282) от 20.10.2011 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Полицейский бюджет
Только на переодевание бывших милиционеров в новую форму бюджет готов выложить 45 млрд. рублей

Бюджет РФ на 2012–2014 гг. одобрен правительством и поступил в Госдуму. Он сразу вызвал бурю эмоций и навлёк немало критики. По сути, это документальное свидетельство – насколько сильно порой слова политиков расходятся с делом.

Не зря госбюджет называют вторым по важности документом после Конституции. По увлекательности он первый. Кому не интересно знать, сколько у государства денег? Округляя – от 11,8 до 14,1 трлн. руб. в год. Столько планируется собрать в федеральный бюджет в 2012–2014 годах.

Суммы внушительные по любым меркам, бюджет РФ входит в десятку богатейших в мире. К тому же это далеко не вся гос­кубышка. Консолидированный бюджет с учётом дохода регионов вскоре достигнет 20 трлн. руб. в год. Для сравнения: ожидаемый ВВП РФ в 2011 г. – около 50 трлн. рублей. Значит, государство собирает и перераспределяет практически каждый второй рубль.

То есть его роль в экономике примерно такая же, как у владельца единственной колонки с водой на всю пустыню. Основной источник огромных богатств известен – это нефтегаз. Он приносит почти столько же, сколько все остальные отрасли и индустрии, вместе взятые. Например, в 2010 г. нефтегазовые доходы обеспечили 46% наполнения федерального бюджета.
В 2011 г. цифра будет выше. Конечно, сидеть на нефтегазовом вулкане тепло и вольготно. Но довольно опасно. Подсчитано: падение цены барреля нефти на мировых биржах всего на 1 долл. обходится бюджету РФ в 50 млрд. рублей. Для справки: такую сумму государство ежегодно тратит на поддержку физкультуры и спорта.

Тут заложена самая мощная мина. Летом экс-министр финансов А. Кудрин уверял – бюджет сверстают из расчета 70 долл. за баррель. Обманул: на деле заложили 97–101 доллар. Учитывая, что творится в мировой экономике, даже начальная кудринская цифра может оказаться слишком оптимистичной. Что будет, если нефть действительно рухнет до 70 долларов? В казне возникнет дыра в 1,5 трлн. рублей. Это в 1,5 раза больше госрасходов на медицину и образование, вместе взятых.

Надо сказать, при взгляде на эти две статьи бюджета возникает впечатление, будто гипотетическая вторая волна мирового кризиса уже прошлась по ним жесточайшим катком. «В 2012 го­ду доля расходов на образование достигнет 4,6% федерального бюджета. Это объясняется выборами. Но она резко снизится к 2014 году – до 3,3% расходов. То же произойдёт с расходами на здравоохранение. Максимум трат придётся на 2012 год – 4,2%. Но к 2014 году доля упадет до 3%», – подсчитал директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Переводя на деньги: за три года траты на образование сократятся с 560 до 490 млрд. рублей. При этом расходы на школы упадут почти в два раза, на профессиональные училища – в 10 раз. Не поздоровится и врачам. Общие госрасходы на медицину за три года упадут на 9%. Финансы Мин­здравсоцразвития усохнут сильнее – с 337 до 292 млрд. рублей.

Медицина и образование далеко не единственные жертвы. Минобрнауки за три года станет беднее в 1,6 раза – его бюджет ждёт сокращение с 401 до 254 млрд. рублей. Экономическую помощь регионам урежут в 3,6 раза. В целом финансирование Минрегиона упадёт на 200 млрд. руб. (с 276 до 75 млрд. рублей). Недосчитается денег Минэнерго: его бюджет усекли с 55 до 13 млрд. рублей.

В общем, как только пройдут выборы 2012 г., на орехи достанется практически всем. Спрашивается – как же так, учитывая, что общие расходы бюджета никто не режет. Наоборот – за три года они вырастут на 30%. Дело в том, что у политики всеобщего усекновения трат есть два больших исключения. Огромный рост благосостояния ожидает силовиков и военных. Армию не обидят: расходы на национальную оборону вырастут в 1,8 раза – до 2,7 трлн. руб. в 2014 году.

Полиция тоже не останется внакладе. Только на переодевание бывших милиционеров в новую форму бюджет готов выложить 45 млрд. рублей. В целом расходы на полицию за три года увеличатся в 2,3 раза, на внутренние войска – в 1,7 раза. Весь силовой блок, включая органы нацбезопасности, в 2014 г. получит невероятную сумму – 2,1 трлн. руб. против нынешних 1,2 триллионов. Итоговые показатели таковы: в 2014 г. расходы на медицину составят 3,9% бюджета. На образование – 4,2%, на ЖКХ – 0,5%, на физкультуру и спорт – 0,2%. В то же время полиция получит 14,3% бюджетных денег, армия – 8,7%.

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