Полицейский бюджет
№ 41(282) от 20.10.2011 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]
Бюджет РФ на 2012–2014 гг. одобрен правительством и поступил в Госдуму. Он сразу вызвал бурю эмоций и навлёк немало критики. По сути, это документальное свидетельство – насколько сильно порой слова политиков расходятся с делом.
Не зря госбюджет называют вторым по важности документом после Конституции. По увлекательности он первый. Кому не интересно знать, сколько у государства денег? Округляя – от 11,8 до 14,1 трлн. руб. в год. Столько планируется собрать в федеральный бюджет в 2012–2014 годах.
Суммы внушительные по любым меркам, бюджет РФ входит в десятку богатейших в мире. К тому же это далеко не вся госкубышка. Консолидированный бюджет с учётом дохода регионов вскоре достигнет 20 трлн. руб. в год. Для сравнения: ожидаемый ВВП РФ в 2011 г. – около 50 трлн. рублей. Значит, государство собирает и перераспределяет практически каждый второй рубль.
То есть его роль в экономике примерно такая же, как у владельца единственной колонки с водой на всю пустыню. Основной источник огромных богатств известен – это нефтегаз. Он приносит почти столько же, сколько все остальные отрасли и индустрии, вместе взятые. Например, в 2010 г. нефтегазовые доходы обеспечили 46% наполнения федерального бюджета.
В 2011 г. цифра будет выше. Конечно, сидеть на нефтегазовом вулкане тепло и вольготно. Но довольно опасно. Подсчитано: падение цены барреля нефти на мировых биржах всего на 1 долл. обходится бюджету РФ в 50 млрд. рублей. Для справки: такую сумму государство ежегодно тратит на поддержку физкультуры и спорта.
Тут заложена самая мощная мина. Летом экс-министр финансов А. Кудрин уверял – бюджет сверстают из расчета 70 долл. за баррель. Обманул: на деле заложили 97–101 доллар. Учитывая, что творится в мировой экономике, даже начальная кудринская цифра может оказаться слишком оптимистичной. Что будет, если нефть действительно рухнет до 70 долларов? В казне возникнет дыра в 1,5 трлн. рублей. Это в 1,5 раза больше госрасходов на медицину и образование, вместе взятых.
Надо сказать, при взгляде на эти две статьи бюджета возникает впечатление, будто гипотетическая вторая волна мирового кризиса уже прошлась по ним жесточайшим катком. «В 2012 году доля расходов на образование достигнет 4,6% федерального бюджета. Это объясняется выборами. Но она резко снизится к 2014 году – до 3,3% расходов. То же произойдёт с расходами на здравоохранение. Максимум трат придётся на 2012 год – 4,2%. Но к 2014 году доля упадет до 3%», – подсчитал директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
Переводя на деньги: за три года траты на образование сократятся с 560 до 490 млрд. рублей. При этом расходы на школы упадут почти в два раза, на профессиональные училища – в 10 раз. Не поздоровится и врачам. Общие госрасходы на медицину за три года упадут на 9%. Финансы Минздравсоцразвития усохнут сильнее – с 337 до 292 млрд. рублей.
Медицина и образование далеко не единственные жертвы. Минобрнауки за три года станет беднее в 1,6 раза – его бюджет ждёт сокращение с 401 до 254 млрд. рублей. Экономическую помощь регионам урежут в 3,6 раза. В целом финансирование Минрегиона упадёт на 200 млрд. руб. (с 276 до 75 млрд. рублей). Недосчитается денег Минэнерго: его бюджет усекли с 55 до 13 млрд. рублей.
В общем, как только пройдут выборы 2012 г., на орехи достанется практически всем. Спрашивается – как же так, учитывая, что общие расходы бюджета никто не режет. Наоборот – за три года они вырастут на 30%. Дело в том, что у политики всеобщего усекновения трат есть два больших исключения. Огромный рост благосостояния ожидает силовиков и военных. Армию не обидят: расходы на национальную оборону вырастут в 1,8 раза – до 2,7 трлн. руб. в 2014 году.
Полиция тоже не останется внакладе. Только на переодевание бывших милиционеров в новую форму бюджет готов выложить 45 млрд. рублей. В целом расходы на полицию за три года увеличатся в 2,3 раза, на внутренние войска – в 1,7 раза. Весь силовой блок, включая органы нацбезопасности, в 2014 г. получит невероятную сумму – 2,1 трлн. руб. против нынешних 1,2 триллионов. Итоговые показатели таковы: в 2014 г. расходы на медицину составят 3,9% бюджета. На образование – 4,2%, на ЖКХ – 0,5%, на физкультуру и спорт – 0,2%. В то же время полиция получит 14,3% бюджетных денег, армия – 8,7%.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес